HMA Scalper Pro EA

HMA Scalper Pro EA — это многофункциональный робот для активного трейдинга на самых востребованных финансовых инструментах, включая популярные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), золото (XAU/USD), нефть (Brent, WTI) и криптовалюты (BTC, ETH, LTC и прочие).

В основе алгоритма лежит модернизированная версия скользящей средней Hull (HMA), которая даёт более чёткие сигналы по сравнению с классическими Moving Average. Советник гибко реагирует на краткосрочные ценовые колебания, используя сеточный принцип открытия ордеров и расширенные инструменты риск-менеджмента. Встроенная панель визуализации упрощает настройку и контроль торговых параметров.

Основные функции и назначение HMA Scalper Pro EA 
Скальпирующий подход
Советник ориентирован на короткие ценовые импульсы, стремясь оперативно определять потенциальные точки входа и выхода.

Сеточный метод
Поддерживается режим Grid, позволяющий открывать дополнительные ордера с определённым шагом при движении цены против позиции, чтобы достичь более выгодной средней точки входа.

Многоуровневая защита капитала
Гибкие параметры для настройки стоп-лоссов, перевода позиций в безубыток, использования трейлинг-стопа и суточных ограничений помогают контролировать риски на волатильных инструментах (золото, нефть, криптоактивы).

Информационная панель
На графике отображаются важные параметры текущей торговли, сводка по сделкам и история операций, что облегчает оценку обстановки и принятие своевременных решений.

Универсальность
Широкие возможности настройки делают советник эффективным как на основных валютных парах с небольшим спредом, так и на металлах, нефтяных инструментах или криптовалютах, давая пользователям свободу конфигурации под различные рыночные условия и стили торговли.

Подробный обзор входных параметров

  1. Hull Scanner Settings
    HullTimeframe (по умолчанию PERIOD_M15)
    Выбор таймфрейма для расчёта скользящей средней Hull. На малых ТФ советник быстрее реагирует на мелкие колебания, а на больших — лучше отсекает рыночный шум.

HullPeriod (20)
Период расчёта HMA. Более высокое значение сглаживает данные и замедляет сигналы, слишком маленькое может давать избыточное количество ложных входов.

HullDivisor (2.0)
Коэффициент, отвечающий за ускорение. Понижение этого параметра повышает чувствительность, что приводит к более ранним, но потенциально менее точным сигналам.

HullPrice (PRICE_CLOSE)
Выбор ценового типа для расчёта: Close, Open, High, Low и т.д. Наиболее распространённым считается использование цены закрытия (Close).

  1. Lot & Risk Settings
    LotMethod (LOTMODE_FIXED или LOTMODE_PERCENT)
    Выбор способа расчёта лота: фиксированное значение или процент от баланса.

FixedLotSize (0.01)
Размер лота при использовании фиксированного режима (LOTMODE_FIXED).

RiskLevel (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH)
Устанавливает уровень риска (1%, 2% или 5% от депозита) при активном режиме LOTMODE_PERCENT.

  1. Grid Trading Settings
    UseGrid (true/false)
    Включает или отключает использование сеточного подхода. Если параметр включён, при движении цены против позиции робот открывает дополнительную серию ордеров с заданным шагом.

GridStep (200 точек)
Расстояние (в пунктах) между ордерами, добавляемыми для усреднения позиции.

MaxGridOrders (5)
Предельное количество ордеров в рамках одной сеточной серии.

GridReduceRisk (false/true)
Если включено, объём каждого нового ордера в сетке уменьшается на следующем уровне, помогая оптимизировать совокупную нагрузку на депозит.

  1. Trading Direction
    TradeDirection (DIRECTION_BOTH, DIRECTION_BUY, DIRECTION_SELL)
    Задаёт, в какую сторону будет торговать советник: только покупки, только продажи или в оба направления одновременно.
  2. Stop Loss & Take Profit Settings
    StopLoss (1000 точек)
    Защитный стоп-лосс. Установка 0 деактивирует SL, однако рекомендуется использовать реальные уровни защиты.

TakeProfit (160 точек)
Тейк-профит в пунктах. При значении 0 функция отключается.

  1. Trailing Stop & BreakEven Settings
    TrailingStop (false/true)
    Включает динамическую подтяжку стоп-лосса (трейлинг-стоп) при движении цены в благоприятную сторону.

TrailingStart (160 точек)
Минимальное расстояние от цены открытия до текущей цены, после которого активируется трейлинг.

TrailingDistance (100 точек)
Шаг, на котором стоп-лосс «следует» за рынком.

TrailingStep (50 точек)
Минимальное изменение, при котором возможно перетаскивание стоп-лосса во время трейлинга.

BreakEven (false/true)
Функция перевода позиции в безубыток при достижении заранее заданной прибыли.

BreakEvenStart (100 точек)
Пороговая прибыль (в пунктах), начиная с которой робот выставляет стоп-лосс примерно на уровне цены входа.

BreakEvenOffset (50 точек)
Отступ от начальной цены открытия при переводе в безубыток.

  1. Trading Rules
    MaxSpread (300 точек)
    При превышении этого спреда советник не будет открывать новые сделки.

MinutesBetweenTrades (5)
Минимальная пауза (в минутах) между ордерами.

FilterMode (FILTER_TIME_ONLY, FILTER_DISTANCE_ONLY, FILTER_BOTH_OR, FILTER_BOTH_AND)
Режим фильтрации сделок:

FILTER_TIME_ONLY — используется только временной интервал.
FILTER_DISTANCE_ONLY — применяется ограничение на дистанцию в пунктах от последней сделки.
FILTER_BOTH_OR — достаточно выполнения одного из условий (время или дистанция).
FILTER_BOTH_AND — учитываются оба критерия (и время, и дистанция).
MagicNumber (777)
Уникальный идентификатор, помогающий отличать сделки советника в терминале.

TradeComment ("MScanner")
Метка сделок, по которой их можно быстро идентифицировать.

DailyLimit (true/false)
Активирует ограничение на число сделок в сутки.

MaxOrdersPerDay (5)
Предельно допустимое количество сделок, открываемых советником в течение одного дня.

CloseOnOpposite (false/true)
При активном значении текущие позиции автоматически закрываются, если появляется встречный сигнал.

  1. Display Settings
    ShowPanel (true/false)
    Включает или скрывает панель с информационными данными на графике.

ShowProfitStats (true/false)
Позволяет отобразить статистику прибыли за день, неделю, месяц, а также общие результаты.

ShowTradeHistory (true/false)
При необходимости рисует на графике метки прошлых ордеров.

BuyTradeColor (clrLime) / SellTradeColor (clrRed)
Цветовое обозначение для сделок на покупку и на продажу.

TradeFontSize (10)
Размер шрифта для подписей сделок.

  1. Panel Colors
    PanelBackColor (clrSteelBlue)
    Цветовая схема фона панели.

PanelTextColor (clrWhite)
Основной цвет шрифта в информационном блоке.

PanelEditColor (clrDimGray)
Цветовое выделение полей, содержащих динамические данные.

Применение на разных инструментах
Основные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD и т.д.)
Высокая ликвидность и сравнительно узкие спреды делают эти активы привлекательными для быстрого скальпинга.

Золото (XAU/USD)
Отличается повышенной волатильностью. При грамотной конфигурации советник может оперативно реагировать на резкие скачки цены.

Нефть (Brent, WTI)
Нефтяной рынок нередко характеризуется импульсными движениями, что даёт возможности для сеточной торговли и быстрого заработка.

Криптовалюты (BTC, ETH, LTC и др.)
Круглосуточный режим торгов и высокая динамика цен — особенности крипторынка, в котором гибкость советника позволяет совершать частые входы.

Практические советы
Управление рисками
Корректируйте LotMethod, StopLoss и RiskLevel с учётом индивидуальной толерантности к риску и волатильности торгуемого инструмента.

Предварительное тестирование
Проверяйте работу совета в тестере стратегий MetaTrader 5 и на демо-счёте, прежде чем подключать его к реальной торговле.

Учет торговых сессий и новостей
Для основных валют наиболее активным временем считаются европейская и американская сессии. На рынке нефти (Brent/WTI) нужно внимательно следить за новостями по запасам (EIA и другие отчёты).

Спред и качество исполнения
Заранее уточните у брокера уровень спредов и скорость исполнения ордеров, поскольку при скальпинге и работе сетки эти факторы особенно важны.

Что делает HMA Scalper Pro EA перспективным выбором?
Улучшенная логика Hull MA
Даёт более точные сигналы смены тренда по сравнению с традиционными скользящими средними, что повышает оперативность торговли.

Расширенная система защиты
Включает разные форматы стоп-лосса, перевод в безубыток и дневные лимиты — это помогает удерживать риски под контролем.

Широкая совместимость
Советник показывает стабильную работу на парах-мейджорах, металлах, энергоносителях и криптовалютах, упрощая переключение между различными секторами рынка.

Удобная визуализация
В реальном времени можно увидеть состояние сделок, результаты и другую ключевую информацию, не переключаясь на внешние сервисы.

Экономия времени
Алгоритм берёт на себя рутину вычислений и оптимизации входов, что позволяет трейдеру сосредоточиться на общей стратегии.

Итог
HMA Scalper Pro EA  станет надёжным инструментом для скальперов и для трейдеров, предпочитающих умеренные сеточные системы. В его основе — продвинутая сигнальная логика на базе HMA, комплексные механизмы управления рисками и удобная панель для мониторинга. Правильно настроенный советник способен укрепить портфель торговли, облегчая процесс управления позициями и адаптируясь к широкому спектру рыночных условий — от стандартных валютных пар до сырьевых контрактов и криптовалют.

Отзывы 2
Christian Quintavalle
453
Christian Quintavalle 2025.09.16 18:08 
 

supporto ottimo, gentilissimo Vladimir. in 4 giorni col suo aiuto ho impostato XAU USD e con 500 dollari faccio 20/35 dollari al giorno. bravo!!!grazie

Correcttrader FONT
594
Correcttrader FONT 2025.08.21 10:56 
 

Bought this EA, will update within one month.

Well to be honest, I would need a time filter, for restriction between market hours, and some intelligent recovery setting. Recovery so that if taking a loss, lots X martingale. Would that be possible?

