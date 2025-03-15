HMA Scalper Pro EA
- Эксперты
- Vladimir Shumikhin
1.1
15 декабря 2025
10
HMA Scalper Pro EA — это многофункциональный робот для активного трейдинга на самых востребованных финансовых инструментах, включая популярные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), золото (XAU/USD), нефть (Brent, WTI) и криптовалюты (BTC, ETH, LTC и прочие).
В основе алгоритма лежит модернизированная версия скользящей средней Hull (HMA), которая даёт более чёткие сигналы по сравнению с классическими Moving Average. Советник гибко реагирует на краткосрочные ценовые колебания, используя сеточный принцип открытия ордеров и расширенные инструменты риск-менеджмента. Встроенная панель визуализации упрощает настройку и контроль торговых параметров.
Основные функции и назначение HMA Scalper Pro EA
Скальпирующий подход
Советник ориентирован на короткие ценовые импульсы, стремясь оперативно определять потенциальные точки входа и выхода.
Сеточный метод
Поддерживается режим Grid, позволяющий открывать дополнительные ордера с определённым шагом при движении цены против позиции, чтобы достичь более выгодной средней точки входа.
Многоуровневая защита капитала
Гибкие параметры для настройки стоп-лоссов, перевода позиций в безубыток, использования трейлинг-стопа и суточных ограничений помогают контролировать риски на волатильных инструментах (золото, нефть, криптоактивы).
Информационная панель
На графике отображаются важные параметры текущей торговли, сводка по сделкам и история операций, что облегчает оценку обстановки и принятие своевременных решений.
Универсальность
Широкие возможности настройки делают советник эффективным как на основных валютных парах с небольшим спредом, так и на металлах, нефтяных инструментах или криптовалютах, давая пользователям свободу конфигурации под различные рыночные условия и стили торговли.
Подробный обзор входных параметров
- Hull Scanner Settings
HullTimeframe (по умолчанию PERIOD_M15)
Выбор таймфрейма для расчёта скользящей средней Hull. На малых ТФ советник быстрее реагирует на мелкие колебания, а на больших — лучше отсекает рыночный шум.
HullPeriod (20)
Период расчёта HMA. Более высокое значение сглаживает данные и замедляет сигналы, слишком маленькое может давать избыточное количество ложных входов.
HullDivisor (2.0)
Коэффициент, отвечающий за ускорение. Понижение этого параметра повышает чувствительность, что приводит к более ранним, но потенциально менее точным сигналам.
HullPrice (PRICE_CLOSE)
Выбор ценового типа для расчёта: Close, Open, High, Low и т.д. Наиболее распространённым считается использование цены закрытия (Close).
- Lot & Risk Settings
LotMethod (LOTMODE_FIXED или LOTMODE_PERCENT)
Выбор способа расчёта лота: фиксированное значение или процент от баланса.
FixedLotSize (0.01)
Размер лота при использовании фиксированного режима (LOTMODE_FIXED).
RiskLevel (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH)
Устанавливает уровень риска (1%, 2% или 5% от депозита) при активном режиме LOTMODE_PERCENT.
- Grid Trading Settings
UseGrid (true/false)
Включает или отключает использование сеточного подхода. Если параметр включён, при движении цены против позиции робот открывает дополнительную серию ордеров с заданным шагом.
GridStep (200 точек)
Расстояние (в пунктах) между ордерами, добавляемыми для усреднения позиции.
MaxGridOrders (5)
Предельное количество ордеров в рамках одной сеточной серии.
GridReduceRisk (false/true)
Если включено, объём каждого нового ордера в сетке уменьшается на следующем уровне, помогая оптимизировать совокупную нагрузку на депозит.
- Trading Direction
TradeDirection (DIRECTION_BOTH, DIRECTION_BUY, DIRECTION_SELL)
Задаёт, в какую сторону будет торговать советник: только покупки, только продажи или в оба направления одновременно.
- Stop Loss & Take Profit Settings
StopLoss (1000 точек)
Защитный стоп-лосс. Установка 0 деактивирует SL, однако рекомендуется использовать реальные уровни защиты.
TakeProfit (160 точек)
Тейк-профит в пунктах. При значении 0 функция отключается.
- Trailing Stop & BreakEven Settings
TrailingStop (false/true)
Включает динамическую подтяжку стоп-лосса (трейлинг-стоп) при движении цены в благоприятную сторону.
TrailingStart (160 точек)
Минимальное расстояние от цены открытия до текущей цены, после которого активируется трейлинг.
TrailingDistance (100 точек)
Шаг, на котором стоп-лосс «следует» за рынком.
TrailingStep (50 точек)
Минимальное изменение, при котором возможно перетаскивание стоп-лосса во время трейлинга.
BreakEven (false/true)
Функция перевода позиции в безубыток при достижении заранее заданной прибыли.
BreakEvenStart (100 точек)
Пороговая прибыль (в пунктах), начиная с которой робот выставляет стоп-лосс примерно на уровне цены входа.
BreakEvenOffset (50 точек)
Отступ от начальной цены открытия при переводе в безубыток.
- Trading Rules
MaxSpread (300 точек)
При превышении этого спреда советник не будет открывать новые сделки.
MinutesBetweenTrades (5)
Минимальная пауза (в минутах) между ордерами.
FilterMode (FILTER_TIME_ONLY, FILTER_DISTANCE_ONLY, FILTER_BOTH_OR, FILTER_BOTH_AND)
Режим фильтрации сделок:
FILTER_TIME_ONLY — используется только временной интервал.
FILTER_DISTANCE_ONLY — применяется ограничение на дистанцию в пунктах от последней сделки.
FILTER_BOTH_OR — достаточно выполнения одного из условий (время или дистанция).
FILTER_BOTH_AND — учитываются оба критерия (и время, и дистанция).
MagicNumber (777)
Уникальный идентификатор, помогающий отличать сделки советника в терминале.
TradeComment ("MScanner")
Метка сделок, по которой их можно быстро идентифицировать.
DailyLimit (true/false)
Активирует ограничение на число сделок в сутки.
MaxOrdersPerDay (5)
Предельно допустимое количество сделок, открываемых советником в течение одного дня.
CloseOnOpposite (false/true)
При активном значении текущие позиции автоматически закрываются, если появляется встречный сигнал.
- Display Settings
ShowPanel (true/false)
Включает или скрывает панель с информационными данными на графике.
ShowProfitStats (true/false)
Позволяет отобразить статистику прибыли за день, неделю, месяц, а также общие результаты.
ShowTradeHistory (true/false)
При необходимости рисует на графике метки прошлых ордеров.
BuyTradeColor (clrLime) / SellTradeColor (clrRed)
Цветовое обозначение для сделок на покупку и на продажу.
TradeFontSize (10)
Размер шрифта для подписей сделок.
- Panel Colors
PanelBackColor (clrSteelBlue)
Цветовая схема фона панели.
PanelTextColor (clrWhite)
Основной цвет шрифта в информационном блоке.
PanelEditColor (clrDimGray)
Цветовое выделение полей, содержащих динамические данные.
Применение на разных инструментах
Основные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD и т.д.)
Высокая ликвидность и сравнительно узкие спреды делают эти активы привлекательными для быстрого скальпинга.
Золото (XAU/USD)
Отличается повышенной волатильностью. При грамотной конфигурации советник может оперативно реагировать на резкие скачки цены.
Нефть (Brent, WTI)
Нефтяной рынок нередко характеризуется импульсными движениями, что даёт возможности для сеточной торговли и быстрого заработка.
Криптовалюты (BTC, ETH, LTC и др.)
Круглосуточный режим торгов и высокая динамика цен — особенности крипторынка, в котором гибкость советника позволяет совершать частые входы.
Практические советы
Управление рисками
Корректируйте LotMethod, StopLoss и RiskLevel с учётом индивидуальной толерантности к риску и волатильности торгуемого инструмента.
Предварительное тестирование
Проверяйте работу совета в тестере стратегий MetaTrader 5 и на демо-счёте, прежде чем подключать его к реальной торговле.
Учет торговых сессий и новостей
Для основных валют наиболее активным временем считаются европейская и американская сессии. На рынке нефти (Brent/WTI) нужно внимательно следить за новостями по запасам (EIA и другие отчёты).
Спред и качество исполнения
Заранее уточните у брокера уровень спредов и скорость исполнения ордеров, поскольку при скальпинге и работе сетки эти факторы особенно важны.
Что делает HMA Scalper Pro EA перспективным выбором?
Улучшенная логика Hull MA
Даёт более точные сигналы смены тренда по сравнению с традиционными скользящими средними, что повышает оперативность торговли.
Расширенная система защиты
Включает разные форматы стоп-лосса, перевод в безубыток и дневные лимиты — это помогает удерживать риски под контролем.
Широкая совместимость
Советник показывает стабильную работу на парах-мейджорах, металлах, энергоносителях и криптовалютах, упрощая переключение между различными секторами рынка.
Удобная визуализация
В реальном времени можно увидеть состояние сделок, результаты и другую ключевую информацию, не переключаясь на внешние сервисы.
Экономия времени
Алгоритм берёт на себя рутину вычислений и оптимизации входов, что позволяет трейдеру сосредоточиться на общей стратегии.
Итог
HMA Scalper Pro EA станет надёжным инструментом для скальперов и для трейдеров, предпочитающих умеренные сеточные системы. В его основе — продвинутая сигнальная логика на базе HMA, комплексные механизмы управления рисками и удобная панель для мониторинга. Правильно настроенный советник способен укрепить портфель торговли, облегчая процесс управления позициями и адаптируясь к широкому спектру рыночных условий — от стандартных валютных пар до сырьевых контрактов и криптовалют.
supporto ottimo, gentilissimo Vladimir. in 4 giorni col suo aiuto ho impostato XAU USD e con 500 dollari faccio 20/35 dollari al giorno. bravo!!!grazie