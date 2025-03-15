HMA Scalper Pro EA — это многофункциональный робот для активного трейдинга на самых востребованных финансовых инструментах, включая популярные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), золото (XAU/USD), нефть (Brent, WTI) и криптовалюты (BTC, ETH, LTC и прочие).

В основе алгоритма лежит модернизированная версия скользящей средней Hull (HMA), которая даёт более чёткие сигналы по сравнению с классическими Moving Average. Советник гибко реагирует на краткосрочные ценовые колебания, используя сеточный принцип открытия ордеров и расширенные инструменты риск-менеджмента. Встроенная панель визуализации упрощает настройку и контроль торговых параметров.

Основные функции и назначение HMA Scalper Pro EA

Скальпирующий подход

Советник ориентирован на короткие ценовые импульсы, стремясь оперативно определять потенциальные точки входа и выхода.

Сеточный метод

Поддерживается режим Grid, позволяющий открывать дополнительные ордера с определённым шагом при движении цены против позиции, чтобы достичь более выгодной средней точки входа.

Многоуровневая защита капитала

Гибкие параметры для настройки стоп-лоссов, перевода позиций в безубыток, использования трейлинг-стопа и суточных ограничений помогают контролировать риски на волатильных инструментах (золото, нефть, криптоактивы).

Информационная панель

На графике отображаются важные параметры текущей торговли, сводка по сделкам и история операций, что облегчает оценку обстановки и принятие своевременных решений.

Универсальность

Широкие возможности настройки делают советник эффективным как на основных валютных парах с небольшим спредом, так и на металлах, нефтяных инструментах или криптовалютах, давая пользователям свободу конфигурации под различные рыночные условия и стили торговли.

Подробный обзор входных параметров

Hull Scanner Settings

HullTimeframe (по умолчанию PERIOD_M15)

Выбор таймфрейма для расчёта скользящей средней Hull. На малых ТФ советник быстрее реагирует на мелкие колебания, а на больших — лучше отсекает рыночный шум.

HullPeriod (20)

Период расчёта HMA. Более высокое значение сглаживает данные и замедляет сигналы, слишком маленькое может давать избыточное количество ложных входов.

HullDivisor (2.0)

Коэффициент, отвечающий за ускорение. Понижение этого параметра повышает чувствительность, что приводит к более ранним, но потенциально менее точным сигналам.

HullPrice (PRICE_CLOSE)

Выбор ценового типа для расчёта: Close, Open, High, Low и т.д. Наиболее распространённым считается использование цены закрытия (Close).

Lot & Risk Settings

LotMethod (LOTMODE_FIXED или LOTMODE_PERCENT)

Выбор способа расчёта лота: фиксированное значение или процент от баланса.

FixedLotSize (0.01)

Размер лота при использовании фиксированного режима (LOTMODE_FIXED).

RiskLevel (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH)

Устанавливает уровень риска (1%, 2% или 5% от депозита) при активном режиме LOTMODE_PERCENT.

Grid Trading Settings

UseGrid (true/false)

Включает или отключает использование сеточного подхода. Если параметр включён, при движении цены против позиции робот открывает дополнительную серию ордеров с заданным шагом.

GridStep (200 точек)

Расстояние (в пунктах) между ордерами, добавляемыми для усреднения позиции.

MaxGridOrders (5)

Предельное количество ордеров в рамках одной сеточной серии.

GridReduceRisk (false/true)

Если включено, объём каждого нового ордера в сетке уменьшается на следующем уровне, помогая оптимизировать совокупную нагрузку на депозит.

Trading Direction

TradeDirection (DIRECTION_BOTH, DIRECTION_BUY, DIRECTION_SELL)

Задаёт, в какую сторону будет торговать советник: только покупки, только продажи или в оба направления одновременно. Stop Loss & Take Profit Settings

StopLoss (1000 точек)

Защитный стоп-лосс. Установка 0 деактивирует SL, однако рекомендуется использовать реальные уровни защиты.

TakeProfit (160 точек)

Тейк-профит в пунктах. При значении 0 функция отключается.

Trailing Stop & BreakEven Settings

TrailingStop (false/true)

Включает динамическую подтяжку стоп-лосса (трейлинг-стоп) при движении цены в благоприятную сторону.

TrailingStart (160 точек)

Минимальное расстояние от цены открытия до текущей цены, после которого активируется трейлинг.

TrailingDistance (100 точек)

Шаг, на котором стоп-лосс «следует» за рынком.

TrailingStep (50 точек)

Минимальное изменение, при котором возможно перетаскивание стоп-лосса во время трейлинга.

BreakEven (false/true)

Функция перевода позиции в безубыток при достижении заранее заданной прибыли.

BreakEvenStart (100 точек)

Пороговая прибыль (в пунктах), начиная с которой робот выставляет стоп-лосс примерно на уровне цены входа.

BreakEvenOffset (50 точек)

Отступ от начальной цены открытия при переводе в безубыток.

Trading Rules

MaxSpread (300 точек)

При превышении этого спреда советник не будет открывать новые сделки.

MinutesBetweenTrades (5)

Минимальная пауза (в минутах) между ордерами.

FilterMode (FILTER_TIME_ONLY, FILTER_DISTANCE_ONLY, FILTER_BOTH_OR, FILTER_BOTH_AND)

Режим фильтрации сделок:

FILTER_TIME_ONLY — используется только временной интервал.

FILTER_DISTANCE_ONLY — применяется ограничение на дистанцию в пунктах от последней сделки.

FILTER_BOTH_OR — достаточно выполнения одного из условий (время или дистанция).

FILTER_BOTH_AND — учитываются оба критерия (и время, и дистанция).

MagicNumber (777)

Уникальный идентификатор, помогающий отличать сделки советника в терминале.

TradeComment ("MScanner")

Метка сделок, по которой их можно быстро идентифицировать.

DailyLimit (true/false)

Активирует ограничение на число сделок в сутки.

MaxOrdersPerDay (5)

Предельно допустимое количество сделок, открываемых советником в течение одного дня.

CloseOnOpposite (false/true)

При активном значении текущие позиции автоматически закрываются, если появляется встречный сигнал.

Display Settings

ShowPanel (true/false)

Включает или скрывает панель с информационными данными на графике.

ShowProfitStats (true/false)

Позволяет отобразить статистику прибыли за день, неделю, месяц, а также общие результаты.

ShowTradeHistory (true/false)

При необходимости рисует на графике метки прошлых ордеров.

BuyTradeColor (clrLime) / SellTradeColor (clrRed)

Цветовое обозначение для сделок на покупку и на продажу.

TradeFontSize (10)

Размер шрифта для подписей сделок.

Panel Colors

PanelBackColor (clrSteelBlue)

Цветовая схема фона панели.

PanelTextColor (clrWhite)

Основной цвет шрифта в информационном блоке.

PanelEditColor (clrDimGray)

Цветовое выделение полей, содержащих динамические данные.

Применение на разных инструментах

Основные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD и т.д.)

Высокая ликвидность и сравнительно узкие спреды делают эти активы привлекательными для быстрого скальпинга.

Золото (XAU/USD)

Отличается повышенной волатильностью. При грамотной конфигурации советник может оперативно реагировать на резкие скачки цены.

Нефть (Brent, WTI)

Нефтяной рынок нередко характеризуется импульсными движениями, что даёт возможности для сеточной торговли и быстрого заработка.

Криптовалюты (BTC, ETH, LTC и др.)

Круглосуточный режим торгов и высокая динамика цен — особенности крипторынка, в котором гибкость советника позволяет совершать частые входы.

Практические советы

Управление рисками

Корректируйте LotMethod, StopLoss и RiskLevel с учётом индивидуальной толерантности к риску и волатильности торгуемого инструмента.

Предварительное тестирование

Проверяйте работу совета в тестере стратегий MetaTrader 5 и на демо-счёте, прежде чем подключать его к реальной торговле.

Учет торговых сессий и новостей

Для основных валют наиболее активным временем считаются европейская и американская сессии. На рынке нефти (Brent/WTI) нужно внимательно следить за новостями по запасам (EIA и другие отчёты).

Спред и качество исполнения

Заранее уточните у брокера уровень спредов и скорость исполнения ордеров, поскольку при скальпинге и работе сетки эти факторы особенно важны.

Что делает HMA Scalper Pro EA перспективным выбором?

Улучшенная логика Hull MA

Даёт более точные сигналы смены тренда по сравнению с традиционными скользящими средними, что повышает оперативность торговли.

Расширенная система защиты

Включает разные форматы стоп-лосса, перевод в безубыток и дневные лимиты — это помогает удерживать риски под контролем.

Широкая совместимость

Советник показывает стабильную работу на парах-мейджорах, металлах, энергоносителях и криптовалютах, упрощая переключение между различными секторами рынка.

Удобная визуализация

В реальном времени можно увидеть состояние сделок, результаты и другую ключевую информацию, не переключаясь на внешние сервисы.

Экономия времени

Алгоритм берёт на себя рутину вычислений и оптимизации входов, что позволяет трейдеру сосредоточиться на общей стратегии.

Итог

HMA Scalper Pro EA станет надёжным инструментом для скальперов и для трейдеров, предпочитающих умеренные сеточные системы. В его основе — продвинутая сигнальная логика на базе HMA, комплексные механизмы управления рисками и удобная панель для мониторинга. Правильно настроенный советник способен укрепить портфель торговли, облегчая процесс управления позициями и адаптируясь к широкому спектру рыночных условий — от стандартных валютных пар до сырьевых контрактов и криптовалют.