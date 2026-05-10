Smart Level EAQL
- Индикаторы
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Vitali VasilenkaEA Quantum Lab 👽
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Основано и разработано Vitali Vasilenka
Алгоритмическая торговля с 2019 года
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Профессиональные алгоритмические торговые решения для MetaTrader 5
• 20+ торговых советников и индикаторов
- Версия: 2.10
- Активации: 5
Smart Level EAQL — Индикатор Smart Money Concepts (SMC) для MetaTrader 5
Smart Level EAQL — это продвинутый индикатор, основанный на концепции Smart Money (SMC), который автоматически выстраивает структурный след институциональных денежных потоков на любом графике.
Он в реальном времени определяет смену рыночной структуры, подсвечивает зоны интереса крупных игроков и проецирует сценарии сделок с визуализацией риска и прибыли
Он в реальном времени определяет смену рыночной структуры, подсвечивает зоны интереса крупных игроков и проецирует сценарии сделок с визуализацией риска и прибыли
Индикатор объединяет проверенные принципы анализа структуры рынка с современным, чистым интерфейсом и удобной информационной панелью
Основные возможности:
- Маркировка структуры (Swing & Internal): Автоматическое определение BOS (пробой структуры для подтверждения тренда) и CHoCH (смена характера для определения разворота).
- Ордер-блоки (Order Blocks): Выделение бычьих и медвежьих зон в начале импульсных движений с возможностью настройки логики их смягчения (mitigation).
- Дисбалансы (FVG): Поиск 3-свечных имбалансов, которые выступают магнитами для цены или зонами дозаправки.
- Пулы ликвидности (EQH / EQL): Определение равных максимумов и минимумов, где скапливаются стоп-приказы.
- Сильные и слабые уровни (Strong/Weak High/Low): Обозначение экстремумов активного торгового диапазона.
- Визуализация сделок: Проекция сигналов на покупку/продажу с автоматическими зонами Stop Loss и Take Profit (по умолчанию 1:2 RR), расчетом расстояния в пунктах, множителя ATR и потенциальной прибыли в валюте или процентах.
Информационная панель (On-chart Dashboard):
Индикатор включает лаконичный дашборд, который отображает:
- Текущий тренд (Swing и Internal bias) .
- Среднюю волатильность рынка (ATR 200) .
- Количество немитигированных ордер-блоков .
- Расстояние до ближайшего значимого уровня в множителях ATR .
- Последние структурные события с временными метками .
Преимущества использования:
- Универсальность: Работает на любых рынках (Forex, металлы, индексы, крипто, акции) и таймфреймах .
- Top-Down анализ: Идеально подходит для стратегий, где направление тренда определяется на старшем таймфрейме (H1/H4), а вход ищется на младшем (M1/M5) .
- Адаптивность: Поддержка светлых и темных тем графиков, автоматическое масштабирование логотипа и элементов управления .
- Отсутствие перерисовки: Структурные точки подтверждаются только при закрытии свечи .
Рекомендации по торговле:
- Таймфреймы: Анализ лучше всего проводить на M15–H4, а поиск точек входа — на M1–M5 .
- Конфлюэнция: Самые качественные сигналы возникают при сочетании снятия ликвидности (sweep) и формирования CHoCH внутри зоны ордер-блока .
- Управление рисками: Визуальные боксы SL/TP помогают придерживаться дисциплины и фиксированного риска (например, <= 1% на сделку)