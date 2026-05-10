Smart Level EAQL

Smart Level EAQL — Индикатор Smart Money Concepts (SMC) для MetaTrader 5
Smart Level EAQL — это продвинутый индикатор, основанный на концепции Smart Money (SMC), который автоматически выстраивает структурный след институциональных денежных потоков на любом графике. 
Он в реальном времени определяет смену рыночной структуры, подсвечивает зоны интереса крупных игроков и проецирует сценарии сделок с визуализацией риска и прибыли
Индикатор объединяет проверенные принципы анализа структуры рынка с современным, чистым интерфейсом и удобной информационной панелью
Основные возможности:
  • Маркировка структуры (Swing & Internal): Автоматическое определение BOS (пробой структуры для подтверждения тренда) и CHoCH (смена характера для определения разворота).
  • Ордер-блоки (Order Blocks): Выделение бычьих и медвежьих зон в начале импульсных движений с возможностью настройки логики их смягчения (mitigation).
  • Дисбалансы (FVG): Поиск 3-свечных имбалансов, которые выступают магнитами для цены или зонами дозаправки.
  • Пулы ликвидности (EQH / EQL): Определение равных максимумов и минимумов, где скапливаются стоп-приказы.
  • Сильные и слабые уровни (Strong/Weak High/Low): Обозначение экстремумов активного торгового диапазона.
  • Визуализация сделок: Проекция сигналов на покупку/продажу с автоматическими зонами Stop Loss и Take Profit (по умолчанию 1:2 RR), расчетом расстояния в пунктах, множителя ATR и потенциальной прибыли в валюте или процентах.
Информационная панель (On-chart Dashboard):
Индикатор включает лаконичный дашборд, который отображает:
  • Текущий тренд (Swing и Internal bias) .
  • Среднюю волатильность рынка (ATR 200) .
  • Количество немитигированных ордер-блоков .
  • Расстояние до ближайшего значимого уровня в множителях ATR .
  • Последние структурные события с временными метками .
Преимущества использования:
  1. Универсальность: Работает на любых рынках (Forex, металлы, индексы, крипто, акции) и таймфреймах .
  2. Top-Down анализ: Идеально подходит для стратегий, где направление тренда определяется на старшем таймфрейме (H1/H4), а вход ищется на младшем (M1/M5) .
  3. Адаптивность: Поддержка светлых и темных тем графиков, автоматическое масштабирование логотипа и элементов управления .
  4. Отсутствие перерисовки: Структурные точки подтверждаются только при закрытии свечи .
Рекомендации по торговле:
  • Таймфреймы: Анализ лучше всего проводить на M15–H4, а поиск точек входа — на M1–M5 .
  • Конфлюэнция: Самые качественные сигналы возникают при сочетании снятия ликвидности (sweep) и формирования CHoCH внутри зоны ордер-блока .
  • Управление рисками: Визуальные боксы SL/TP помогают придерживаться дисциплины и фиксированного риска (например, <= 1% на сделку)

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Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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Vitali Vasilenka
5 (4)
Эксперты
Сообщество   EA Quantum Lab   представляет   ONNX Strategy 1   — первый в своём роде торговый робот, построенный на полной интеграции формата   ONNX (Open Neural Network Exchange) . Это не просто очередной советник: в его основе лежат нейронные сети глубокого обучения, которые улучшают классическую стратегию без изменения её логики. Мы обучили 5 уникальных моделей, и первая из них уже готова изменить ваше представление о торговле золотом. Старт: 99$ (0 копий) - Далее: 149$ (20 копий) - Далее: 19
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5 (2)
Утилиты
MT5 Trade Watch — это аналитический инструмент, предназначенный для мониторинга торговых счетов MetaTrader 5 непосредственно через интерфейс Telegram в режиме реального времени . Проект ориентирован на предоставление трейдерам быстрого доступа к состоянию их аккаунтов без необходимости постоянно находиться в торговом терминале . Основные возможности проекта: Мониторинг в реальном времени : Система обновляет данные о балансе, средствах (equity), текущей прибыли и марже каждую секунду . Пользоват
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Vitali Vasilenka
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5 (5)
Эксперты
AI Quantum Trading  – Революция в алгоритмической торговле. Торговый советник нового поколения для JPY-инструментов 1 покупка = 2 версии! Купи AI Quantum Trading на MT5 — и получи MT4-версию бесплатно! Торгуй, как тебе удобно: две платформы, один советник, ноль переплат. Пиши в ЛС после покупки — и получай свой подарок! В современном мире финансовых технологий автоматическая торговля стала неотъемлемой частью успеха на рынке. AI Quantum Trading – это инновационный торговый советник , который исп
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SmartTrade Control Panel — ваш центр управления алгоритмической торговлей SmartTrade Control Panel   — это многофункциональная торговая панель, созданная для тех, кто ценит контроль, гибкость и эффективность в каждой сделке. Она объединяет визуальное удобство с мощной логикой сопровождения ордеров, превращая рутинную торговлю в управляемый процесс. Теперь вы можете: Реализовать любую торговую идею — от скальпинга до сеточной торговли Настраивать сопровождение ордеров под свою логику входа и выхо
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
4.5 (8)
Эксперты
Этот советник разработан для институционального подхода к торговле, используя ключевые принципы ICT (Inner Circle Trader). Он анализирует структуру рынка, уровни ликвидности и зоны дисбаланса для поиска высоковероятных точек входа и выхода. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!  Количество копий ограничена ! Ключевые логические компоненты Структура рынка: Советник CyberPunk определяет краткосрочные (STH/STL), среднесрочные (ITH/ITL) и долгосрочные (LTH/LTL) экстремумы, формируя у
EA Underdog
Vitali Vasilenka
5 (6)
Эксперты
EA Underdog — профессиональный советник из линейки Quantum Lab Technologies. Торгует по дивергенциям цены, работает без опасных методов, использует только строгие Stop Loss и Take Profit, а стабильность исполнения обеспечивается системой QuantumCore (обучение и оптимизация на истории с 2020 по 2025 год). Цена   со скидкой   .   Цена будет увеличиваться на 100 долларов при покупке каждых 20 штук .   20 копий: 250$ 20 копий: 350$ Финальная цена: 550$ Количество копий ограничено Параметры и требова
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Эксперты
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