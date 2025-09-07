SGear

4.5
Поздняя летняя распродажа – только на короткое время!
Применяется модель ценообразования с уровнями: каждая пятая покупка увеличивает цену на 50 долларов. С каждым новым покупателем следующий уровень цены становится все ближе, что делает ваш вход более дорогим. Закрепите SGear по текущей цене до того, как произойдет следующее повышение цены. Эта распродажа ограничена — как по времени, так и по количеству. После этого будет действовать обычная рыночная цена.

SGear – Четкая трендовая логика вместо иллюзии ИИ

SGear — это полностью автоматизированный эксперт, который строго следует основному рыночному тренду.
Фокус на устойчивых движениях – без отвлечения на краткосрочные откаты или импульсивные колебания рынка.
Стратегия построена на четких, логически выстроенных сетапах и сознательно избегает спекулятивных сделок в неопределённых фазах рынка.

Правила работы компактны и понятны. Вход и выход из сделок осуществляются по четко определённым критериям для каждой рыночной ситуации.
Сделки открываются только при выполнении необходимых условий – это обеспечивает структурность, наглядность и снижает риск ненужных входов.
Ключевым элементом SGear является контроль качества сигналов. Алгоритм фильтрует только те сетапы, которые возникают в стабильных и трендовых рыночных фазах.
Неустойчивые структуры и волатильные боковики автоматически пропускаются. Это позволяет сосредоточиться на действительно перспективных моментах.

Почему без искусственного интеллекта?

Мы тщательно протестировали возможность интеграции ИИ в торговый алгоритм. Но, несмотря на все ожидания, результаты оказались разочаровывающими:
Большинство ИИ-моделей действуют слишком неточно, слишком остро реагируют на рыночный шум и принимают решения, непригодные для долгосрочной реальной торговли.
Именно поэтому мы сознательно отказались от использования ИИ. SGear не работает как "черный ящик", а основан на прозрачных и понятных правилах.
Преимущество: каждый сетап можно понять и оценить, не полагаясь на непрозрачные алгоритмы.


Управление рисками — как основа

Каждая сделка защищена фиксированным стоп-лоссом и установленным тейк-профитом.
Риск контролируется в любой рыночной ситуации. Одновременно, динамический механизм сопровождает прибыльные позиции, чтобы максимально использовать сильные движения – без преждевременного закрытия.
SGear не предназначен для суетливого дейтрейдинга или большого количества сделок.
В центре стратегии – эффективность: меньше сделок, но они точнее и качественнее.
Это делает систему привлекательной для трейдеров, которые не хотят постоянно следить за рынком.


Почему SGear действительно стоит внимания – сравнение
Критерий SGear Другие EAs / ИИ-системы
Направление торговли
 Всегда по основному тренду Часто без учёта направления тренда
Качество сигналов
 Жёсткий отбор, только чистые сетапы Частые, но некачественные сигналы
Прозрачность
 Понятные правила, логика ясна Решения "чёрного ящика", без объяснений
Искусственный интеллект
 ИИ не используется — сознательное решение Непредсказуемая и непрозрачная логика
Риск-менеджмент
 Фиксированный SL & TP + динамическое сопровождение Часто переоптимизирован или слишком жёсткий
Переоптимизация
 Отказ от подгонки под историю Чрезмерная настройка под прошлые данные
Количество сделок
 Выборочные, сфокусированные входы Много сделок – без реального преимущества
Адаптация к фазам рынка
 Распознаёт боковики и делает паузу Торгует вслепую – даже в шумных фазах
Долгосрочная стабильность
 Ориентация на устойчивый рост Краткосрочные успехи, часто нестабилен в долгосроке
Подходит работающим трейдерам Да – работает автономно и стабильно Требует постоянного контроля и обслуживания
Советник работает на XAUUSD и совместим с любым брокером. Аккаунты проп-фирм приветствуются. Таймфрейм — M30, начать можно всего с $50.

Почему SGear работает в реальной торговле
  • Меньше — значит лучше: SGear не торгует постоянно – только при чётких сигналах. Это сохраняет капитал и исключает овертрейдинг.
  • Никаких непрозрачных решений ИИ: Каждое открытие позиции объяснимо и понятно – особенно важно при работе с реальными средствами.
  • Реалистичная доходность без обещаний: Многие системы хороши только в тестах. SGear разработан для реального рынка – с настоящей волатильностью.
  • Минимум обслуживания: Благодаря трендовой логике и чёткому плану SGear подходит тем, кто не хочет вмешиваться каждый день.
  • Осознанный отказ от ИИ: Сейчас ИИ в трейдинге ещё не достиг нужного уровня. SGear полагается на проверенную логику – а не на надежду.
Отзывы 9
ASS21
311
ASS21 2025.11.16 09:02 
 

Great product so far. In the last weeks only wins.

Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.09.26 17:02 
 

Today, SGear successfully completed its first trade. I'm thrilled. The developer was very responsive and supportive with my first question after my tests. I'm happy to give it 5 stars. I'm glad I purchased the EA and highly recommend it. Happy trading, MPH

Eugen T
537
Eugen T 2025.09.12 08:55 
 

Great EA! First week positive results, trades are rare, but accurate.

Update: Another week 100% win.

Фильтр:
eleonora squarcia
191
eleonora squarcia 2025.12.24 12:51 
 

The bot shows very promising results in backtests, based on small profits and a relatively large stop loss. Historical data suggests that losses are quickly recovered. In live trading, many of the trades shown in the backtest are not executed. As a result, when a large stop loss occurs, the recovery trades often do not take place and losses remain unrecovered. For this reason, the bot performs very poorly in live trading and is not reliable.

cerwann
209
cerwann 2025.11.18 05:20 
 

Hello. I have been using SGEAR for 2 months. 7 trades only, but all in Profit, with IC Market. Will install the new version now and see if the number of trades increase.

Olesia Kusmenko
576
Ответ разработчика Olesia Kusmenko 2025.11.18 11:01
Thank you for your review.
I’m glad to hear all trades have been profitable so far. I am sure the new version delivers even better activity and performance for you.
ASS21
311
ASS21 2025.11.16 09:02 
 

Great product so far. In the last weeks only wins.

Olesia Kusmenko
576
Ответ разработчика Olesia Kusmenko 2025.11.18 11:00
Thank you for your review.
I’m pleased to hear the recent performance has been strong. It’s great to know the EA is delivering good results for you.
neHko83
53
neHko83 2025.11.03 22:42 
 

Another product that looks great in backtesting but fails completely in real trading. I regret the purchase and would like a refund. Please be careful before buying.

Olesia Kusmenko
576
Ответ разработчика Olesia Kusmenko 2025.11.18 10:59
Thank you for your feedback. I’m sorry to hear about your initial experience, but after the latest update everything is working flawlessly.
If you need help with the correct setup or have any questions, I’m here to support you.
maakufx
254
maakufx 2025.10.17 18:28 
 

better performance after the update

Olesia Kusmenko
576
Ответ разработчика Olesia Kusmenko 2025.10.19 16:59
Thank you for your feedback. I truly appreciate that you took the time to share your experience. I’ve already reached out to you to offer my help, but unfortunately, I haven’t received any reply yet.
Without your cooperation or insight into your settings, it’s very difficult for me to identify what went wrong or provide effective support. Please get back to me, I’m more than willing to assist you and make sure everything works as intended.
Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.09.26 17:02 
 

Today, SGear successfully completed its first trade. I'm thrilled. The developer was very responsive and supportive with my first question after my tests. I'm happy to give it 5 stars. I'm glad I purchased the EA and highly recommend it. Happy trading, MPH

Olesia Kusmenko
576
Ответ разработчика Olesia Kusmenko 2025.09.26 17:32
Thank you so much for your wonderful feedback!
I’m very happy to hear that SGear completed its first trade successfully and that you’re satisfied with the support. Your trust and recommendation mean a lot. Wishing you continued success and many profitable trades ahead!
Eugen T
537
Eugen T 2025.09.12 08:55 
 

Great EA! First week positive results, trades are rare, but accurate.

Update: Another week 100% win.

Olesia Kusmenko
576
Ответ разработчика Olesia Kusmenko 2025.09.12 09:15
Thank you so much for your feedback. I'm pleased that you're satisfied with the initial results.
irisyak
512
irisyak 2025.09.11 21:02 
 

C'est le seul robot sur lequel je suis arrivé à régler le DD! Il faut le signaler. De plus avec un DD max de 1.5% et un risk de 2, on obtient de bons résultats, moins de 10% par mois mais plus de 5%! Pour un compte Prop Firm, c'est plutôt bon! Le broker utilisé: IC Markets!

Olesia Kusmenko
576
Ответ разработчика Olesia Kusmenko 2025.09.11 21:38
Merci pour votre retour. Je suis ravi que les paramètres intégrés vous plaisent.
3hoshino
32
3hoshino 2025.09.11 17:30 
 

皆さん、こんにちは。 このEAで最初のトレードがすでに実行され、EAの価格を上回る利益をすぐに出すことができました。 素晴らしいスタートだと思います。

Olesia Kusmenko
576
Ответ разработчика Olesia Kusmenko 2025.09.11 17:44
本当にありがとうございます。とてもご親切に感謝いたします。
100ドル以下でこのEAを手に入れられた幸運な方のお一人ですね。:p
