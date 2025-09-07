SGear
- Эксперты
- Olesia Kusmenko
- Версия: 1.30
- Обновлено: 3 ноября 2025
- Активации: 10
SGear – Четкая трендовая логика вместо иллюзии ИИ
SGear — это полностью автоматизированный эксперт, который строго следует основному рыночному тренду.
Фокус на устойчивых движениях – без отвлечения на краткосрочные откаты или импульсивные колебания рынка.
Стратегия построена на четких, логически выстроенных сетапах и сознательно избегает спекулятивных сделок в неопределённых фазах рынка.
Правила работы компактны и понятны. Вход и выход из сделок осуществляются по четко определённым критериям для каждой рыночной ситуации.
Сделки открываются только при выполнении необходимых условий – это обеспечивает структурность, наглядность и снижает риск ненужных входов.
Ключевым элементом SGear является контроль качества сигналов. Алгоритм фильтрует только те сетапы, которые возникают в стабильных и трендовых рыночных фазах.
Неустойчивые структуры и волатильные боковики автоматически пропускаются. Это позволяет сосредоточиться на действительно перспективных моментах.
Мы тщательно протестировали возможность интеграции ИИ в торговый алгоритм. Но, несмотря на все ожидания, результаты оказались разочаровывающими:
Большинство ИИ-моделей действуют слишком неточно, слишком остро реагируют на рыночный шум и принимают решения, непригодные для долгосрочной реальной торговли.
Именно поэтому мы сознательно отказались от использования ИИ. SGear не работает как "черный ящик", а основан на прозрачных и понятных правилах.
Преимущество: каждый сетап можно понять и оценить, не полагаясь на непрозрачные алгоритмы.
Управление рисками — как основа
Каждая сделка защищена фиксированным стоп-лоссом и установленным тейк-профитом.
Риск контролируется в любой рыночной ситуации. Одновременно, динамический механизм сопровождает прибыльные позиции, чтобы максимально использовать сильные движения – без преждевременного закрытия.
SGear не предназначен для суетливого дейтрейдинга или большого количества сделок.
В центре стратегии – эффективность: меньше сделок, но они точнее и качественнее.
Это делает систему привлекательной для трейдеров, которые не хотят постоянно следить за рынком.
Почему SGear действительно стоит внимания – сравнение
|Критерий
|SGear
|Другие EAs / ИИ-системы
|Направление торговли
|Всегда по основному тренду
|Часто без учёта направления тренда
|Качество сигналов
|Жёсткий отбор, только чистые сетапы
|Частые, но некачественные сигналы
|Прозрачность
|Понятные правила, логика ясна
|Решения "чёрного ящика", без объяснений
|Искусственный интеллект
|ИИ не используется — сознательное решение
|Непредсказуемая и непрозрачная логика
|Риск-менеджмент
|Фиксированный SL & TP + динамическое сопровождение
|Часто переоптимизирован или слишком жёсткий
|Переоптимизация
|Отказ от подгонки под историю
|Чрезмерная настройка под прошлые данные
|Количество сделок
|Выборочные, сфокусированные входы
|Много сделок – без реального преимущества
|Адаптация к фазам рынка
|Распознаёт боковики и делает паузу
|Торгует вслепую – даже в шумных фазах
|Долгосрочная стабильность
|Ориентация на устойчивый рост
|Краткосрочные успехи, часто нестабилен в долгосроке
|Подходит работающим трейдерам
|Да – работает автономно и стабильно
|Требует постоянного контроля и обслуживания
Почему SGear работает в реальной торговле
- Меньше — значит лучше: SGear не торгует постоянно – только при чётких сигналах. Это сохраняет капитал и исключает овертрейдинг.
- Никаких непрозрачных решений ИИ: Каждое открытие позиции объяснимо и понятно – особенно важно при работе с реальными средствами.
- Реалистичная доходность без обещаний: Многие системы хороши только в тестах. SGear разработан для реального рынка – с настоящей волатильностью.
- Минимум обслуживания: Благодаря трендовой логике и чёткому плану SGear подходит тем, кто не хочет вмешиваться каждый день.
- Осознанный отказ от ИИ: Сейчас ИИ в трейдинге ещё не достиг нужного уровня. SGear полагается на проверенную логику – а не на надежду.
Great product so far. In the last weeks only wins.