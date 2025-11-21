EA Underdog
- Эксперты
- Vitali Vasilenka
- Версия: 1.0
- Активации: 10
EA Underdog — профессиональный советник из линейки Quantum Lab Technologies. Торгует по дивергенциям цены, работает без опасных методов, использует только строгие Stop Loss и Take Profit, а стабильность исполнения обеспечивается системой QuantumCore (обучение и оптимизация на истории с 2020 по 2025 год).
20 копий: 250$
20 копий: 350$
Финальная цена: 550$
Количество копий ограничено
Параметры и требования
- Инструменты: XAUUSD и GBPUSD
- Таймфрейм: M5
- Минимальный депозит: 500$ для каждого инструмента
- Торговое время: 24/7
- Методы управления: только Stop Loss и Take Profit
- Фильтр новостей: встроенная защита от высоковолатильных событий
Среднее количество сделок 1-2 сделки в неделю!
Практические преимущества
Простая настройка — встроенные параметры, не нужно загружать внешние файлы.
Безопасность — нет сетки, мартингейла и удвоений.
Минимальный риск — базовый лот 0,01 на каждые $500 баланса.
Проверено временем — обучение и оптимизация на истории с 2020 по конец 2025 года.
Универсальность — работает на двух популярных инструментах одновременно.
Underdog — это торговый советник, разработанный для тех, кто готов идти против толпы и находить возможности там, где другие видят только риск. Его философия основана на идее аутсайдера: победа там, где шансы кажутся минимальными.
The test results are positive. Let's see how it works in the real world!!!