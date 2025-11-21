EA Underdog

5

EA Underdogпрофессиональный советник из линейки Quantum Lab Technologies. Торгует по дивергенциям цены, работает без опасных методов, использует только строгие Stop Loss и Take Profit, а стабильность исполнения обеспечивается системой QuantumCore (обучение и оптимизация на истории с 2020 по 2025 год).

Цена со скидкой . Цена будет увеличиваться на 100 долларов при покупке каждых 20 штук. 
20 копий: 250$
20 копий: 350$
Финальная цена: 550$
Количество копий ограничено

Параметры и требования

  • Инструменты: XAUUSD и GBPUSD
  • Таймфрейм: M5
  • Минимальный депозит: 500$ для каждого инструмента
  • Торговое время: 24/7
  • Методы управления: только Stop Loss и Take Profit
  • Фильтр новостей: встроенная защита от высоковолатильных событий

Среднее количество сделок 1-2 сделки в неделю!

Практические преимущества

Простая настройка — встроенные параметры, не нужно загружать внешние файлы.
Безопасность — нет сетки, мартингейла и удвоений.
Минимальный риск — базовый лот 0,01 на каждые $500 баланса.
Проверено временем — обучение и оптимизация на истории с 2020 по конец 2025 года.
Универсальность — работает на двух популярных инструментах одновременно.

Underdog — это торговый советник, разработанный для тех, кто готов идти против толпы и находить возможности там, где другие видят только риск. Его философия основана на идее аутсайдера: победа там, где шансы кажутся минимальными.

Отзывы 5
YC Chen
243
YC Chen 2025.12.12 09:21 
 

The test results are positive. Let's see how it works in the real world!!!

lightningpro
51
lightningpro 2025.11.28 08:28 
 

I have been using EA Underdog for a few days and strategy looks good. I am very happy with it.

Ahmed Taha
904
Ahmed Taha 2025.11.25 19:52 
 

The strategy looks great, but it’s too early to judge after just two days. Let’s wait a bit longer to evaluate it properly. Thank you for your effort.

Рекомендуем также
MACD all
Cristian Alexander Aravena Danin
Эксперты
MACD ALL is a project where i want to create an EA that can trade every strategy of the MACD indicator, an EA where you can customize every aspect of the trades, such as using filters for the entry signal, the stoploss placement, risk management, trail stoploss, etc. currently working on: Making a news filter. It works on any symbol , but in the developing of the EA i encountered some profitable setups that look promising, on the US100 symbol and the US500 symbol, both using the 4H timeframe, I
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Эксперты
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
LogicFlow AI
Mohammadreza Zareimanoujan
Эксперты
LogicFlow AI – Многостратегический торговый робот для XAUUSD Умная логика. Контроль рисков. Без мартингейла. Что такое LogicFlow AI? LogicFlow AI — это многостратегический советник , специально разработанный для торговли на XAUUSD , с использованием чистой логики ценового действия ( price action ) — без индикаторов , без мартингейла , без сеток , без хеджа . Он не торгует постоянно . Он ждет высококачественные условия, анализирует рынок и входит только тогда, когда логика, тайминг и волати
DYJ BoS EA
Daying Cao
Эксперты
DYJ BoS EA uses the DYJ BoS indicator as a fundamental strategy to identify changes in market structure trends. Once the upward and downward trend lines break through these UN or DN lines, the corresponding varieties will be automatically opened from the market. Usually, in order to improve the accuracy of closing, it is recommended not to set stop loss and take profit. The end position is usually closed at the next breakthrough point in the same direction, or at the breakthrough point in the o
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Эксперты
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
Sun Bin SCF
Peat Winch
Эксперты
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
ALL IN Trading System MT5
Renato Takahashi
5 (1)
Эксперты
ALL IN Trading System MT5  is an expert advisor that used  3 Stochastic Oscillator  indicator. While 2 stochastic oscillators are used for  trend detection , the other one is used for  entry signals . Takeprofit and Stoploss can be configured as fixed one or a  trade out  system can be configured using stochastic oscillator. OBV can be configured as trade in filter. Recomm. symbol:  EURUSD ,  GBPUSD ,  USDJPY ,  AUDUSD Recomm. timeframe:   M15
Hsh Reversal ea
Marwan Bin Mohammed Al Eid Bin Mohammed Carpenter
Эксперты
HSH REVERSAL EA - Инструмент для Торговли Разворотами HSH REVERSAL EA   — это советник, разработанный для идентификации и торговли моделями разворота на рынке форекс. Он фокусируется на обнаружении моделей   Молот ,   Перевернутый Молот   и   Падающая Звезда , которые часто используются в техническом анализе для определения потенциальных разворотов тренда. Почему HSH REVERSAL EA? Обнаружение Моделей : Советник идентифицирует модели Молот, Перевернутый Молот и Падающая Звезда, которые часто связ
Scalper One MT5
Surge FX Ltd
Эксперты
This is an aggressive  price-action Expert Advisor suitable for multiple symbols and timeframes. Due to minimal drawdown , it is suitable for small accounts using Fixed, Growth, Aggressive or Brutal risk models. See screenshot. The default parameters work best on USDJPY, GBPUSD, EURUSD on H1 timeframe. You can tweak the settings of the Scalper and find the best parameters for a given symbol and timeframe. Stop-loss of 50 points is recommended. WARNING : Minimum account balance is $50. Before us
Matematiks
Vladimir Khlystov
Эксперты
Matematiks   Советник основан на не сложной математике. Советник ставит 2 разнонаправленных ордера далее, куда бы ни шла цена, получается один ордер всегда в плюсе, второй в минусе. Если мы его усредняем, то на обратном движении цены (всего несколько спредов) усредненные ордера закрываются и остается только прибыльный! Именно благодаря его прибыли и идет торговля. Конечно сами усредняющие позиции тоже добавляют в копилку профита за счет   MinProfit , тем более если пользоваться rebait программам
RudimentarySAR
Andriy Sydoruk
Эксперты
Для тех, кто любит простоту. Работа эксперта очень простая, используется минимум настроек. Для сигнала используется один индикатор Parabolic SAR (Parabolic Stop and Reverse system). У него всего один буфер. Входной сигнал формируется при изменении направления индикатора. Когда точки над ценой закончились, и появилась первая точка под ценой – это сигнал на покупку. Если точки под ценой закончились, и появилась первая точка над ценой – это сигнал на продажу (есть на рисунке). Уровни стоп-лосса, те
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене будет доступно лишь очень ограниченное количество экземпляров! Окончательная цена: 999$ НОВИНКА (от 349$) --> ПОЛУЧИТЕ 1 EA БЕСПЛАТНО (для 2 номеров торговых счетов). Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!   После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов,
The King Hedge EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Trade Bollinger Bands combining Trend, RSI, MACD 1. Trend trading combining the Bollinger and MACD bands is done in the following sequence: - Use MACD to identify trends - Determine the potential entry point by re-checking the MA 20 of the price to see if it is in line with the trend. 2. Trade Trends with Bollinger Bands - The mid-line of bollinger bands is simply a moving average of 20 SMA20 periods, known as the Bollinger Bands' average line. - The bottom line is, when the market is in a st
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Эксперты
Maximum Infinity Pro – Продвинутый сеточный советник для MT5 Maximum Infinity Pro — это советник (EA) профессионального уровня, разработанный для MetaTrader 5, сочетающий в себе передовую логику сеточной торговли с надёжным управлением рисками и адаптивными стратегиями входа/выхода. Этот советник подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров, которые хотят получить надёжное, гибкое и полностью автоматизированное торговое решение. Ключевые особенности Умная сеточная система: Автоматич
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Эксперты
Добро пожаловать в TITAN BREAKER EA ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ По текущей цене доступно ограниченное количество копий Скоро цена повысится до $1599.99 Торговый сигнал – US30, NAS100 О TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA — это продвинутая торговая система, разработанная путём объединения основных стратегий трёх различных советников (EA), ориентированных на торговлю US30 и NASDAQ. Она была дополнительно усовершенствована и преобразована в новую долгосрочную стратегию. Система рассчитана на достижение при
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Эксперты
Super Bollinger EA is an exclusive expert advisor that uses Bollinger Bands as indicator. It´s possible to configure the EA to trade as a low frequency or high frequency one - Scalping expert advisor. A Stochastic Oscillator filter is implemented to have some specific trades on Bollinger Bands. Takeprofit and Stoploss are calculated according to Bollinger Bands width or even with fixed TP and SL ( in points ). A trail and trade out system can also be configured and optimized. A number of orders
AuricSkeeter
Ioannidis Alexandre Anatolevitch
Эксперты
AuricSkeeter - Professional Breakout EA Fully automated Expert Advisor that identifies and trades breakout opportunities using custom  indicator. No external indicators required - everything is built-in for maximum performance and reliability. KEY FEATURES Smart Breakout Detection - Automatically identifies significant highs and lows, placing pending orders at optimal levels Built-in News Filter - Protects your trades during high-impact economic events using the MQL5 Economic Calendar Advanced R
PropFirmEA
Onofrio Lofu
Эксперты
LAUNCH PROMO first 10 copies = 49$ the price will increase by 50$ for every 10 copies sold PropFirmEA – Advanced Monthly Trading Expert Advisor Optimized for Prop Firms & Low Drawdown Accounts Description: PropFirmEA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4, built around a proprietary monthly strategy and specifically optimized for Prop Firm Challenges thanks to its extremely low drawdown and strict risk control mechanisms . Unlike conventional grid or martingale systems, it feature
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Candles Commander MT5
Adrian Gabriel Pop
Эксперты
Candles Commander - Find your mechanical EDGE in the Market Candles Commander - is an advanced Expert Advisor meticulously crafted for success in the financial markets.   This strategy has undergone rigorous testing and manual verification for nearly 2 years to ensure optimal performance. Our EA can find a mechanical EDGE in any instrument you choose, from Forex instruments to indexes and commodities with only one optimization made in your MT5 platform. Recommendations: Product: works on any in
Grid Aroon Directional Shift EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
IMPORTANT: Pre-Optimization Advisory This Expert Advisor (EA) is a RAW, UNOPTIMIZED trading tool designed for experienced traders who love to fine-tune and customize their strategies. It is NOT a plug-and-play solution, but a powerful framework waiting for your expertise! Grid Aroon Directional Shift Expert Advisor Dive into a sophisticated trading approach that combines grid trading principles with the Aroon indicator's directional insights! Core Strategy Overview: The EA utilizes a unique hyb
Millennium
Vladimir Pleshakov
Эксперты
The scientific approach to trading and responsible development are the main principles of Millennium EA. In order to create this EA, a research work was done in the field of trading. Dow theory, the theory of fractal analysis, the methods of Bill Williams and other traders, all this served as the theoretical basis for the advisor, which is designed to automate trading decisions. Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1748354 https://www.mql5.com/en/signals/1748359 https://www.mql5.com/en/signa
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Эксперты
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Эксперты
!! IMPORTANT!, PLEASE REMEMBER TO RUN THIS EA ON THE 1 MINUTE TIME-FRAME AND BOOM1000 ASSET ONLY !! This wonderful piece of software is a super intelligent self learning algorithm made for mt5, checkout the examples at the bottom of the page Engage has had the pleasure of working with a very talented honest and good willed individual called Nardus van Staden to create this wonderful product, if you want something as awesome as this check him out at  This Link . The EA "Engage Synthetic Scalper
Golden Wave MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/129027 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/129028 Советник Golden Wave Expert Advisor (EA) — это сложная торговая система, созданная для извлечения выгоды из рыночных тенденций и откатов с использованием методов торговли Swing High-Swing Low и Pullback. Этот советник предназначен для трейдеров, стремящихся к стабильной прибыли посредством систематических входов и выходов на основе структуры рынка и ценового действия. Основные
Robo Gradiente Linear Mini Indice B3
Diego Garrido De Almeida
1 (1)
Эксперты
Robô de Gradiente Linear para MT5 — Estratégia com Bandas VWAP O Robô de Gradiente Linear é o primeiro sistema brasileiro desenvolvido com base em Gradiente Linear aplicado às Bandas VWAP , voltado para operações automáticas no mini índice e no índice cheio da B3. Estratégia e funcionamento O robô identifica zonas de exaustão do preço, realizando operações de compra e venda nos pontos de maior probabilidade de reversão. Sua gestão financeira segue parâmetros rigorosos para preservar o capital: S
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Эксперты
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Эксперты
Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
Envelopes Martingale
Slim Ouederni
Эксперты
This EA uses a very simple strategy by using Envelopes indicator to detect potential reversal signals filtred with n time crossover with upper and lower envelopes bands .  It uses Martingale for money management . Inputs :  SMA_Period  : The smoothed MA period on close prices for Envelopes indicator Envelopes_deviation : the % deviation of the upper and lower envelopes bands SL_Pips :  the stop loss in pips RR  : the used risk reward ratio lots : the initial lot to use in martingale sequence lot
Hamster Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Профессиональный сеточный советник работает по показателям RSI (И ндекс Относительной Силы ).     и меет функцию уменьшения просадки на счете путем перекрытия убыточных ордеров.    На графике выводится информация о прибыли. MT4 version https://www.mql5.com/ru/market/product/56994 ПАРАМЕТРЫ: RSI_PERIOD - период расчета индекса относительной силы; UP_LEVEL - верхняя граница; DN_LEVEL - нижняя граница; RSI_TIMEFRAME - таймфрейм для расчета; START_LOT - начальный лот; LOT_MULTIPLIER - множитель лот
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Другие продукты этого автора
EA New Player
Vitali Vasilenka
4.91 (43)
Эксперты
EA New Player — Торговый советник нового поколения Он не просто торгует — он меняет правила игры. EA New Player — это инновационный портфельный советник для MT5, созданный на базе 7 проверенных стратегий технического анализа. Он не использует искусственный интеллект, но превосходит многие нейросетевые решения благодаря продуманной архитектуре, прозрачной логике и гибкой системе фильтрации сигналов. Мультитаймфреймовый анализ Советник анализирует рынок на всех доступных таймфреймах — от M1 до H
EA Super 8 Pro
Vitali Vasilenka
Эксперты
A Super 8 Pro — это не просто торговый советник, а целая система управления позициями, построенная на базе предыдущей версии EA Super 8, но дополненная ключевым улучшением: динамическим локированием позиций в убыточных ситуациях. Концепция алгоритма Многоуровневая логика: советник работает как модульный алгоритм, объединяющий анализ рынка, контроль рисков и адаптивное управление ордерами. Локирование позиций: при возникновении неблагоприятного движения цены алгоритм автоматически включает меха
Synthetic Metal
Vitali Vasilenka
4.89 (19)
Эксперты
Synthetic Metal — Инновационный советник для XAUUSD и XAGUSD Советник, который объединяет искусственный интеллект, точность и контроль. Synthetic Metal — это интеллектуальный торговый алгоритм для MT5, созданный специально для золота (XAUUSD) и серебра (XAGUSD). Он сочетает авторские технологии анализа, гибкое управление рисками и автоматическую адаптацию к рыночным условиям. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!  Количество копий ограничена ! Инновации, которые делают Synthetic
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (7)
Эксперты
Этот советник разработан для институционального подхода к торговле, используя ключевые принципы ICT (Inner Circle Trader). Он анализирует структуру рынка, уровни ликвидности и зоны дисбаланса для поиска высоковероятных точек входа и выхода. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!  Количество копий ограничена ! Ключевые логические компоненты Структура рынка: Советник CyberPunk определяет краткосрочные (STH/STL), среднесрочные (ITH/ITL) и долгосрочные (LTH/LTL) экстремумы, формируя у
EA Crypto Player
Vitali Vasilenka
5 (1)
Эксперты
EA Crypto Player — это инновационный торговый советник, созданный специально для работы с криптовалютными инструментами. Он объединяет более 7 торговых стратегий, анализирует поведение цены на всех временных интервалах — от M1 до D1, и использует систему усреднения для максимизации прибыли. Лимитированная издание В продаже ограниченное количества копий ( по цене 150$) Финальная цена - 900$  Важно: медленное тестирование советника Из-за сложной логики и мультитаймфреймового анализа тестирование
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (3)
Эксперты
AI Quantum Trading  – Революция в алгоритмической торговле. Торговый советник нового поколения для JPY-инструментов 1 покупка = 2 версии! Купи AI Quantum Trading на MT5 — и получи MT4-версию бесплатно! Торгуй, как тебе удобно: две платформы, один советник, ноль переплат. Пиши в ЛС после покупки — и получай свой подарок! В современном мире финансовых технологий автоматическая торговля стала неотъемлемой частью успеха на рынке. AI Quantum Trading – это инновационный торговый советник , который исп
Old School Trading
Vitali Vasilenka
5 (1)
Эксперты
Old School Trading   — Советник на основе волнового анализа Эллиота И нтеллектуальный торговый советник, построенный на принципах волновой теории Эллиота. Он предназначен для трейдеров, которые ценят структурный подход к рынку, стремятся к высокой точности входов и контролю рисков. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок! Количество копий ограничена ! После покупки напиши мне что бы получить ВИП настройки Ключевые особенности: Автоматическое определение волновых структур: советник а
The Last King
Vitali Vasilenka
5 (1)
Эксперты
The King Trading — Универсальный Торговый Советник, основанный на авторских технических индикаторах и алгоритмах. Он разработан для автоматизированной торговли на любом финансовом инструменте: валютные пары, индексы, сырьевые товары, криптовалюты и т.д. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!  Количество копий ограничена ! Ключевые особенности: Поддержка всех торговых инструментов Советник адаптирован под любую торговую пару или инструмент. Для каждого актива используются индивидуал
Synthetic Trend AI
Vitali Vasilenka
Индикаторы
Synthetic Trend AI — умный индикатор тренда с искусственным интеллектом Индикатор Synthetic Trend AI — это мощный инструмент технического анализа, который объединяет классическую формулу SuperTrend с алгоритмами искусственного интеллекта (k-Nearest Neighbors, KNN) и анализом объёма. Он создан для тех, кто хочет видеть рынок глубже и принимать решения увереннее. Что делает Synthetic Trend AI уникальным: AI-прогнозирование тренда: Использует алгоритм KNN для анализа исторических данных и предска
FREE
SmartTrade Control Panel
Vitali Vasilenka
Утилиты
SmartTrade Control Panel — ваш центр управления алгоритмической торговлей SmartTrade Control Panel   — это многофункциональная торговая панель, созданная для тех, кто ценит контроль, гибкость и эффективность в каждой сделке. Она объединяет визуальное удобство с мощной логикой сопровождения ордеров, превращая рутинную торговлю в управляемый процесс. Теперь вы можете: Реализовать любую торговую идею — от скальпинга до сеточной торговли Настраивать сопровождение ордеров под свою логику входа и выхо
FREE
Фильтр:
YC Chen
243
YC Chen 2025.12.12 09:21 
 

The test results are positive. Let's see how it works in the real world!!!

lightningpro
51
lightningpro 2025.11.28 08:28 
 

I have been using EA Underdog for a few days and strategy looks good. I am very happy with it.

Ahmed Taha
904
Ahmed Taha 2025.11.25 19:52 
 

The strategy looks great, but it’s too early to judge after just two days. Let’s wait a bit longer to evaluate it properly. Thank you for your effort.

Alex Grud
229
Alex Grud 2025.11.25 06:30 
 

Thank you, Vitalik. I use all your EAs and understand their potential. I recommend everyone follow the author's recommendations. The author always helps to set up and improve all the parameters. I use this advisor and understand its logic (but I prefer the PRO version of this advisor).

I am adding to my review as I received the PRO version from the developer. The results include steady account growth, reduced emotional stress since I no longer monitor the chart around the clock, and transparent algorithms.

Important points: the program is not a 'magic button' — it requires understanding of the market and discipline, risks need to be regularly reviewed as the market changes according to the importance of news, support responds during the day — which is a valuable feature.

For those who want to automate routine tasks without losing control, this is an excellent choice.

Bartosz Artur Gladysz
159
Bartosz Artur Gladysz 2025.11.23 20:06 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв