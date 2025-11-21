EA Underdog — профессиональный советник из линейки Quantum Lab Technologies. Торгует по дивергенциям цены, работает без опасных методов, использует только строгие Stop Loss и Take Profit, а стабильность исполнения обеспечивается системой QuantumCore (обучение и оптимизация на истории с 2020 по 2025 год).

Цена со скидкой . Цена будет увеличиваться на 100 долларов при покупке каждых 20 штук.

20 копий: 250$

20 копий: 350$

Финальная цена: 550$

Количество копий ограничено

Параметры и требования

Инструменты: XAUUSD и GBPUSD

Таймфрейм: M5

Минимальный депозит: 500$ для каждого инструмента

Торговое время: 24/7

Методы управления: только Stop Loss и Take Profit

Фильтр новостей: встроенная защита от высоковолатильных событий

Среднее количество сделок 1-2 сделки в неделю!

Практические преимущества Простая настройка — встроенные параметры, не нужно загружать внешние файлы.

Безопасность — нет сетки, мартингейла и удвоений.

Минимальный риск — базовый лот 0,01 на каждые $500 баланса.

Проверено временем — обучение и оптимизация на истории с 2020 по конец 2025 года.

Универсальность — работает на двух популярных инструментах одновременно.