Грааль на Форекс
Жаль что нет моего варианта ответа...
Интересно, какого?
в разработке
Я считаю, что грааль на Форексе не возможен, это сказки, а Вы?
Если Вы считаете наоборот, приведите пожалуйста пример.
Мнение интересное, но каковы будут предпосылки? если доказательства нет, то без него можно, но хотя-бы гипотезу.
Как минимум то, что мы не сможем направить цену таким образом, чтобы быть всегда в плюсе.
Грааль у того, кто сможет такое, ну или...
Даже предположить не смогу - какие есть еще варианты?
То есть в поисках грааля.
Да уж, как вспомнишь, так вздрогнешь.
ну почему ж??? !!! :-)
тож в кайф!!! :-)
но... у нас есть эмиссия... она создает... Хотя смотрите сами, разве на этом нельзя построить грааль? Кликнете по рисунку, будет анимация)
