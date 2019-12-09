Грааль на Форекс

Новый комментарий
 
  • 50% (79)
  • 19% (30)
  • 17% (27)
  • 14% (22)
Всего проголосовало: 158
 

Я считаю, что грааль на Форексе не возможен, это сказки, а Вы?

Если Вы считаете наоборот, приведите пожалуйста пример.

 
Жаль что нет моего варианта ответа...
 
transcendreamer:
Жаль что нет моего варианта ответа...
Интересно, какого?
 
Renat Akhtyamov:
Интересно, какого?

в разработке

 
Roman Shiredchenko:

в разработке

То есть в поисках грааля.

Да уж, как вспомнишь, так вздрогнешь.

 
Renat Akhtyamov:

Я считаю, что грааль на Форексе не возможен, это сказки, а Вы?

Если Вы считаете наоборот, приведите пожалуйста пример.

Мнение интересное, но каковы будут предпосылки? если доказательства нет, то без него можно, но хотя-бы гипотезу. 

 
Maxim Romanov:

Мнение интересное, но каковы будут предпосылки? если доказательства нет, то без него можно, но хотя-бы гипотезу. 

Как минимум то, что мы не сможем направить цену таким образом, чтобы быть всегда в плюсе.

Грааль у того, кто сможет такое, ну или...

Даже предположить не смогу - какие есть еще варианты?

 
Как это нет?) Стать брокером:D

А вообще, если получится на 1:1 торговать, и на бирже - будет и "грааль", дающий 1-3% ежемесячно) НО КОМУ ОН НУЖЕН?)))))
 
Renat Akhtyamov:

То есть в поисках грааля.

Да уж, как вспомнишь, так вздрогнешь.

ну почему ж??? !!! :-) 

тож в  кайф!!! :-)

 
Renat Akhtyamov:

Как минимум то, что мы не сможем направить цену таким образом, чтобы быть всегда в плюсе.

Грааль у того, кто сможет такое, ну или...

Даже предположить не смогу - какие есть еще варианты?

но... у нас есть эмиссия... она создает... Хотя смотрите сами, разве на этом нельзя построить грааль? Кликнете по рисунку, будет анимация)


12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788
Новый комментарий