ТП фиксированный, индикатор сам написал себе. По нему входы и определение тренда (на 1 часовках)... франк с такими же параметрами как на евре и фунте слил в начале 14го. Тестирую доллар ену - так же как и на евре - под конец 13го начался рост и ровненько идет... через пару минут выложу
Поставьте тейкпрофит 100 пунктов, а фиксацию выше 20 пунктов, прикрутите индикатор на обратный ход можно адх попробовать если падает крыть все что выше 20 пунктов. Вариантов много, здесь важно не только правильно зайти но и зафиксировать прибыль. От этого система становится более функцианальна.
100 - не много ли для 5тиминуток?
Я сделал стоп 20 профит 50. Сразу пошла прибыль. Единственный минус - была неприятная просадка. В конце тринадцатого. Но еще тестирую... отчет скину через минут 5.
Она торгует не впапад но у нее в день выходит до 1 тысячи сделок ее так, и называют быстроручка.
А с этим парнем года два назад я познакомился на встрече трейдеров у нас в городе, там мы показывали друг другу кто как торгует, мелкий такой онлайн обмен опытом. Я так, и не понял, это везение, или интуиция, у него все графики открыты были на М30.
Eva
Факты: Скальпер. Бухгалтер. Супруга Noхer'a. г. Псков. Симпатичная.
"Финалистка конкурса РТС 2008 г. с доходом 6179,15% . 22-летняя студентка из Пскова - Светлана .
На Конкурсе на показала себя наиболее активным скальпером: она торговала фьючерсными контрактами на индекс РТС, ежедневный объем достигал 10-13 тысяч. Ева не оставляла соперникам ни малейшего шанса, отрыв от ближайшего из них был в тысячи процентов. Начинала с 67 тысяч рублей, и получила 5,5 миллионов - говорит представитель фондовой биржи РТС Лев Быстров:
"За 2,5 месяца конкурса она смогла заработать более 6000%! Если пересчитывать на годовые, то это получается 24000% годовых. Если посчитать суммарно объем ее торгов в период вечерней сессии, то за этот момент она сделала от стартового капитала 2000%, а общее количество ее сделок было, чуть ли не 125000 Это порождало массу слухов: например, что участница — не что иное, как торговый робот. Но, со слов Светланы, она лишь использовала опции трейдинговой системы, в частности автозаполнение. Теоретическую поддержку оказывал супруг, тоже лучший частный инвестор, но 2006 г. — уже упомянутый Noxer. Совершение такого количества сделок не могло не отнимать сил и времени. Так что победительница в ближайшее время планирует если не полностью отказаться от работы на срочном рынке, то уж точно снизить свою активность на FORTS. Пока же остается неизменной ее приверженность к фьючерсу на индекс РТС. Стоит отметить, что Eva поставила абсолютный рекорд не только по доходности, но и по взятым номинациям. Она оказалась лучшим трейдером-человеком, лучшей женщиной-трейдером и лучшим ночным трейдером, торговавшим в вечернюю сессию (с 18.00 до 23.50)." За Евой прочно укрепилась кличка "быстроручка".
Как говорит сама Ева "Я постоянно нахожусь в рынке. Просто сижу целый день, и как на калькуляторе работаю. Конечно, я не смотрю, на какую кнопочку нажать, и пытаюсь отработать рынок в любых условиях, каким бы он ни был плохим".
Здесь ведь главное уметь считать и суметь минимизировать риски
Реальные желания котировщика - Ваши деньги
Так что таких друзей к ч...
Тут ошибочка на мой взгляд. Это как сказать желание ножика порезать ваш пальчик. Кто виноват когда вы режете свой пальчик? Цена ничего не делает с вашим депозитом .Все что случается с депозитом делаете только вы.
Вот. Алгоритм тот же, только сл увеличен с 10ти до 20ти, а профит с 20ти до 50ти. Но была одна плохая просадка с конца 2013 с 27 000 до 18 тысяч (тут слив был бы, скорее всего). Далее - дико просто рвет. Профита на 70% больше. Где-то 177% в среднем за год в итоге (это без пересмотра лота).
А причину просадки с конца 2013 с 27 000 до 18 тысяч выясняли?
Прикрутите индикатор какой нибудь на фиксацию, увидите разницу сразу. Тейкпрофит работает как прикрытие по этому 100 пунктов если свет отключат или еще что, интернет отрубят или сервер сгорит на котором сова висит))
Я никогда не фиксирую прибыль по тейкпрофиту или по тралу, для меня стоплосс и тейкпрофит - это ограничение если робот не сможет вдруг достучатся до небес страховка депозита не более.
Прикрутите индикатор какой нибудь на фиксацию, увидите разницу сразу
этот индикатор называется стоплосс
)))
А причину просадки с конца 2013 с 27 000 до 18 тысяч выясняли?
))) У него вроде стоит фиксированный стоп, или чего то не знаю ;)