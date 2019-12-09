Грааль на Форекс - страница 24
Объективно -грааля нет. Субъективно грааль есть )
Да, выбор есть всегда!
Можно с гордым видом декларировать: Человек не рожден для полетов!
А можно, напрягая все свои извилины, разрабатывать летательный аппарат...
Все зависит от целей и задач самого Трейдера...
сколь читаю про граали, и вообще про закономерности торговли, про АТСки... один раз только скользем был намек на знание основ автоматики...это было в теме про боблокос от Александра...даже занес в аналы...привожу дословно...
"нее - под буквами р1 р2 р3 р4 - валютные пары Разные... сделки проводятся в одно время(открываются и закрываются) может быть некоторая разница в секундах минутах изза реквотов - так как кроются по рынку - без тейков - по сигналу от следящего за ситуацией индикатора ..."
думаю, кто может так сделать - у того и грааль будет...
сам пока ищу, но не могу применить управляющий индикатор, который бы закрывал хотя бы после разворота... а так всё по твердым тейкам, а нужно по динамическим... вот у Лехи Волчанского похожий способ в его скальпере - кроет каналом динамически, но канал каналу тоже большая разница...
Те кто торгуют прибыльно редко появляются, есть в инстаграме пару друзей америкосов работают стабильно, сейчас покажу сколько снимают с реала.
Да, все верно! Это называется - "ГОРЕ от УМА!" Приплели все, что только можно...
На самом деле, мы имеем - плоский график в двух координатах, на котором есть некоторая линия. Задача Трейдера - найти закономерности в этом графике, и торговать только тогда, когда эти закономерности для Трейдера будут понятны... Все остальное время - вне рынка.
Ничего трудного, а тем более заумного ( " психология, толпа, суть человека " ) здесь нет...
Те, кто это понимает, а это 5% от всех трейдеров, и есть УСПЕШНЫЕ ТРЕЙДЕРЫ...
КРАСИВО - ПОНРАВИЛОСЬ! ЛАЙК!
Ну не знаю.... тут конечно все зависит от определения... Считаю, что скальпер - ТАКОЙ канальные в десятки пипсов на четырех-знаке - в общем-то и скальпером не является...
Сие называется синтетический фин.инструмент, портфелем ещё кличут, но суть не в определении, а в самом инструменте, конечно же. И тема эта сложная и бесконечная, как и возможное количество таких синтетиков. Только из семи долларовых мажоров можно составить триллионы (!) различных синтетиков, а если добавить динамику, т.е. изменение состава и развесовки входящих в синтетик мажоров (для данного случая) в процессе торговли, то эти триллионы комбинаций можно смело возводить в степень шеварннадцать.. т.е. на выходе реально бесконечность вариантов.
А ведь это только лишь семь долларовых мажоров ))
Выбрать же из бесконечности профитный вариант, пусть даже варианты, задача не тривиальная и наверное сложнее, чем сорвать джекпот в лоттерее ))
В общем тема для исследований для тех, кто живёт вечно )
Оттого некоторые, не буду тыкать пальцем, хотя это @transcendreamer , давно (и безуспешно) всем рекомендуют не тратить время на это всё и сразу идти на завод )З.Ы.: кстати, всё у того же @transcendreamer в его профиле найдёте ссылки и на статью про синтетики, и на кое какие инструменты для ковыряния в них, если интересно
Сие называется синтетический фин.инструмент, портфелем ещё кличут, но суть не в определении, а в самом инструменте, конечно же. И тема эта сложная и бесконечная, как и возможное количество таких синтетиков. Только из семи долларовых мажоров можно составить триллионы (!) различных синтетиков, а если добавить динамику, т.е. изменение состава и развесовки входящих в синтетик мажоров (для данного случая) в процессе торговли, то эти триллионы комбинаций можно смело возводить в степень шеварннадцать.. т.е. на выходе реально бесконечность вариантов.
А ведь это только лишь семь долларовых мажоров ))
Выбрать же из бесконечности профитный вариант, пусть даже варианты, задача не тривиальная и наверное сложнее, чем сорвать джекпот в лоттерее ))
В общем тема для исследований для тех, кто живёт вечно )
Вот и надо получить статистику нужных(т.е. наиболее доходных) валютных пар любой валютной корзины на наиболее подходящих для этого (наиболее доходных) таймфреймах.
Такую информацию (после соответствующего подтверждения) вполне можно будет использовать не только в аналитике, но и непосредственно в торговле, и даже в инвестконтроле.
Это в какой валюте? Вот кто все деньги с форекса увёл!
В американских рублях, это 2017 год