Грааль на Форекс - страница 24

Petr Baskakov:
Объективно -грааля нет. Субъективно грааль есть )

Да, выбор есть всегда!

Можно с гордым видом декларировать: Человек не рожден для полетов!

А можно, напрягая все свои извилины, разрабатывать летательный аппарат...


Все зависит от целей и задач самого Трейдера...

 

сколь читаю про граали, и вообще про закономерности торговли, про АТСки... один раз только скользем был намек на знание основ автоматики...это было в теме про боблокос от Александра...даже занес в аналы...привожу дословно...

"нее - под буквами р1 р2 р3 р4 - валютные пары Разные... сделки проводятся в одно время(открываются и закрываются) может быть некоторая разница в секундах минутах изза реквотов - так как кроются по рынку - без тейков - по сигналу от следящего за ситуацией индикатора ..."

думаю, кто может так сделать - у того и грааль будет...

сам пока ищу, но не могу применить управляющий индикатор, который бы закрывал хотя бы после разворота... а так всё по твердым тейкам, а нужно по динамическим... вот у Лехи Волчанского похожий способ в его скальпере - кроет каналом динамически, но канал каналу тоже большая разница...

 
Ну, ты же в курсе, что Александр - это фантазер, у которого, скорее всего, даже стобаксового реала нет?) 
Может, не стоит опираться на слова такого трейдера?
 
Торгуй по тренду,  соблюдай мани менеджмент и еще поменьше индикаторов, вот весь грааль)
[Удален]  
Pul-Adgi Mo-UlStan:

Те кто торгуют прибыльно редко появляются, есть в инстаграме пару друзей америкосов работают стабильно, сейчас покажу сколько снимают с реала.

Это в какой валюте? Вот кто все деньги с форекса увёл!
 
Serqey Nikitin:

Да, все верно! Это называется - "ГОРЕ от УМА!"  Приплели все, что только можно...

На самом деле, мы имеем - плоский график в двух координатах, на котором есть некоторая  линия.  Задача Трейдера - найти закономерности в этом графике, и торговать только тогда, когда эти закономерности для Трейдера будут понятны...  Все остальное время - вне рынка.

Ничего трудного, а тем более заумного ( " психология, толпа, суть человека " ) здесь нет...

Те, кто это понимает, а это 5% от всех трейдеров, и есть УСПЕШНЫЕ ТРЕЙДЕРЫ...

КРАСИВО - ПОНРАВИЛОСЬ! ЛАЙК!

 
Сергей Криушин:

Ну не знаю.... тут конечно все зависит от определения... Считаю, что скальпер - ТАКОЙ канальные в десятки пипсов на четырех-знаке - в общем-то и скальпером не является... 

[Удален]  
Сергей Криушин:

Сие называется синтетический фин.инструмент, портфелем ещё кличут, но суть не в определении, а в самом инструменте, конечно же. И тема эта сложная и бесконечная, как и возможное количество таких синтетиков. Только из семи долларовых мажоров можно составить триллионы (!) различных синтетиков, а если добавить динамику, т.е. изменение состава и развесовки входящих в синтетик мажоров (для данного случая) в процессе торговли, то эти триллионы комбинаций можно смело возводить в степень шеварннадцать.. т.е. на выходе реально бесконечность вариантов.

А ведь это только лишь семь долларовых мажоров ))

Выбрать же из бесконечности профитный вариант, пусть даже варианты, задача не тривиальная и наверное сложнее, чем сорвать джекпот в лоттерее ))

В общем тема для исследований для тех, кто живёт вечно )

Оттого некоторые, не буду тыкать пальцем, хотя это @transcendreamer , давно (и безуспешно) всем рекомендуют не тратить время на это всё и сразу идти на завод )

З.Ы.: кстати, всё у того же @transcendreamer в его профиле найдёте ссылки и на статью про синтетики, и на кое какие инструменты для ковыряния в них, если интересно
 
Aleksandr Volotko:

Сие называется синтетический фин.инструмент, портфелем ещё кличут, но суть не в определении, а в самом инструменте, конечно же. И тема эта сложная и бесконечная, как и возможное количество таких синтетиков. Только из семи долларовых мажоров можно составить триллионы (!) различных синтетиков, а если добавить динамику, т.е. изменение состава и развесовки входящих в синтетик мажоров (для данного случая) в процессе торговли, то эти триллионы комбинаций можно смело возводить в степень шеварннадцать.. т.е. на выходе реально бесконечность вариантов.

А ведь это только лишь семь долларовых мажоров ))

Выбрать же из бесконечности профитный вариант, пусть даже варианты, задача не тривиальная и наверное сложнее, чем сорвать джекпот в лоттерее ))

В общем тема для исследований для тех, кто живёт вечно )


Вот и надо получить статистику нужных(т.е. наиболее доходных) валютных пар любой валютной корзины на наиболее подходящих для этого (наиболее доходных) таймфреймах.

Такую информацию (после соответствующего подтверждения) вполне можно будет использовать не только в аналитике, но и непосредственно в торговле, и даже в инвестконтроле.

 
trader_number_one:
Это в какой валюте? Вот кто все деньги с форекса увёл!

В американских рублях, это 2017 год

Евра

