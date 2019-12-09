Грааль на Форекс - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а где куртозис?
или это как-то своим способом посчитанное распределение?
красное это нормальное распределение для 10 000 выборок, белая гистограмма распределение для GBPUSD за 10 000 выборок. Все остальное визуально видно.
но... у нас есть эмиссия... она создает... Хотя смотрите сами, разве на этом нельзя построить грааль? Кликнете по рисунку, будет анимация)
красиво
как выудить сигнал?
красиво
как выудить сигнал?
так там и выуживать не нужно, торгуй себе)) если на случайном блуждании никто незнает как заработать, то на не случайном не нужно быть гением)...
так там и выуживать не нужно, торгуй себе)) если на случайном блуждании никто незнает как заработать, то на не случайном не нужно быть гением...
я гифку смотрел смотрел - ничего не вижу
можно подробнее?
я гифку смотрел смотрел - ничего не вижу
можно подробнее?
красным это эталонное распределение для 10 000 выборок, оно нормальное. Белым для 10 000 выборок GBPUSD. Все остальное уже слишком будет просто, если разжую. Не интересно ведь станет искать грааль тогда))
красное это нормальное распределение для 10 000 выборок, белая гистограмма распределение для GBPUSD за 10 000 выборок. Все остальное визуально видно.
на форексе же есть островершинный пик.
вы строили по приращениям? Close(i)-Close(i-1) ? Таймфрейм М1?
на форексе же есть островершинный пик.
вы строили по приращениям? Close(i)-Close(i-1) ?
нет там пика никакого. Я строил по своему алгоритму, не для приращений Close(i)-Close(i-1). Но в общих чертах да, это для ценовых приращений построено. Если строить для свечей, то да, там пики всякие непонятные, ерунда в общем.
Такая картина справедлива для любого инструмента форекс, акции, криптовалюта, сырье. Я проверил 28 пар, 28 акций российских, больше 10 акций американских, более 10 сырьевых инструментов, 2 криптовалюты. Но на акциях распределение более пологое, чем на форексе. На нормальных акциях. А вот на Российских, там есть нюансы, которые показывают особенности нашей экономики. Вывод: на акциях торговать проще и на сырье, чем на форексе, но на форексе тоже реально.
нет там пика никакого. Я строил по своему алгоритму, не для приращений Close(i)-Close(i-1). Но в общих чертах да, это для ценовых приращений построено. Если строить для свечей, то да, там пики всякие непонятные, ерунда в общем.
Такая картина справедлива для любого инструмента форекс, акции, криптовалюта, сырье. Я проверил 28 пар, 28 акций российских, больше 10 акций американских, более 10 сырьевых инструментов, 2 криптовалюты. Но на акциях распределение более пологое, чем на форексе. На нормальных акциях. А вот на Российских, там есть нюансы, которые показывают особенности нашей экономики. Вывод: на акциях торговать проще и на сырье, чем на форексе, но на форексе тоже реально.
Так и что это прибыльная система? Отчет может какой с тестера есть?
нет там пика никакого. Я строил по своему алгоритму, не для приращений Close(i)-Close(i-1). Но в общих чертах да, это для ценовых приращений построено. Если строить для свечей, то да, там пики всякие непонятные, ерунда в общем.
Такая картина справедлива для любого инструмента форекс, акции, криптовалюта, сырье. Я проверил 28 пар, 28 акций российских, больше 10 акций американских, более 10 сырьевых инструментов, 2 криптовалюты. Но на акциях распределение более пологое, чем на форексе. На нормальных акциях. А вот на Российских, там есть нюансы, которые показывают особенности нашей экономики. Вывод: на акциях торговать проще и на сырье, чем на форексе, но на форексе тоже реально.
Смотрите какой пик. пичара просто) для м1.
Так и что это прибыльная система? Отчет может какой с тестера есть?
да, сейчас начну отчеты собирать с тестера, потом с реала, потом приеду счет покажу, да и что уж там отдам все алгоритмы, объясню как работает каждый, зачем что сделано... Как маленькие прям. В интернете мне кто-то не верит, надо срочно доказать свою правоту!
Renat Akhtyamov сказал, что невозможно, я показал, что возможно, и что он рано остановился. Кому надо, тот поймет)). А кому не надо попросят отчет с тестера, потом с реала. Вон в сигналах полно отчетов, до конца жизни хватит.