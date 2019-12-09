Грааль на Форекс - страница 79

multiplicator:
нонфарм пэйроллс

Никогда не слышал, наверное это имя-фамилия какого-то еврея...

 
transcendreamer:

зачем же ты тогда полез в гугл искать что такое нонк)
transcendreamer:

И всё это вы знаете, и везде это вы были.. (с) анекдот

 
Aleksandr Volotko:

э`т про Ржевского?

;)

 
Renat Akhtyamov:

э`т про Ржевского?

;)

То-то меня вчера в личке дама спрашивала про нонки

Вот вам график с матлаба, я на этих данных скальпера дрючил. Блин, вчера был пьян и не помню, куда отвечал, сюды или в другой форум. Если что, сорри за повтор. NFP 2017.08.04 потиково


 
Alexey Volchanskiy:

То-то меня вчера в личке дама спрашивала про нонки

На таких-то новостях коробка волатильности это точно рояль

 
Aleksandr Volotko:

А мы тут не при чём, а мы тут не при чём,
Совсем не понимаем, откуда что почём....

 
transcendreamer:

На таких-то новостях коробка волатильности это точно рояль

там же спреды по 100 пипс
 
multiplicator:
а не надо торговать у тухлых брокеров

 
transcendreamer:

ну это же "День Трейдера" как  не  удержаться и не торговать?

Возможности лотерейные.

Да что вы понимаете в лотереи? Это же великий шанс!!! иногда правда.

