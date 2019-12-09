Грааль на Форекс - страница 79
нонфарм пэйроллс
Никогда не слышал, наверное это имя-фамилия какого-то еврея...
И всё это вы знаете, и везде это вы были.. (с) анекдот
э`т про Ржевского?
э`т про Ржевского?
То-то меня вчера в личке дама спрашивала про нонки
Вот вам график с матлаба, я на этих данных скальпера дрючил. Блин, вчера был пьян и не помню, куда отвечал, сюды или в другой форум. Если что, сорри за повтор. NFP 2017.08.04 потиково
На таких-то новостях коробка волатильности это точно рояль
А мы тут не при чём, а мы тут не при чём,
Совсем не понимаем, откуда что почём....
На таких-то новостях коробка волатильности это точно рояль
там же спреды по 100 пипс
а не надо торговать у тухлых брокеров
ну это же "День Трейдера" как не удержаться и не торговать?
Возможности лотерейные.
Да что вы понимаете в лотереи? Это же великий шанс!!! иногда правда.