Renat Akhtyamov:

а цифры что обозначают?

2 х 3 = 5 Если вычесть спред.

 
Renat Akhtyamov:

а цифры что обозначают?

%

 
Darirunu:

%

А поподробней можно? Это на вашем сигнале такой прирост будет за все время?)

 
Darirunu:

Вы закономерность в чередовании 1к2 1 к3 заметили?

да, но ни разу не пытался закодить такое

 
Renat Akhtyamov:

да, но ни разу не пытался закодить такое

Мне тоже уже стало интересно. Что это такое?

 
Uladzimir Izerski:

Мне тоже уже стало интересно. Что это такое?

волны по моему
 
Renat Akhtyamov:
волны по моему

Волновики уже сгинули как класс. А мою волновую систему, только осваивают. Самые смышленые.

Сначала есть гипотеза, а потом находятся доказательства.

Вижу есть один товарищ на форуме который глубоко роет в этом направлении. И правильно делает.

Знания лежат на поверхности, но не все их могут взять и поднять.

 
Uladzimir Izerski:

Волновики уже сгинули как класс. А мою волновую систему, только осваивают. Самые смышленые.

Сначала есть гипотеза, а потом находятся доказательства.

Вижу есть один товарищ на форуме который глубоко роет в этом направлении. И правильно делает.

Знания лежат на поверхности, но не все их могут взять и поднять.

Если ваша волновая система прибыльна , то почему нет сигнала?

 
EgorKim:

Если ваша волновая система прибыльна , то почему нет сигнала?

Могу дать даже много  ответов на ваш 1 вопрос. 

1. ТС может работать прибыльно без сигналов.

2. Сигналы могут служить реперными точками для улавливания определенной группы ликвидности.

3. Меня никто не просит выставить сигнал публично.

4. Я никогда не давал обязательство выставить сигнал публично.

 
Uladzimir Izerski:

Могу дать даже много  ответов на ваш 1 вопрос. 

1. ТС может работать прибыльно без сигналов.

2. Сигналы могут служить реперными точками для улавливания определенной группы ликвидности.

3. Меня никто не просит выставить сигнал публично.

4. Я никогда не давал обязательство выставить сигнал публично.

Ясненько. Наверное ваша волновая система построена на этом чудо индикаторе?)


