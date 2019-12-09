Грааль на Форекс - страница 74
а цифры что обозначают?
2 х 3 = 5 Если вычесть спред.
%
%
А поподробней можно? Это на вашем сигнале такой прирост будет за все время?)
Вы закономерность в чередовании 1к2 1 к3 заметили?
да, но ни разу не пытался закодить такое
Мне тоже уже стало интересно. Что это такое?
волны по моему
Волновики уже сгинули как класс. А мою волновую систему, только осваивают. Самые смышленые.
Сначала есть гипотеза, а потом находятся доказательства.
Вижу есть один товарищ на форуме который глубоко роет в этом направлении. И правильно делает.
Знания лежат на поверхности, но не все их могут взять и поднять.
Если ваша волновая система прибыльна , то почему нет сигнала?
Могу дать даже много ответов на ваш 1 вопрос.
1. ТС может работать прибыльно без сигналов.
2. Сигналы могут служить реперными точками для улавливания определенной группы ликвидности.
3. Меня никто не просит выставить сигнал публично.
4. Я никогда не давал обязательство выставить сигнал публично.
Ясненько. Наверное ваша волновая система построена на этом чудо индикаторе?)