Alexander_K:

Не уверен...

EgorKim:

да прав он, прав в том что нет счастья в ВР

но нет счастья и в том, где ищет

прямое доказательство этого - книжки эти читают и понимают многие, а чо то не клеится все равно

дело в том, что слишком предсказуемое поведение этих ТС-ок для котировщика: прыгну ка я за эту линию и будет селлка, ну или байка, например, на выбор, как мне надо

и пошёл минусок нежданно и негаданно (казалось бы), а чо с ним делать? - вернется/не вернется в плюс? - хз.

 
EgorKim:

Чё опять? То, что Грааля нет конкретно у тебя или у меня ни о чем не говорит.

Мы с тобой, приятель, пигмеи, пылинки в человеческом социуме. Боюсь, ты даже умных людей не видел. Очень умных людей. Коллективы таких уникумов. Вот у них все может быть. А мы тут так просто погулять вышли.

 
Oleg Bondarev:
Ренат, походу, нашел грааль. Следы заметает) Говорит бился, бился и ничего. Хитрюга!

Да какой уж там грааль бедствую сухарики грызу а на форуме сижу только если вдруг кто чего подбросит (желательно с исходниками и оптимизированными сетами)


Maxim Romanov:
Полюбому, а тут все покажи отчет... соображает человек что делать! Какие сигналы... заработал, не светись.

На форексе не заработать лучше пойти на завод


aleger:
Сначала надо дать определение  любого"Грааля", не забыв про его  потенциальную доходность

Таки да желательно дать какие-то характеристики того что считать граалем или по крайней мере какую-то разделительную линию между объектами грааль и неграаль
 
Anatolii Zainchkovskii:
Грааль это когда профит от каждой сделки больше чем была просадка. Но так как такое нереально фиг с ним,  пусть максимальная просадка за 100 сделок не превышает средний профит за 100 сделок. 
Так что однозначно,  грааля нет. Есть те кто торгует в профит,  и даже живет с этого не один год. Но грааля нет. 

Так нельзя определять имхо потому что во первых твоё определение неявно предполагает прибыль в каждой сделке а кроме того даже если это исправить например термином "потенциальная прибыль" то даже так можно лосей насобирать маленьких но очень много и тогда придётся пойти работать на стройку причём даже в 2-3 смены

Идеалистическое определение грааля можно было попытаться выразить как СКО доходости меньше чем сама величина доходности но к сожалению такое доступно только для портфелей с большой долей долговых инструментов качественных эмитентов

Рабочая модель определения как ты помнишь давалась в одной тайной секте и предполагала что если взять ТС у которой намеренно ухудшить одновременно винрейт на 10% и соотношение ТП/СЛ на 0,1 и если после этого она будет всё ещё прибыльной то это грааль (к сожалению определение не касается вопросов плавающей доходности а только говорит о неком среднем значении что тоже неверно ибо оно само плавает)

Также к определению грааля было бы неплохо соотнести длительность "неблагополучных" периодов которая должна быть ограничена некоторым временем заметно меньше горизонта мета-инвестирования и длительности жизни управляющего и инвестора однако с другой стороны учитывая конечность жизни обоих можно было определить грааль как способ достаточно надёжного выбора фазы ТС так чтобы слив был только после того как они умрут

 
Alexander_K:

Очень умные люди почему то тоже тут грааль не нашли)

Вернее некоторые нашли ,но в сфере обслуживающиего персонала трейдеров)


Aleksandr Volotko:

А вот это уже теплее. Но хотелось бы чуточку больше подробностей, конечно же со скриншотиками, как обычно.

З.Ы.: а вообще я не прав, может человек подавился просто и это всё, что смог произнести, может помощь ему нужна срочная, а я тут скриншотики требую..

та не.. такого быть не может.. шоб Дример и подавился, пф..  давай скриншотики!

Quod est inférius est sícut id quod est supérius.


 
Anatolii Zainchkovskii:
Грааль это когда профит от каждой сделки больше чем была просадка. Но так как такое нереально фиг с ним,  пусть максимальная просадка за 100 сделок не превышает средний профит за 100 сделок. 
Так что однозначно,  грааля нет. Есть те кто торгует в профит,  и даже живет с этого не один год. Но грааля нет. 

я бы добавил отношение профита к марже

помню начало - 1/6, как не крути

 
Maxim Romanov:
Как все-таки примитивно...

Увы нет, это реальность, это ЖИЗНЬ, а то что Вы пытаетесь в своих глазах приуменьшить значимость денег и дорогих вещей, говорит о том что Вы их не имеете, что теплитесь в серой массе тех кому не повезло и скорей всего никогда не повезёт, всё верно, самое главное это машина и квартира, с них начинается счастье(happiness) и они есть доказательство существования Грааля.

 
Кеша Рутов:


Кеша ,а тебе повезло?

Получил рут права на форексе?)

