Не уверен...
Шо опять?)
да прав он, прав в том что нет счастья в ВР
но нет счастья и в том, где ищет
прямое доказательство этого - книжки эти читают и понимают многие, а чо то не клеится все равно
дело в том, что слишком предсказуемое поведение этих ТС-ок для котировщика: прыгну ка я за эту линию и будет селлка, ну или байка, например, на выбор, как мне надо
и пошёл минусок нежданно и негаданно (казалось бы), а чо с ним делать? - вернется/не вернется в плюс? - хз.
Чё опять? То, что Грааля нет конкретно у тебя или у меня ни о чем не говорит.
Мы с тобой, приятель, пигмеи, пылинки в человеческом социуме. Боюсь, ты даже умных людей не видел. Очень умных людей. Коллективы таких уникумов. Вот у них все может быть. А мы тут так просто погулять вышли.
Ренат, походу, нашел грааль. Следы заметает) Говорит бился, бился и ничего. Хитрюга!
Да какой уж там грааль бедствую сухарики грызу а на форуме сижу только если вдруг кто чего подбросит (желательно с исходниками и оптимизированными сетами)
Полюбому, а тут все покажи отчет... соображает человек что делать! Какие сигналы... заработал, не светись.
На форексе не заработать лучше пойти на завод
aleger:
Сначала надо дать определение любого"Грааля", не забыв про его потенциальную доходность
Грааль это когда профит от каждой сделки больше чем была просадка. Но так как такое нереально фиг с ним, пусть максимальная просадка за 100 сделок не превышает средний профит за 100 сделок.
Так нельзя определять имхо потому что во первых твоё определение неявно предполагает прибыль в каждой сделке а кроме того даже если это исправить например термином "потенциальная прибыль" то даже так можно лосей насобирать маленьких но очень много и тогда придётся пойти работать на стройку причём даже в 2-3 смены
Идеалистическое определение грааля можно было попытаться выразить как СКО доходости меньше чем сама величина доходности но к сожалению такое доступно только для портфелей с большой долей долговых инструментов качественных эмитентов
Рабочая модель определения как ты помнишь давалась в одной тайной секте и предполагала что если взять ТС у которой намеренно ухудшить одновременно винрейт на 10% и соотношение ТП/СЛ на 0,1 и если после этого она будет всё ещё прибыльной то это грааль (к сожалению определение не касается вопросов плавающей доходности а только говорит о неком среднем значении что тоже неверно ибо оно само плавает)
Также к определению грааля было бы неплохо соотнести длительность "неблагополучных" периодов которая должна быть ограничена некоторым временем заметно меньше горизонта мета-инвестирования и длительности жизни управляющего и инвестора однако с другой стороны учитывая конечность жизни обоих можно было определить грааль как способ достаточно надёжного выбора фазы ТС так чтобы слив был только после того как они умрут
Очень умные люди почему то тоже тут грааль не нашли)
Вернее некоторые нашли ,но в сфере обслуживающиего персонала трейдеров)
А вот это уже теплее. Но хотелось бы чуточку больше подробностей, конечно же со скриншотиками, как обычно.
З.Ы.: а вообще я не прав, может человек подавился просто и это всё, что смог произнести, может помощь ему нужна срочная, а я тут скриншотики требую..
та не.. такого быть не может.. шоб Дример и подавился, пф.. давай скриншотики!
Quod est inférius est sícut id quod est supérius.
Грааль это когда профит от каждой сделки больше чем была просадка. Но так как такое нереально фиг с ним, пусть максимальная просадка за 100 сделок не превышает средний профит за 100 сделок.
я бы добавил отношение профита к марже
помню начало - 1/6, как не крути
Как все-таки примитивно...
Увы нет, это реальность, это ЖИЗНЬ, а то что Вы пытаетесь в своих глазах приуменьшить значимость денег и дорогих вещей, говорит о том что Вы их не имеете, что теплитесь в серой массе тех кому не повезло и скорей всего никогда не повезёт, всё верно, самое главное это машина и квартира, с них начинается счастье(happiness) и они есть доказательство существования Грааля.
Кеша ,а тебе повезло?
Получил рут права на форексе?)