протестируй если евра, то швейцарца попробуй, если не пройдет то уже надо дорабатывать систему.
Эти года можешь не брать если год 2019, то тестируй его, будет двадцатый год начало января, тестируешь первый квартал 19, и через неделю на оптимизацию, и так до февраля по недельно со 2 января, про тот рынок забудь он не вернется уже.
Вот тест фунта (точно такая же бодяга - с 2010 до конца 2013 херня, чуть не слил(-7 500), а с 2014го попер нормально):
Сейчас тестирую франк....
Дорабатывай стратегия стоящая!
А сегодня решил попробовать перевести на 5минутки. С пятиминутками так далеко тестить пока не получается, нужно код править как-то. Только с 2014 нормально прет
У меня были такие этапы, когда руки опускались... Но я брал себя в руки, и начинал потихоньку с самого начала, в день я открывал только одну сделку в любую сторону с большим стопом, фиксацию ставил выше 20 пунктов закрыть сделку, вечером приходил с работы фиксировал убыток или бывало цена болталась рядом просто закрывал ее. И так я себя приучил постепенно, и времени оказалось целый вагон.
Это сейчас я знаю что делать, но тогда было совсем по другому. Я и в 2009 году не плохо торговал, бывало поднимал не плохо, но и падал тоже быстро можно сказать мгновенно.
Этап становления трейдера в психологии, и дисциплине если ее нет то уже ничего не сделаешь. Один раз я познакомился с трейдером который открывал позиции мелкими лотами по всем парам не важно куда, 20 пар, просто подряд, и смотрел на общую прибыль если прибыль идет просто закрывал все скриптом, и по новой открывал, он не смотрел куда идет пара на угад. Я спросил у него разве анализ не нужен, получил удивительный ответ - а зачем! Если сумма уходила против него, то он также закрывал все. Я до сих пор не могу понять как он так торгует в день 200 300 сделок...
Делал я подобного робота. Рандомно открывался по рандомным парам и закрывался по общей прибыли. Был там широкий функционал, я описал кратко, но там очень много возможностей было. В этом нет прибыли. По тому что ее там просто нет. Сколько ты случайностей не скрещивай, на выходе получается случайность!
Оспаривать не буду вы знаете такую быстроручку на фортс торгует?
Пытаюсь... раньше эту же идею пробовал на часовках... Вот так это выглядит с 2000 года(то есть, плохо - лот не пересматривался, а просадки сильные):
Фиксация как происходит? Я бы сделал прибыль фиксировать выше 20 пунктов и индикатор прикрутить к нему если падает то крыть, адх прикручен у вас на вход?
ТП фиксированный, индикатор сам написал себе. По нему входы и определение тренда (на 1 часовках)... франк с такими же параметрами как на евре и фунте слил в начале 14го. Тестирую доллар ену - так же как и на евре - под конец 13го начался рост и ровненько идет... через пару минут выложу
Нет, не знаю, а чем она знаменита?
Она торгует не впапад но у нее в день выходит до 1 тысячи сделок ее так, и называют быстроручка.
А с этим парнем года два назад я познакомился на встрече трейдеров у нас в городе, там мы показывали друг другу кто как торгует, мелкий такой онлайн обмен опытом. Я так, и не понял, это везение, или интуиция, у него все графики открыты были на М30.
Eva
Факты: Скальпер. Бухгалтер. Супруга Noхer'a. г. Псков. Симпатичная.
"Финалистка конкурса РТС 2008 г. с доходом 6179,15% . 22-летняя студентка из Пскова - Светлана .
На Конкурсе на показала себя наиболее активным скальпером: она торговала фьючерсными контрактами на индекс РТС, ежедневный объем достигал 10-13 тысяч. Ева не оставляла соперникам ни малейшего шанса, отрыв от ближайшего из них был в тысячи процентов. Начинала с 67 тысяч рублей, и получила 5,5 миллионов - говорит представитель фондовой биржи РТС Лев Быстров:
"За 2,5 месяца конкурса она смогла заработать более 6000%! Если пересчитывать на годовые, то это получается 24000% годовых. Если посчитать суммарно объем ее торгов в период вечерней сессии, то за этот момент она сделала от стартового капитала 2000%, а общее количество ее сделок было, чуть ли не 125000 Это порождало массу слухов: например, что участница — не что иное, как торговый робот. Но, со слов Светланы, она лишь использовала опции трейдинговой системы, в частности автозаполнение. Теоретическую поддержку оказывал супруг, тоже лучший частный инвестор, но 2006 г. — уже упомянутый Noxer. Совершение такого количества сделок не могло не отнимать сил и времени. Так что победительница в ближайшее время планирует если не полностью отказаться от работы на срочном рынке, то уж точно снизить свою активность на FORTS. Пока же остается неизменной ее приверженность к фьючерсу на индекс РТС. Стоит отметить, что Eva поставила абсолютный рекорд не только по доходности, но и по взятым номинациям. Она оказалась лучшим трейдером-человеком, лучшей женщиной-трейдером и лучшим ночным трейдером, торговавшим в вечернюю сессию (с 18.00 до 23.50)." За Евой прочно укрепилась кличка "быстроручка".
Как говорит сама Ева "Я постоянно нахожусь в рынке. Просто сижу целый день, и как на калькуляторе работаю. Конечно, я не смотрю, на какую кнопочку нажать, и пытаюсь отработать рынок в любых условиях, каким бы он ни был плохим".