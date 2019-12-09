Грааль на Форекс - страница 27
Какой же бред в этой ветке пишут......это просто пипец
Я не распространяю индикатор RIF, пишите хозяину индикатора.
Его зовут Александр Соколов. https://www.mql5.com/ru/users/asokolov7
Вот как можно торговать в Американскую сессию по индикатору RIF, в связке с АДХ период индикатора стандартный 14. Период ТФ М5
Выход из позиции по АДХ если падает, или же раньше можно выскочить если нет гистограммы РИФ.
Это готовая импульсная стратегия, что вам еще надо????
Есть граль, нет граля, мне это фильм напоминает "есть ли жизнь на марсе?"))))
на форексе не заработать
лучше на завод пойти
предлагаю не горячиться... :-)
жгите индекс РТС на РОССИИ, газпром со сбером - забейте на форекс и заводы... :-)
он зарабатывает на форексе и хочет еще забрать всех себе на завод)
на заводе чтобы торговали
граали есть, поиск нужно начинать только не с математики, а с собственного обоснования
На заводе тебе нельзя, там Михалыч
я работал там, поднялся со сборщика до главного специалиста по инженерии и комплектации, сейчас обслуживаю компании по производству( это останется тайной, мне не нужны тут эти компании, они мелкие у нас в городе)
поднялся это на второй этаж в кабинет) цех на 1
и, Баскаков, думай лучше, прежде чем кинуть свою тень даже тут
Сова мартингейл, на основе индикатора RIF ))))
Не убиваемый, что то он вообще не падает))))))))