Грааль на Форекс - страница 48
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну конечно
просто хлопотно это все
куча подводных камней по пути
начало очень красивое и неожиданное
а дальше все сложнее и сложнее
просто котировщик - весьма и весьма солидный (опытный) алгоритм
ГЭПы, Черные лебеди и прочее и прочее
там речь будет не просто о граале, а от одного грааля к более продвинутому, штук 10, не меньше
Ренат, ты меня пугаешь.
вот такая чудная кривая на М1 из последнего грааля от Барабашки...как бы развернуть её вверх - думаю вполне может получиться то что надо...задача для продвинутых прогеров... разверните пожалуйста...очень надо хотя бы в личку...
вот такая чудная кривая на М1 из последнего грааля от Барабашки...как бы развернуть её вверх - думаю вполне может получиться то что надо...задача для продвинутых прогеров... разверните пожалуйста...очень надо хотя бы в личку...
а он сам не хочет помочь?
Сюда попробуй напиши:
https://www.mql5.com/ru/forum/233860/page43
А вариант изначально подумать о точке входа, выхода и убытка. Это не вариант?
Может наставником моим будете?
Может наставником моим будете?
Ушу изучать будем?)))
Ушу изучать будем?)))
А вы с юмором)))
А если серьезно, пробовал гоняться за далекими целями.
Не очень-то получается. Это конечно частный случай.
Мне ближе стало скальпить. Там другие цели на графике,
но они тоже есть.
Там у него своих заморочек много... такой мелочью не будет заниматься, а тут нужен коллективный разум!!! и общий выход на результат...ну всем нужен грааль - вот и будет у всех...))
кинь в личку, гляну
Кодо базу вообще не смотришь, не анализируешь что ли https://www.mql5.com/ru/code/26615 я как прогнал на Д1понял вот то что надо... для М1 всё правильно делает, но наоборот...
попробуй
я не уверен что будет нормально работать после разворота сигнала, т.к. там замороченный анализ лосей и тейков
код большой и на 5-рке
лучше к автору, если не то
---
код базу не смотрю уже, своего навалом
Спасибо большое...счас погоняю туды сюды...))
помидорами не кидайся только
;)
Мне ближе стало скальпить. Там другие цели на графике,
но они тоже есть.
Ребята, у меня есть вопрос по скальпингу. Какие стопы вы используете? Короткий стоп будет снесён с вероятностью 70-90%. Длинный стоп или его отсутствие может привести в один неудачный момент к большому убытку или длительному "висяку" с пересидкой, и это уже не похоже на скальпинг. Как вы это делаете? Очень интересно.