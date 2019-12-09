Грааль на Форекс - страница 48

Renat Akhtyamov:

ну конечно

просто хлопотно это все

куча подводных камней по пути

начало очень красивое и неожиданное

а дальше все сложнее и сложнее

просто котировщик - весьма и весьма солидный (опытный) алгоритм

ГЭПы, Черные лебеди и прочее и прочее

там речь будет не просто о граале, а от одного грааля к более продвинутому, штук 10, не меньше

Ренат, ты меня пугаешь. 

 

вот такая чудная кривая на М1 из последнего грааля от Барабашки...как бы развернуть её вверх - думаю вполне может получиться то что надо...задача для продвинутых прогеров... разверните пожалуйста...очень надо хотя бы в личку...

 
Сергей Криушин:

вот такая чудная кривая на М1 из последнего грааля от Барабашки...как бы развернуть её вверх - думаю вполне может получиться то что надо...задача для продвинутых прогеров... разверните пожалуйста...очень надо хотя бы в личку...

а он сам не хочет помочь?

Сюда попробуй напиши:

https://www.mql5.com/ru/forum/233860/page43

Вечер выходного дня
Вечер выходного дня
  • 2019.09.14
  • www.mql5.com
В этой теме исключительно на выходных принимаются заявки на "быстро забацать MQL5 советника...
 
Darirunu:

А вариант изначально подумать о точке входа, выхода и убытка. Это не вариант?

Может наставником моим будете?

 
Andrey Gladyshev:

Может наставником моим будете?

Ушу изучать будем?)))

 
Darirunu:

Ушу изучать будем?)))

А вы с юмором)))
А если серьезно, пробовал гоняться за далекими целями.
Не очень-то получается. Это конечно частный случай.
Мне ближе стало скальпить. Там другие цели на графике, 
но они тоже есть. 

 
Сергей Криушин:

Там у него своих заморочек много...  такой мелочью не будет заниматься, а тут нужен коллективный разум!!! и общий выход на результат...ну всем нужен грааль - вот и будет у всех...))

кинь в личку, гляну

 
Сергей Криушин:

Кодо базу вообще не смотришь, не анализируешь что ли https://www.mql5.com/ru/code/26615 я как прогнал на Д1понял вот то что надо... для М1 всё правильно делает, но наоборот...

попробуй

я не уверен что будет нормально работать после разворота сигнала, т.к. там замороченный анализ лосей и тейков

код большой и на 5-рке

лучше к автору, если не то

---

код базу не смотрю уже, своего навалом

Файлы:
Elder_Impulse_System_EA.mq5  109 kb
 
Сергей Криушин:

Спасибо большое...счас погоняю туды сюды...))

помидорами не кидайся только

;)

 
Andrey Gladyshev:
Мне ближе стало скальпить. Там другие цели на графике, 
но они тоже есть. 

Ребята, у меня есть вопрос по скальпингу. Какие стопы вы используете? Короткий стоп будет снесён с вероятностью 70-90%. Длинный стоп или его отсутствие может привести в один неудачный момент к большому убытку или длительному "висяку" с пересидкой, и это уже не похоже на скальпинг. Как вы это делаете? Очень интересно.

