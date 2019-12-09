Грааль на Форекс - страница 43

Новый комментарий
 
Uladzimir Izerski:

Забыл сказать.

В тестере надо выставлять спред Х2 тогда будет картинка близка к реальной.

зачем брать спред х2? потому что в реальности будут попадаться спреды выше среднего и нужно взять с запасиком?
ну так для этого и существует тестер мт5, чтобы видеть какие спреды будут в реальности.
 
Uladzimir Izerski:

Забыл сказать.

В тестере надо выставлять спред Х2 тогда будет картинка близка к реальной.

допустим, есть система, которая хорошо работала бы со спредом 20.

но Maxim Romanov все тестирует со спредом 40.

и у него такая система не покажет нормального результата.

он ее пропустит.

забудет про нее. и пойдет дальше тестировать другие стратегии.

разве не так?

да дело даже не в среднем спреде. если бы он целый день был приблизительно средним....
дело в ночных его расширениях.

 
multiplicator:
допустим, есть система, которая хорошо работала бы со спредом 20.

но Maxim Romanov все тестирует со спредом 40.

и у него такая система не покажет нормального результата.

он ее пропустит.

забудет про нее. и пойдет дальше тестировать другие стратегии.

разве не так?

да дело даже не в среднем спреде. если бы он целый день был приблизительно средним....
дело в ночных его расширениях.

Не так в корне. Я делаю самоадаптирующуюся систему, я не ищу какая там хорошо работает, а какая плохо. Это не интересно и тупиково. Системп, котрую можно вывести из строя повысившимся спредом-плохая, я такой торговать не буду. Вместо этого я создаю то, что должно работать хорошо, не зависимо от того, что происходит на рынке. То есть подход поиска прибыльных систем я прошел еще в 2011. 
Сейчас другой подход: есть алгоритм, он работает (оптимизация не используется), кидаем его на любой инструмент, он работает, повышаем спред, алгоритм адаптируется, повышаем еще, смотрим, до каких пределов прочности можно дойти. То есть алгоритм должен быть построен так, чтобы вывести его из строя можно было только отрубив сервер. Или превысив возможности его по адаптации.
 
Yevhenii Levchenko:
Евра  м1 с 2018 по сегодня. Фикс слтп(10-25) и лот(1.00 на 10 000), + безубыток. Чем не тестерный грааль? :)

Тестерный грааль это вот так


 
EgorKim:

Тестерный грааль это вот так

и так тоже

;)

 
EgorKim:

Тестерный грааль это вот так


Ничего подобного. График прибыли должен соответствовать (быть подобным) графику трендов, поскольку именно они (тренды) являются основными источниками действительно прибыли мелких клиентов Форекса!

 
aleger:

Ничего подобного. График прибыли должен соответствовать (быть подобным) графику трендов, поскольку именно они (тренды) являются основными источниками действительно прибыли мелких клиентов Форекса!

куда ветер, туда дым

так чтоли?

путаете эквити и баланс по ходу, это же букварные понятия
 
Renat Akhtyamov:

куда ветер, туда дым

так чтоли?

путаете эквити и баланс по ходу, это же прописные истины

Другие прописные истины - это общие затраты денег и времени, которые возмещаются трейдеру лишь частично, и то, как правило, далеко не в полном объёме.

 
EgorKim:

Тестерный грааль это вот так


Это шедевр граалестроения!
 
EgorKim:

Тестерный грааль это вот так

Не , у меня постоянно болтается кривая доходности... как это делать такой ровный график? Это мт5? Там тоже можно лепить супер системы?

1...363738394041424344454647484950...88
Новый комментарий