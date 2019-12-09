Грааль на Форекс - страница 43
Забыл сказать.
В тестере надо выставлять спред Х2 тогда будет картинка близка к реальной.
ну так для этого и существует тестер мт5, чтобы видеть какие спреды будут в реальности.
но Maxim Romanov все тестирует со спредом 40.
и у него такая система не покажет нормального результата.
он ее пропустит.
забудет про нее. и пойдет дальше тестировать другие стратегии.
разве не так?
да дело даже не в среднем спреде. если бы он целый день был приблизительно средним....
дело в ночных его расширениях.
допустим, есть система, которая хорошо работала бы со спредом 20.
Евра м1 с 2018 по сегодня. Фикс слтп(10-25) и лот(1.00 на 10 000), + безубыток. Чем не тестерный грааль? :)
Тестерный грааль это вот так
и так тоже
;)
Ничего подобного. График прибыли должен соответствовать (быть подобным) графику трендов, поскольку именно они (тренды) являются основными источниками действительно прибыли мелких клиентов Форекса!
Ничего подобного. График прибыли должен соответствовать (быть подобным) графику трендов, поскольку именно они (тренды) являются основными источниками действительно прибыли мелких клиентов Форекса!
куда ветер, туда дым
так чтоли?путаете эквити и баланс по ходу, это же букварные понятия
куда ветер, туда дым
так чтоли?путаете эквити и баланс по ходу, это же прописные истины
Другие прописные истины - это общие затраты денег и времени, которые возмещаются трейдеру лишь частично, и то, как правило, далеко не в полном объёме.
Не , у меня постоянно болтается кривая доходности... как это делать такой ровный график? Это мт5? Там тоже можно лепить супер системы?