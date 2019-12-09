Грааль на Форекс - страница 80
ну это же "День Трейдера" как не удержаться и не торговать?
Возможности лотерейные.
Да что вы понимаете в лотереи? Это же великий шанс!!! иногда правда.
Дримеру рояль, Уладзимеру лотерпенсия
Уладзимиру пенсия и воспоминания
Правильно. Пенсия может перекрыть убытки трейдуна, а зарплата то увы!!
Жена сразу оторвёт рог любви.
тиковая история первой минуты после выхода важной новости. сначала одним тиком вниз на 35 пунктов. потом на линии новости одним тиком вверх на 25 пунктов. наверное, борются с умниками.
Так это не новость. А должно быть объектом для обычных наблюдений за рынком. Любая новость меняет рынок. Кто то может поспешить с обменом, а кто то подождать лучшего момента. Он всегда есть.
да премерзкая ситуация лучше на завод пойти но все же бывают и лучше
да премерзкая ситуация лучше на завод пойти но все же бывают и лучше
Так это же день Трейдера для некоторых.))
Нет трендов и флетов. Просто собираешь все, что есть.
Не подумайте, что все это реально))
Но все же...
Грааль - это, думаю, нечто вроде того, что на картинке.
Но стремиться к этому надо.
Эта картинка (при выполнении некоторых условий) вполне может стать абсолютной реальностью