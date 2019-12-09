Грааль на Форекс - страница 80

Uladzimir Izerski:


ну это же "День Трейдера" как  не  удержаться и не торговать?

Возможности лотерейные.

Да что вы понимаете в лотереи? Это же великий шанс!!! иногда правда.

Дримеру рояль, Уладзимеру лотерея. )
multiplicator:
Дримеру рояль, Уладзимеру лотерпенсия 
Уладзимиру пенсия и воспоминания
 
Vladimir Baskakov:
Уладзимиру пенсия и воспоминания

Правильно. Пенсия может перекрыть убытки трейдуна, а зарплата то увы!! 

Жена сразу оторвёт рог любви.

 
transcendreamer:
multiplicator:
Так это не новость. А должно быть объектом для обычных наблюдений за рынком. Любая новость меняет рынок. Кто то может поспешить с обменом, а кто то подождать лучшего момента. Он всегда есть.

 
multiplicator:
тиковая история первой минуты после выхода важной новости. сначала одним тиком вниз на 35 пунктов. потом на линии новости одним тиком вверх на 25 пунктов. наверное, борются с умниками.

да премерзкая ситуация лучше на завод пойти но все же бывают и лучше

 
transcendreamer:

Так это же день Трейдера для некоторых.))

 
Грааль - это, думаю, нечто вроде того, что на картинке.
Нет трендов и флетов. Просто собираешь все, что есть. Грааль
Не подумайте, что все это реально))
Но все же...
 
Andrey Gladyshev:
Но стремиться к этому надо.

 
Andrey Gladyshev:
Эта картинка (при выполнении некоторых условий) вполне может стать абсолютной реальностью

