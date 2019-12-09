Грааль на Форекс - страница 78

да, поддерживаю, пообщайтесь в личке
 
да, поддерживаю, пообщайтесь в личке

Надоели уже? :))))))

 
Надоели уже? :))))))

чуть-чуть)

 
Есть простой вариант.

Ваша возможность потерять % от депо. Это стратегический стоп. Виртуальный и окончательный.

Можно много промежуточных ставить. 

Бездумненько как-то получается. Не находите? 

 
чуть-чуть)

Всё, всё, уходим, уходим :)
 
Бездумненько как-то получается. Не находите? 

Ну почему же?

Самый актуальный.

Пришел выиграть или проиграть?

Всё или часть?

Часть от части? или всё сразу.

Логика в жизни должна быть.

 
Пришел выиграть или проиграть?

Всё или часть?

Часть от части? или всё сразу.

Логика в жизни должна быть.

Владимир, неужто Вы работаете на процессе, который не понимаете? Забавно. 

 
Владимир, неужто Вы работаете на процессе, который не понимаете? Забавно. 

На форексе победа не важна, важно участвовать.))))

Ко мне как то заходила одна дама из Испании. Так она сказала, что с мужем торгуют только на нонках. И называют этот день "День трейдера". 

 

Торговля на нонках...

(НОНК - название колёсной пары у железнодорожников)

в принципе нормально торговать можно... но правда много товара не разложишь,
укропчик/лучок там ещё можно разложить, а вот овощи/фрукты скатываться будут...

 
в принципе нормально торговать можно... но правда много товара не разложишь,
укропчик/лучок там ещё можно разложить, а вот овощи/фрукты скатываться будут...

нонфарм пэйроллс
