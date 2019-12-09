Грааль на Форекс - страница 73

Новый комментарий
 
Aleksei Stepanenko:

Подходи, дорогой! Смотри какой хороший йена. Ровный, свежий, чистый мёд! Сколько стоит? Да что-там стоит, ничего не стоит, смотри какой ровный, красивый...

На форексе не важна победа, а главное - участие.  

45h

 
Uladzimir Izerski:
Форекс хорош тем, что трос не лопнет, глаз не выбьет, кислота на лоб не капает.

Зато на заводе нет гэпов и проскальзываний!

 
transcendreamer:

Зато на заводе нет гэпов и проскальзываний!

есть, при форс-мажоре

 
Uladzimir Izerski:

На форексе не важна победа, а главное - участие.  

вот как раз участие - это не интересно

самая прикольная индикаторная стратегия для участия на форе у мну была - это парный трейдинг

формулу для одной пары кидал в ветке "От теории к практике", только такое нужно для 2-х пар сделать и сравнивать

 
Renat Akhtyamov:

вот как раз участие - это не интересно

самая прикольная индикаторная стратегия для участия на форе у мну была - это парный трейдинг

Это танцы с бубном ???

 
Uladzimir Izerski:

Это танцы с бубном ???

мне нравилось

;)

 
Renat Akhtyamov:
Форекс - реальный рынок, иначе бы его выиграть было невозможно

Вы закономерность в чередовании 1к2 1 к3 заметили?

 
Darirunu:

Вы закономерность в чередовании 1к2 1 к3 заметили?

если речь идет про евро, то там флет

во флете есть она, в тренде закономерности нет по моему

 
Renat Akhtyamov:

если речь идет про евро, то там флет

во флете есть она, в тренде закономерности нет по моему

Я о том, что иногда цена бывает чередует изменения в 2 на 3.

 
Darirunu:

Я о том, что иногда цена бывает чередует изменения в 2 на 3.

а цифры что обозначают?

1...666768697071727374757677787980...88
Новый комментарий