Грааль на Форекс - страница 73
Подходи, дорогой! Смотри какой хороший йена. Ровный, свежий, чистый мёд! Сколько стоит? Да что-там стоит, ничего не стоит, смотри какой ровный, красивый...
На форексе не важна победа, а главное - участие.
Форекс хорош тем, что трос не лопнет, глаз не выбьет, кислота на лоб не капает.
Зато на заводе нет гэпов и проскальзываний!
есть, при форс-мажоре
На форексе не важна победа, а главное - участие.
вот как раз участие - это не интересно
самая прикольная индикаторная стратегия для участия на форе у мну была - это парный трейдинг
формулу для одной пары кидал в ветке "От теории к практике", только такое нужно для 2-х пар сделать и сравнивать
Это танцы с бубном ???
мне нравилось
;)
Форекс - реальный рынок, иначе бы его выиграть было невозможно
Вы закономерность в чередовании 1к2 1 к3 заметили?
если речь идет про евро, то там флет
во флете есть она, в тренде закономерности нет по моему
Я о том, что иногда цена бывает чередует изменения в 2 на 3.
а цифры что обозначают?