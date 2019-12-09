Грааль на Форекс - страница 33
-Вот если бы у меня был апельсин, то я бы поделился с тобой.
-Это плохо, что у тебя его нет.
Это скорее в Юмор
Не тестировал на других парах пока что... Пытаюсь придумать рпешение для периода 2010-2014 там почему-то очень слабо
протестируй если евра, то швейцарца попробуй, если не пройдет то уже надо дорабатывать систему.
Эти года можешь не брать если год 2019, то тестируй его, будет двадцатый год начало января, тестируешь первый квартал 19, и через неделю на оптимизацию, и так до февраля по недельно со 2 января, про тот рынок забудь он не вернется уже.
Да вот я собираюсь на завод, нужно просто взять и решительно взять и пойти уже на завод наконец...
а трейдингом не заработать всё равно, разве что жалкие копейки да и то случайно...
но сначала надо выпить...
за твоё здоровье!
Не унывай, прорвемся!
Я вообще на 5 -ке, с 2009 но в четверке чуть раньше, с четверки я удалил акаунт. Думал на пятерке засесть но меня завернуло на другие форумы разрабатывать стратегии, и вот уже 10 лет прошло, чего только не было, и на каких форумах я только не был, везде искал что то, что то получалось что то нет. Все мы в поиске чего то, но совершенству нет предела. Ты всегда соревнуешься с самим собой.
Проблема в том наверное ,что вы хотите стать врагом котировщика? Может лучше понять его желания реальные, не то что вы предполагаете он хочет?
Здесь ведь главное уметь считать и суметь минимизировать риски
Реальные желания котировщика - Ваши деньги
Так что таких друзей к ч...
Я вообще на 5 -ке, с 2009 но в четверке чуть раньше, с четверки я удалил акаунт. Думал на пятерке засесть но меня завернуло на другие форумы разрабатывать стратегии, и вот уже 10 лет прошло, чего только не было, и на каких форумах я только не был, везде искал что то, что то получалось что то нет. Все мы в поиске чего то, но совершенству нет предела. Ты всегда соревнуешься с самим собой.
Жаль не могу показать старый свой аккаунт потому что тогда все узнают кто такой дример а это будет катастрофа
Ну вот видишь все, все равно возвращаются, так что какой завод)))
Жаль не могу показать старый свой аккаунт потому что тогда все узнают кто такой дример а это будет катастрофа
ламборджини лучше
Еще можно на стройку, можно в рудники, можно на свинофермы, на коксохимию...
У меня были такие этапы, когда руки опускались... Но я брал себя в руки, и начинал потихоньку с самого начала, в день я открывал только одну сделку в любую сторону с большим стопом, фиксацию ставил выше 20 пунктов закрыть сделку, вечером приходил с работы фиксировал убыток или бывало цена болталась рядом просто закрывал ее. И так я себя приучил постепенно, и времени оказалось целый вагон.
Это сейчас я знаю что делать, но тогда было совсем по другому. Я и в 2009 году не плохо торговал, бывало поднимал не плохо, но и падал тоже быстро можно сказать мгновенно.
Этап становления трейдера в психологии, и дисциплине если ее нет то уже ничего не сделаешь. Один раз я познакомился с трейдером который открывал позиции мелкими лотами по всем парам не важно куда, 20 пар, просто подряд, и смотрел на общую прибыль если прибыль идет просто закрывал все скриптом, и по новой открывал, он не смотрел куда идет пара на угад. Я спросил у него разве анализ не нужен, получил удивительный ответ - а зачем! Если сумма уходила против него, то он также закрывал все. Я до сих пор не могу понять как он так торгует в день 200 300 сделок...