Aleksei Stepanenko:

+

а на реале потом давай скакать не по плану :)

Жизнь сложная штука, всякое бывает. )


 
andrew4789:
Its really the wrong question imo.
"Is there a holy Grail in ANY human Enterprise or endeavour?".
All you can do is find the right formula and constantly work at it.

верно

 
andrew4789:
И здесь формулЕ? )))
точно знак свыше)

 
Renat Akhtyamov:

думаю кукл регулирует рынок не формулой. а структурой графика.
нужно просто показать толпе график определенного вида - чтобы она отреагировала на него та как нужно.

 
Renat Akhtyamov:

я гифку смотрел смотрел - ничего не вижу

можно подробнее?

он, наверное, смотрит смещение колокола, вправо или влево.
 
Aleksei Stepanenko:

Отлично! У каждого свои представления о прекрасном.

А как думаете Вы?

Представьте себе ИДЕАЛЬНУЮ торговлю Трейдера...  - это 100% прибыльные сделки...

Вот это и будет ГРААЛЬ на форексе!


Если Вы не знаете, какой метод позволяет добиться таких результатов, то любое приближение к этому ИДЕАЛУ все равно можно будет приравнять к граалю...

 
andrew4789:
Это действительно неправильный вопрос IMO.
«Есть ли святой Грааль в ЛЮБОМ человеческом Предприятии или усилии?».
Все, что вы можете сделать, это найти правильную формулу и постоянно работать над ней.

Ух ты!!!

  Формула определения флет - тренд, остальное можете открывать хоть по осцилятору на любом тф, разница будет не значительная. 

Кто нибудь смог разделить эти два параметра рынка? Видел кучу таких индикаторов, но ни один не может разделить рынок так, как он себя ведет. Не давно разбирая один осцилятор из кодобазы, наткнулся на его не обычную формулу, взяв формулу его за основу, внес другие данные, и что поразительно он хорошо показывает эти параметры флет-тренд. Вместо осцилятора получился индикатор флета, и тренда. Не совсем идеал конечно, но на часовом графике просто грааль..

Serqey Nikitin:

Предварительно проверил у меня в одну сторону торговля вышла в 100%, сечас доработал он торгует еще прибыльнее изменил фиксацию по АТР, стопы выставляются 10% от депозита в рынке одна позиция, данные везде одинаковые на любой паре кроме металлов и фьчерсов я их не проверял.

Также дорабатываю вторую сторону, там такие же результаты, перенесу код в мт5 там посмотрим. Две стороны, я имею в виду флет тренд.

Pul-Adgi Mo-UlStan:

Ух ты!!!

  Формула определения флет - тренд, остальное можете открывать хоть по осцилятору на любом тф, разница будет не значительная. 

Кто нибудь смог разделить эти два параметра рынка? Видел кучу таких индикаторов, но ни один не может разделить рынок так, как он себя ведет. Не давно разбирая один осцилятор из кодобазы, наткнулся на его не обычную формулу, взяв формулу его за основу, внес другие данные, и что поразительно он хорошо показывает эти параметры флет-тренд. Вместо осцилятора получился индикатор флета, и тренда. Не совсем идеал конечно, но на часовом графике просто грааль..

в момент сигнала движения нет ясной картины в какую сторону открываться

 
Pul-Adgi Mo-UlStan:

Предварительно проверил у меня в одну сторону торговля вышла в 100%, сечас доработал он торгует еще прибыльнее изменил фиксацию по АТР, стопы выставляются 10% от депозита в рынке одна позиция, данные везде одинаковые на любой паре кроме металлов и фьчерсов я их не проверял.

Также дорабатываю вторую сторону, там такие же результаты, перенесу код в мт5 там посмотрим. Две стороны, я имею в виду флет тренд.

Хорошие результаты!

Но только не забывайте, что минимальный период теста - 3 месяца, а лучше 2 года...   Например, пара евро/доллар  с 06.08.19 по 03.09.19 - тренд в одну сторону без изменений...

