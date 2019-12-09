Грааль на Форекс - страница 30
Понятно. Фактический коэф=2. Ну видимо обман зрения, на графике выглядит более чем в 2 раза.)
Так , и есть. минилоты при лотэкспонент 1.7 минилот следующего колена будет 0.02, то есть лотэкспонент округляется до двух, вы не ошиблись все так и есть.
да прав он, прав в том что нет счастья в ВР
но нет счастья и в том, где ищет
прямое доказательство этого - книжки эти читают и понимают многие, а чо то не клеится все равно
дело в том, что слишком предсказуемое поведение этих ТС-ок для котировщика: прыгну ка я за эту линию и будет селлка, ну или байка, например, на выбор, как мне надо
и пошёл минусок нежданно и негаданно (казалось бы), а чо с ним делать? - вернется/не вернется в плюс? - хз.
Проблема в том наверное ,что вы хотите стать врагом котировщика? Может лучше понять его желания реальные, не то что вы предполагаете он хочет?
Ключевые слова : "большие деньги".
Вот скажите вы верите в Бога? Для него имеют значения "большие деньги"? Так и тут большие деньги лишь течение жизни,не было их было бы чтото другое.Вот поэтому и придуманы разные "факторы"
Сова мартингейл, на основе индикатора RIF ))))
Не убиваемый, что то он вообще не падает))))))))
Со спредом 2 на 1 минутном графике, любой советник может показать в плюс.
Резолюция по индикатору RIF, обновленная версия имеет право на жизнь!
Тест показал что большая часть входов соответствует его визуальному восприятию для торговли.
плохо, что мт4 не показывает просадку по эквити на графике
макс просадка 29%
плохо, что мт4 не показывает просадку по эквити на графике
Да это мартин же, я посмотрел на нем индикатор RIF, и свой индикатор Moment, сделал сравнение, RIF превосходит мой индикатор.
Сейчас меняю алгоритм в пятерке своего советника. Все прописал уже, вчера просто столкнулся с тем что индикатор который я переписал на пятерку сова не видела, сейчас уже исправил индикатор, была не значительная ошибка в индикаторе которую я допустил.
ну так что там на мт5? мы ждем результата.)
По сути мы ждет важную новость