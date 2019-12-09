Грааль на Форекс - страница 26
А по какой стратегии торгует? Уровни, паттерны, фундамент?
Импульс, вот у Alexandr Sokolov индикатор RIF очень похож на его индикатор, у меня тоже есть такой индикатор, он приблизительно как у него, но RIF очень похож, я вчера попросил Александра сгладить RIF по фильтру который я ему дал (спасибо отдельное автору индикатора RIF Александру) сравнил скрин его индикатора с RIF точь в точь совпадают.
Обновленная версия RIF автор Alexandr Sokolov.
Старая версия индикатора RIF
https://www.mql5.com/ru/code/24730
По всем просьбам дать обновленный индикатор, обращайтесь к автору индикатора, если он захочет выложить его то это его право, кто знает может он его продать захочет на фрилансе. Я такими правами не обладаю, и распространять его не собираюсь.
https://www.mql5.com/ru/users/asokolov7
Оставил только импульсы сравнил со своим индикатором, мой индикатор не видит обратного хода, но есть ограничение 0.5 если гистограмма вышла за ее пределы импульс закончился и следует разворот. Это называется войти в рынок на пике в обратную сторону. Я это демонстрировал в инстаграме. Думаю объединить их в один комплект.....
Изменил немного данные RIF, теперь можно по нему торговать смело.
Торговлю вести вместе с индикатором ADX, если линия поднимается входим по импульсу, если гистограмма вышла за пределы уровня 0.5 торговать нельзя на бай, если уровень ушел ниже -0.5 торговать нельзя на селл. Можно прикрутить аллерт, и отправку на почту.
Желаю вам вот таких профитов, мы создали с Александром идентичный индикатор по которому торгует мой друг из Америки, просмотрел и сравнил его скрины все совпадает точь в точь.
Вот таких профитов нам всем, желаю вам удачи! На этом прощаюсь с вами! Все что мне нужно было я сделал, спасибо модератору барабашке за помощь, он хороший парень, и всем кто мне помог понять язык MQL5. А мне пора работать.
Ключевые слова : "большие деньги".
Три года назад открыл счет долгосрочный (где не скажу) на сумму ровно 5т$, сейчас уже почти полтора года вывожу ежемесячно почти 500$. И это реальность. Сделки на счете не такие частые, но долгосрочные.
Просто многие в поисках граалей не хотят видеть реальность на графике.....
А-я-я-й... А как же мы, в лаптях и онучах??! Не покидай нас, сирых, чё мы будем делать без тебя и особливо без твоего друга (очевидно, Трампа) из самой Америки?
))) Держи могу показать за 19 год, сможешь ТАК? Гралист ты)))
Вернулся, мать его с этим мт5, чего то один индюк не пашет)))
1. Если Трамп узнает, что его тайнописи напоказ выставляешь, то он может осерчать на тебя.
2. Свой стэйт кажи!
)))) Не правильно понял вас буквы "с" нет
Грааля нет так же как, и бумажные деньги по своей сути просто бумага, но в эту бумагу в свое время хан Хубилай заставил всех поверить что она имеют ценность! И сколько веков прошло с тех пор до сих пор все верят что она имеет ценность. Так же, и крипта заставила поверить всех, что она имеет какую то ценность, а по факту это просто машинный код!
Можно сказать кризис, и все будут верить в это! Хотя по сути это обдирание людей, что бы с ними не делится! Кризис в головах, то есть виртульно созданная модель. На всех ресурсов не хватит.
Нужно вводить новую экономику, открыть фот, и пополнять его, вот и все! Все уже автоматизируется через 50 лет человеческий труд станет не нужен, но система экономики еще не подстроилась под это, нужно вносить новое мышление. Раздача населению оборотных средств за просто так, чтобы была какая та экономика, а после этого этапа нас уже не будет, пусть домысливает будущее поколение.
ФОТ - фонд оплаты труда.