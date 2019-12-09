Грааль на Форекс - страница 39

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:
по алгоритму

Вот об чем речь,только вот алгоритм,он как бы не бесконечный. Сделал дело  и начинает по новому  считать и так постоянно .

 
Darirunu:

Вот об чем речь,только вот алгоритм,он как бы не бесконечный. Сделал дело  и начинает по новому  считать и так постоянно .

Вы принимаете наркотики? 

 
Алексей Тарабанов:

Вы принимаете наркотики? 

Вы наверное далеки от рынка. А что такое по вашему движение цены в течении недели и потом новая работа  начало с понедельника? Это разве не алгоритм работы рынка?

 
Darirunu:

Вы наверное далеки от рынка. А что такое по вашему движение цены в течении недели и потом новая работа  начало с понедельника? Это разве не алгоритм работы рынка?

Нет, извини. 

 
Алексей Тарабанов:

Нет, извини. 

А что это?

 Конечная совокупность точно заданных правил решения произвольного класса задач или набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для решения некоторой задачи. Так открытие и закрытие рынка в определенное время разве не алгоритм?
 
Renat Akhtyamov:

 сколькими путями можно пройти от опен к клозе внутри свечи меж хаем и лоем?

Один из вариантов - возможно качнет в другую сторону от открытия.  Давай остальные пути рассказывай...


[Удален]  
transcendreamer:

Жаль не могу показать старый свой аккаунт потому что тогда все узнают кто такой дример а это будет катастрофа

А ты в личку покажи )

 
Vizard_:

Один из вариантов - возможно качнет в другую сторону от открытия.  Давай остальные пути рассказывай...


у меня робот открылся наверх на небольшом снижении, от линии тренда 20п

 
Vizard_:

Один из вариантов - возможно качнет в другую сторону от открытия.  Давай остальные пути рассказывай...

Да ты уже не понял ничего.

 
Renat Akhtyamov:

Да ты уже не понял ничего.

Как тебя понять если ты не объясняешь?) Объясни и покажи пути...

1...323334353637383940414243444546...88
Новый комментарий