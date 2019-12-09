Грааль на Форекс - страница 39
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
по алгоритму
Вот об чем речь,только вот алгоритм,он как бы не бесконечный. Сделал дело и начинает по новому считать и так постоянно .
Вот об чем речь,только вот алгоритм,он как бы не бесконечный. Сделал дело и начинает по новому считать и так постоянно .
Вы принимаете наркотики?
Вы принимаете наркотики?
Вы наверное далеки от рынка. А что такое по вашему движение цены в течении недели и потом новая работа начало с понедельника? Это разве не алгоритм работы рынка?
Вы наверное далеки от рынка. А что такое по вашему движение цены в течении недели и потом новая работа начало с понедельника? Это разве не алгоритм работы рынка?
Нет, извини.
Нет, извини.
А что это?Конечная совокупность точно заданных правил решения произвольного класса задач или набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для решения некоторой задачи. Так открытие и закрытие рынка в определенное время разве не алгоритм?
сколькими путями можно пройти от опен к клозе внутри свечи меж хаем и лоем?
Один из вариантов - возможно качнет в другую сторону от открытия. Давай остальные пути рассказывай...
Жаль не могу показать старый свой аккаунт потому что тогда все узнают кто такой дример а это будет катастрофа
А ты в личку покажи )
Один из вариантов - возможно качнет в другую сторону от открытия. Давай остальные пути рассказывай...
у меня робот открылся наверх на небольшом снижении, от линии тренда 20п
Один из вариантов - возможно качнет в другую сторону от открытия. Давай остальные пути рассказывай...
Да ты уже не понял ничего.
Да ты уже не понял ничего.
Как тебя понять если ты не объясняешь?) Объясни и покажи пути...