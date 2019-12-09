Грааль на Форекс - страница 56
Прекрасно понимаю разницу постфактума и реалтайма........не нужно раздувать дискуссию на эту тему.............начинал со второго года знакомиться с методами Герчика - это жесть....
Все в кучу собрали, ещё и герчика сюда
Ну вообще то это факт...Вы найдите хоть одно видео когда он торгует и входит при Вас, открывает ордера на своей eSignal....нет такого
Перевели стрелки, ладно, обычное бла бла
Шутки в сторону. Я сказал. что та самая ТС есть и существует, а не открываю (и даже не приоткрываю) ее секреты.
Кто-то верит в нее, кто-то нет. Вот и все.
"Грааль" на форекс и на фондовом рынке ЕСТЬ и СУЩЕСТВУЕТ, утверждаю строго.
К программистам обращался с просьбой научить программировать на C++, C#, Java и тп - толку НОЛЬ!!!!! Все на понтах, лень, занятые, ищут легких путных советов, никто не слушает.
Зачем обращаться к программистам ? Берёте книгу, запускаете систему программирования и пытаетесь написать самую простейшую задачу. Не понятна эта книга ? Читайте другую. Начните с самых легких задач, например, сложить два числа ..
Освоить торговлю в плюс на форекс гораздо сложнее. Здесь книги не помогут. Вот и получается, что торговлю, что гораздо сложнее, Вы освоили, а программирование — нет.
Что-то здесь не то.
Вы не могли бы опубликовать скриншот графика баланса своей торговли на последние два года ? Вот такой, например:
Спасибо, понял это после того, когда мне НИКТО не решился помочь научиться + для переквалификации.
На самом деле представлял, что сложнее наоборот программированию. Имея в знаниях лишь основы базовые pascal без практики (переменные, циклы, условия, вывод) очень тяжело. Мб я очень читать не люблю техническую литературу, лит
Я книги уже по программированию и читаю))))) сейчас Подбельского)))) затем его практикум буду, затем Прата, Дейтел, Страуструп,Лафоре потом задачники и QT Шлее
потом посмотрю мб и другие.
По скриншотам я не веду никакие приросты и тп.
Еще раз - доказывать и показывать ничего не буду.
С уважением к Вашему труду, но тут многие так работают. Какую информацию, кроме этого Вы хотели донести, извините, я не понял. В разговоре нужна какая-то конкретика, примеры.
