[Удален]  
spiderman8811:
Прекрасно понимаю разницу постфактума и реалтайма........не нужно раздувать дискуссию на эту тему.............начинал со второго года знакомиться с методами Герчика - это жесть....
Все в кучу собрали, ещё и герчика сюда
 
Vladimir Baskakov:
Ну вообще то это факт...Вы найдите хоть одно видео когда он торгует и входит при Вас, открывает ордера на своей eSignal....нет такого
[Удален]  
spiderman8811:
Перевели стрелки, ладно, обычное бла бла
 
Vladimir Baskakov:
Шутки в сторону. Я сказал. что та самая ТС есть и существует, а не открываю (и даже не приоткрываю) ее секреты. 

Кто-то верит в нее, кто-то нет. Вот и все. 

[Удален]  
spiderman8811:

Рады за вас
 
spiderman8811:

"Грааль" на форекс и на фондовом рынке ЕСТЬ и СУЩЕСТВУЕТ, утверждаю строго.

К программистам обращался с просьбой научить программировать на C++, C#, Java и тп - толку НОЛЬ!!!!! Все на понтах, лень, занятые, ищут легких путных советов, никто не слушает. 


Зачем обращаться к программистам ? Берёте книгу, запускаете систему программирования и пытаетесь написать самую простейшую задачу. Не понятна эта книга ? Читайте другую. Начните с самых легких задач, например, сложить два числа ..

Освоить торговлю в плюс на форекс гораздо сложнее. Здесь книги не помогут. Вот и получается, что торговлю, что гораздо сложнее, Вы освоили, а программирование — нет.

Что-то здесь не то.

Вы не могли бы опубликовать скриншот графика баланса своей торговли на последние два года ? Вот такой, например:


 
Victor Ziborov:

Спасибо, понял это после того, когда мне НИКТО не решился помочь научиться + для переквалификации.

На самом деле представлял, что сложнее наоборот программированию. Имея в знаниях лишь основы базовые pascal без практики (переменные, циклы, условия, вывод) очень тяжело. Мб я очень читать не люблю техническую литературу, лит

Я книги уже по программированию и читаю))))) сейчас Подбельского)))) затем его практикум буду, затем Прата, Дейтел, Страуструп,Лафоре потом задачники и QT Шлее

потом посмотрю мб и другие.

По скриншотам я не веду никакие приросты и тп. 

Еще раз - доказывать и показывать ничего не буду. 

 
spiderman8811:
   

С уважением к Вашему труду, но тут многие так работают. Какую информацию, кроме этого Вы хотели донести, извините, я не понял. В разговоре нужна какая-то конкретика, примеры.

 
spiderman8811:

На мой взгляд грааль автоматизировать не получится. Потому как в наш век ,если это можно было бы ,то уже давно  нашли бы ,всмысле просто поиском закономерности с помощью программ. Так ее автоматизировать невозможно, поэтому пока в поисках и только изредка что-то такое появляется около граальное, потому как автоматом удалось найти одну из частей системы. Да к тому же вероятнее всего это что-то очень простое, что вообще не требует автоматизации.
