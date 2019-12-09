Грааль на Форекс - страница 31
ну так что там на мт5? мы ждем результата.)
Core 1 program file Indicators\Flat.ex5 read error
Что просит тестер(((()))))
Почему не видит????
Индикатор не может быть создан
ЛюдЯм не положено иметь Грааль. Увы... Посему и не видит и не увидит никогда. Се ля ви.
Индикатор не может быть создан, проследуйте на завод 🏭
Индикатор не может быть создан, проследуйте на завод 🏭
Пацталом :)))) Спасибо, до слёз....
Индикатор не может быть создан, проследуйте на завод 🏭
Все разобрался твою дивизию директорию надо было поменять местоположения, что он когда создаешь индикаторы закидывает совсем в другое место, п...ть из за этого я уже пять разнообразных версий написал этого индикатора на МКЛ5, еще не много так станешь асом в языке))))))
Если мастером создавать из метаредактора то создает в нужной папке (по крайней мере у меня)
Хехе
Апупеть что он в тестере показывает без оптимизации, разве такое возможно? :)
Пойду тяпну чего нибудь это надо видеть, я по моему богатый человек...
Апупеть что он в тестере показывает без оптимизации, разве такое возможно? :)
Да как тебе это удаётся? может быть ошибка где-то в коде? или в компиляторе скорее даже
А вообще запусти на разных годах
Все же знают что все роботы сливают
Это будет возмутительно если это будет не так
Кх-кх.. я смотрю ты позволил себе таки допустить, что это может быть не так.. А как же завод?
У меня есть тестерный грааль :)
Вот м5, с 2010 года, фикс лот 1.00, сл - 10 (четырехзначных) и тп -20. Торгует с 8:00 до 20:00. Правда, первые 4 года на месте топтался...