multiplicator:
ну так что там на мт5? мы ждем результата.)

Core 1 program file Indicators\Flat.ex5 read error

Что просит тестер(((())))) 

Почему не видит????

4802

Индикатор не может быть создан
 
Pul-Adgi Mo-UlStan:

ЛюдЯм не положено иметь Грааль. Увы... Посему и не видит и не увидит никогда. Се ля ви.

 
Индикатор не может быть создан, проследуйте на завод 🏭
 
Пацталом :)))) Спасибо, до слёз....

 
Все разобрался твою дивизию директорию надо было поменять местоположения, что он когда создаешь индикаторы закидывает совсем в другое место, п...ть из за этого я уже пять разнообразных версий написал этого индикатора на МКЛ5, еще не много так станешь асом в языке))))))

 
Если мастером создавать из метаредактора то создает в нужной папке (по крайней мере у меня)


Хехе

 

Апупеть что он в тестере показывает без оптимизации, разве такое возможно? :)

Пойду тяпну чего нибудь это надо видеть, я по моему богатый человек...

 
Да как тебе это удаётся? может быть ошибка где-то в коде? или в компиляторе скорее даже

А вообще запусти на разных годах 

Все же знают что все роботы сливают

Это будет возмутительно если это будет не так

[Удален]  
Кх-кх.. я смотрю ты позволил себе таки допустить, что это может быть не так.. А как же завод?

 

У меня есть тестерный грааль :)

Вот м5, с 2010 года, фикс лот 1.00, сл - 10 (четырехзначных) и тп -20. Торгует с 8:00 до 20:00. Правда, первые 4 года на месте топтался... 


