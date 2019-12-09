Грааль на Форекс - страница 41
В смысле тестер мт4 фуфло? Как же там клепать граали? То есть нужно пробовать на мт5 переводить? Если там будет работать, то норм?
Нормальный тестер в мт4, там можно адекватно оценивать системы. Внутри свечи по минимуму анализировать и спред с запасом ставить. У меня на мт4 в тестере почти совпадали с реалом, плюс минус погрешность. спред при тестировании всегда с запасом ставил, 30-40 на EURUSD, и весь алгоритм по ценам открытия свечей работал. Внутри свечи только контроль прибыли/убытка. Тестировал всегда в режиме OHLC и быстро и точность достаточная.
вот тест советника в мт4
вот тест того же советника (переписанного на mql5) в мт5
Я же не спорю, что у вас тесты разные) Все может быть. Но если правильно тестером пользоваться, то все будет примерно одинаково. У мт4 есть недостатки, отсутствие мультивалютного тестера например, отсутствие реальных спредов (хотя спред установленный в ручную перекрывает этот недостаток в той или иной мере). До того, как начать использовать роботов, я тестировал все алгоритмы вручную по истории и записывал сделки на бумаге... Даже такой подход давал объективные результаты, если правильно пользоваться, но при ручном тестировании легко подглядеть будущее. Можно легко накосячить в тестере, но если делать алгоритм изначально так, чтобы он работал по сформированным барам, строить алгоритм с учетом тестов и в визуальном режиме отслеживать, как происходят сделки, то тетстер мт4 очень точный.
Вы нашли причины, по которым графики отличаются? На первый взгляд отличие из-за спреда и комиссий.
я же говорю, в мт5 тест идет по реальным спредам. и результат уже будет выглядеть не так граально.
так для этого я и ставил всегда спред в мт4 для EURUSD, GBPUSD = 40. С таким спредом грааль сложно сделать. Это спред сильно выше среднего. По другим парам я как правило умножал средний дневной спред на 3 и тестировал. То есть при желании протестировать систему (для себя) решение найти можно. Я даже когда на мт5 перешел, расстроился, что не могу установить свой спред, или сделать надбавку к историческому спреду. Это очень хорошо помогает оценить устойчивость системы. То есть в мт5 можно создать кастомный символ и на нем тестировать с тем спредом, каким хочешь, но это дополнительная возня. Поэтому я и не согласен, что тестер мт4 плохой или не объективный.
Согласен. Если советник не скальпер, ловящий пипсы, который лучше тестировать на реальных тиках, и не мультивалютник, то тестер МТ4 вполне годится.
если с завышенными спредами тестировать.
допустим, разработали вы хорошую систему. и тестируете ее с завышенным спредом. с реальным спредом (а он обычно по евродоллару не превышает 10 пипсов) она показала бы прибыль.
но вы ее тестируете со спредом 40, и она показывает убыток. и вы ее выбросите на помойку.
так можно хорошую систему пропустить,
Лучше выбросить в помойку. Эт точно.
Хорошую систему так не пропустишь и вот по чему: Сначала тест прогоняется со средним рыночным спредом и только перед отправкой на реал, с завышенным, чтобы убедиться в стабильности. Но так я на мт4 делал, сейчас по другому.
Разрабатывая систему, цель, сделать матожидание этой системы выше 0, а значит она должна что-то предсказывать или каким-то образом конфигурировать ряд при помощи обратной связи, чтобы график цены превращался в растущий гарфик баланса.
Если тестировать плохие системы со спредом 0, то они не выходят за рамки матожидания 0. Да, тут вы возразите: "а как же тестерные граали?". Нужно понимать откуда берутся тестерные граали. На тиках со спредом и комиссиями около 0. Прибыль берется оттуда ,что котировки имеют значительную трендовую составляющую на тиках, вероятность разворота тика меньше 50%. Тем более искуственные тики из мт4. Но!!! на масштабах не превышающих размер комиссий. Эту закономерность нельзя вывести в плюс и масштабировать. Именно отсюда столько тестерных граалей, чудо скальперов и разбитых надежд. Если Вероятность разворота отлична от 50%, это закономерность и есть она только там, где ее нельзя использовать, по тому что на масштабах, на которых ее можно использовать, такой закономерности уже нет, ее разрушили.
Отсюда дальнейшая логика построения алгоритма. Мы ищем ту закономерность, которую можно масштабировать. То есть вопрос не в том, будет ли она прибыльна со спредом 40, а в том, на каком масштабе мне нужно торговать, чтобы матожидание алгоритма перекрыло комиссии. Поэтому задирая спред, я задираю масштаб, на котором работает алгоритм.
И как сказал
Лучше выбросить в помойку. Эт точно.
Что не приносит прибыль в помойку.
А в основном вы правы. Уважительно отношусь к вашим постам.