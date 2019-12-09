Грааль на Форекс - страница 10
На форуме практически нет работ, посвященных трансформации одного или нескольких взаимосвязанных рядов: представления в фазовом пространстве, в пространстве Минковского, пространстве скоростей с учетом реальных интервалов времен между котировками и т.д.
Все выпучили слезящиеся глазёнки на несчастные свечи и надеются что-то узреть... Как бы не так! Миллиард человек, включая папуасов, делают это ежедневно. А Грааль достается лишь избранным.
Думаете, если делать что-то очень экстравагантное, то это гарантия успеха?
Вон Трансцендример пучки портфелей через кишку пропускает. И что, у него что-то получается?))
Я считаю, что грааль на Форексе не возможен, это сказки, а Вы?
Если Вы считаете наоборот, приведите пожалуйста пример.
К Граалю приходят только Те, кто путем сложных вычислений пришел к очень простому и гениальному решению.
Решение должно быть обязательно простым, иначе бесконечность многообразия рынка его просто в пух и прах разобьет.
может конечно кто-то и не поверит, но вот такие пики можно ловить при помощи 4 - 6 строчек кода анализа рыночного движения.
но для того чтобы это получилось мне пришлось написать не менее 20000 строк и это только за последний месяц.
так что тут нет чудес, все закономерно и все приносит плоды если стараться.Очень упорно стараться в правильном направлении соответственно с помощью мат. статистики.
мат. статистика и теория вероятностей является Вашей картой по которой Вы сможете правильно построить вектор своих усилий в нужное русло. а иначе - это будет просто пустая трата времени, то у вас будет получаться то нет и так до конца жизни. и Вы даже не будете понимать почему так происходит.
Баишь на хаях? Круто, храаль.)
без проблем думаю создам сигнал второй уже. первый был не такой прибыльный всего 28% в полгода.
а будет 100% за тот же период и то при ооочень сильном обвале цены.
так как система абсолютно к ним устойчива но получение прибыли все равно тормозится, а если будет флетовый период так вообще под 200%.
нет это ордера sell
просто в моем роботе такой цвет выставлен.
для меня привычнее что buy это красный а sell синий)
С Вами всё понятно, не продолжайте, простите если посыпал солью старую незаживающую рану.
У меня есть один друг, зарабатывает неплохие деньги, около миллиона в месяц, рублей. Причем времени свободного полно при этом. Нормальный доход по меркам России. Он часто знакомится с девушками, почти постоянно, нравится ему такой стиль жизни. Но вот до недавнего времени у него не было машины и живет он с родителями, все устраивает человека в жизни, да и айфона нет, одевается в толстовку/футболку/джинсы. Надоело сидеть дома, поехал в европу, пожил пару недель, поехал в другое место, свободный человек в общем. Так вот он рассказывал, какой чеклист он каждый раз проходит при знакомстве с девушками. Первым делом они пытаются выяснить кем он работает, он для себя выяснил список профессий, которые не котируются (правда вообще не вызывает положительного отклика), предприниматель, разработчик, сисадмин, программист, все в топку, не вызывает отклика. Лучший отклик вызывают топ менеджер, управляющий (неважно чего) директор и тд. Потом девушка выясняет есть ли у него машина и не важно сколько он до этого ей историй из своей жизни рассказал (а их много и они интересные), если нет машины, то интерес немного угасает, далее выясняют где живет и тут если выясняется, что с родителями, то все, интерес падает до нуля)). Но он человек общительный, может убедить кого угодно в том, что ему нужно, поэтому девушки не уходят, пока он не получит свое. Есть девушки и по умнее, но как правило чек лист стандартный. Большинству не важно что там у тебя в голове, кто ты, как мыслишь, важно пройти чек лист. Это исключительно его наблюдения. Я встречал девушек и по умнее, которым важны другие критерии, наверное просто он таких выбирает, но смысл не в этом. Чтобы экономить вычислительные ресурсы, почти у каждого человека есть ряд триггеров, которые нужно активировать, чтобы получить тот или иной результат. Вот Ваши триггеры купить квартиру с торговли на рынке, машину и что там еще, но проблемка в том, что ни один умный человек не скажет вам правду, вам скажут то, что вам нужно знать для получения своей выгоды. А мне от вас выгода никакая не нужна. Мне интересно что люди пишут по трейдингу на форуме, кто какие методы использует, какие знания применяет, какие идеи рождают, пусть даже некоторые идеи тупые, но это не важно, ровно как мне не важно, какое благосостояние у населяющих форум людей, кто сколько заработал. Я знаю сколько можно заработать на рынке даже торгуя рандомно и как долго это можно делать. Вот с точки зрения теории вероятности на рынке можно и 10 лет торговать случайно и зарабатывать деньги и такие примеры есть. Интересны ли мне их подходы к торговле, конечно нет.
Грааль в нашем банке - 15 % - тов годовых. На Форексе - более 10 %-тов годовых стабильно -уже нужно считать граалем. Но, навряд-ли и это кому-то по плечу.
