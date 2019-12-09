Грааль на Форекс - страница 44
Это шедевр граалестроения!
Это замануха от брокера. Сравните на стороне брокера и клиента 10 сделок по 10 пунктов и одну сделку в 100 пунктов профита.
Кому, что и на сколько более выгодно и доходно?
вывод - не пипсовать, сразу искать нормальную рабочую обоснованную стратегию, от 20п
системы типа: если час закрылся, если день закрылся, если линия пересекла вторую, Это все не работает, слишком просто и много народа пробовалоутверждение что система должна быть простой, 1 на млрд. может
Но при частом флете достаточно продолжительного тренда можно и не дождаться. Приходится довольствоваться тем, что есть. Или создавать "искусственно" составной тренд.
для этого тебе есть другие пары, флет на всех рабочих парах не может быть, и можно сделать проверку на частую смену тренда и перейти на другой хэндл
Можно просто постоянно иметь дело с валютными парами, наиболее доходными на уже известных периодах
т.е. ручными? сколько тут к ним приручится народу сразу?
Если сделать и сбросить такую статистику на всеобщее обозрение, то какой-то интерес к ней точно будет
я считаю что даже показывать ничего не надо, до определенного уровня очень много народу сможет, выйти за этот уровень уже будет хорошим результатом
Тестерный грааль это вот так
Добрые люди скинули немного другие котировки, тесты на м1 сразу слетели. Тесты на м5 изменились (в худшую сторону). Профит фактор упал с 2.43 до 1.46 и график стал кривее. Видно "флет" в балансе - около двух лет на месте, потом поехало. 2010-2019, фикс лот тп и сл (хотя и на эти котировки тестер выдавал ошибки, когда готовился к тесту)