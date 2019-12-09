Грааль на Форекс - страница 44

Maxim Romanov:
Это шедевр граалестроения!

Это замануха от брокера. Сравните на стороне брокера и клиента 10 сделок по 10 пунктов и одну сделку в 100 пунктов профита.

Кому, что и на сколько более выгодно и доходно? 

 
вывод - не пипсовать, сразу искать нормальную рабочую обоснованную стратегию, от 20п

системы типа: если час закрылся, если день закрылся, если линия пересекла вторую, Это все не работает, слишком просто и много народа пробовало

утверждение что система должна быть простой, 1 на млрд. может
 
Но при частом флете достаточно продолжительного тренда можно и не дождаться. Приходится довольствоваться тем, что есть. Или создавать "искусственно" составной тренд.

 
для этого тебе есть другие пары, флет на всех рабочих парах не может быть, и можно сделать проверку на частую смену тренда и перейти на другой хэндл

 
Можно просто постоянно иметь дело с валютными парами, наиболее доходными на уже известных периодах 

 
т.е. ручными? сколько тут к ним приручится народу сразу?

 
Если сделать и сбросить такую статистику на всеобщее обозрение, то какой-то интерес к ней точно будет

 
я считаю что даже показывать ничего не надо, до определенного уровня очень много народу сможет, выйти за этот уровень уже будет хорошим результатом

 
EgorKim:

Тестерный грааль это вот так

Добрые люди скинули немного другие котировки, тесты на м1 сразу слетели. Тесты на м5 изменились (в худшую сторону). Профит фактор упал с 2.43 до 1.46 и график стал кривее. Видно "флет" в балансе - около двух лет на месте, потом поехало. 2010-2019, фикс лот тп и сл (хотя и на эти котировки тестер выдавал ошибки, когда готовился к тесту)

 
Система, у которой цели и стопы по 20п, будет лить даже со спредом 1п. Не говоря уже о бОльших спредах.
Что бы у системы появилась надежда, отношение спреда к средней сделке не должно быть больше 2%.
Т.е. да - на валютных парах это либо дневки и выше, либо забыть про них как про страшный сон.
