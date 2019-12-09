Грааль на Форекс - страница 88
проще по 100% 10 раз
Конечно, все так и делают смотрю
только я ни у кого не видел успешной концовки этой золотой лихорадки
Лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз.
Грааль - это депозит в 1 000 000 единиц и мартингейл
Мечта о халяве
Пожалуйста!
https://www.mql5.com/ru/trading
никчёмный вопрос - зачем имея свободных 10^7 едениц, лить их в форекс ?
можно-же отчалить на какую-нить гренаду и пить мартини, ловя акул между делом...
никчёмный вопрос - зачем имея свободных 10^7 едениц, лить их в форекс ?
мартингейл это вероятность выиграть 1 доллар с вероятностью 1/1000000 (простите за тавтологию)
будешь лы ты рисковать лямом, чтобы заработать 1 доллар с вероятностью 1/1000000.
а если миллион раз сыграешь - то просрешь лям.
лучше вложить в реальный сектор под 10% годовых и за 10 лет еще лям заработать)
в топку мартини.