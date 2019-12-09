Грааль на Форекс - страница 88

Renat Akhtyamov:
проще по 100% 10 раз
Конечно, все так и делают смотрю
 
Vladimir Baskakov:
Конечно, все так и делают смотрю
только я ни у кого не видел успешной концовки этой золотой лихорадки
Renat Akhtyamov:
только я ни у кого не видел успешной концовки этой золотой лихорадки
Помечтать то не грех
Renat Akhtyamov:
только я ни у кого не видел успешной концовки этой золотой лихорадки
Помечтать то не грех
 
Renat Akhtyamov:
проще по 100% 10 раз

Лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз. 

 
Грааль - это депозит в 1 000 000 единиц и мартингейл 
 
Ivan Butko:
Грааль - это депозит в 1 000 000 единиц и мартингейл 

Мечта о халяве 

 
Ivan Butko:
Грааль - это депозит в 1 000 000 единиц и мартингейл 

Пожалуйста!

Ivan Butko:
Грааль - это депозит в 1 000 000 единиц и мартингейл 

никчёмный вопрос - зачем имея  свободных 10^7 едениц, лить их в форекс ?

можно-же отчалить на какую-нить гренаду и пить мартини, ловя акул между делом...

 
Maxim Kuznetsov:

никчёмный вопрос - зачем имея  свободных 10^7 едениц, лить их в форекс ?

можно-же отчалить на какую-нить гренаду и пить мартини, ловя акул между делом...

мартингейл это вероятность выиграть 1 доллар с вероятностью 1/1000000 (простите за тавтологию)

будешь лы ты рисковать лямом, чтобы заработать 1 доллар с вероятностью 1/1000000.

а если миллион раз сыграешь - то просрешь лям.

лучше вложить в реальный сектор под 10% годовых и за 10 лет еще лям заработать)

в топку мартини.

