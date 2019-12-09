Грааль на Форекс - страница 14
Мне нужна только одна линия АДХ, PRICE_MEDIAN.
На счет + и - согласен ничего интересного.
MODE_MAIN ?
Предварительно проверил у меня в одну сторону торговля вышла в 100%, сечас доработал он торгует еще прибыльнее изменил фиксацию по АТР, стопы выставляются 10% от депозита в рынке одна позиция, данные везде одинаковые на любой паре кроме металлов и фьчерсов я их не проверял.
Также дорабатываю вторую сторону, там такие же результаты, перенесу код в мт5 там посмотрим. Две стороны, я имею в виду флет тренд.
Речь шла о потенциальной и реальной доходности валютных операций на разных таймфреймах, которая зависит исключительно от общего
количества, условий исполнения и результативности всех текущих операций в течение времени тестирования или реальной работы.
И более высокая доходность на любых парах образуется, как правило, при использовании ТФ М5, а не М1.
ТФ - определяется путем перебора у каждого индикатора свой таймфрейм, и он на много выше чем М5, самый минимум это М30. А оптимизация на минутках были ьы ТФ 30секундные сделал бы на них. Я уже заканчиваю перенос кода осталось не много, индикатор уже переписал геморойно конечно когда приходится все перечитывать.
со спредом 2 у тебя любая система покажет прибыль
Если вы заметили у этого брокера не поднимается спред выше 2 пунктов, только в пятницу перед закрытием спред расширяется. На спокойном рынке он не торгует стоят ограничители. В МТ4 не получается прогнать оптимизацию быстро есть перебор ТФ индикаторов, поэтому я здесь иначе я бы здесь и не появился.)))
Есть комиссия ее я высчитал это минус 30 % от прибыли точно не считал мт4 не выдает общий объем лотов, и комиссию не высчитывает, в мт5 не знаю есть ли там учет комиссии.
Это предварительный тест сейчас он больше берет пунктов чем было, было 25-35 пунктов 5знак.
MODE_MAIN ?
Да, или 0 - буффер. с ценовой константой PRICE_MEDIAN.
Я написал выше в пятницу расширяется спред перед закрытием, это предварительный тест пока прогон идет по рентабильности самого проекта вы же разработчик должны знать этапы разработок стратегий.
1. ищется определенная модель для входа
2. минимальная просадка
3. фиксация прибыли
4. мм от стоплоса
5. форвард тест
6. тест на реальном счете
7. отпускаем в свободное плавание.
)))))) (ШУТКА)
У меня есть один друг, зарабатывает неплохие деньги, около миллиона в месяц, рублей. Причем времени свободного полно при этом. Нормальный доход по меркам России. Он часто знакомится с девушками, почти постоянно, нравится ему такой стиль жизни. Но вот до недавнего времени у него не было машины и живет он с родителями, все устраивает человека в жизни, да и айфона нет, одевается в толстовку/футболку/джинсы. Надоело сидеть дома, поехал в европу, пожил пару недель, поехал в другое место, свободный человек в общем. Так вот он рассказывал, какой чеклист он каждый раз проходит при знакомстве с девушками. Первым делом они пытаются выяснить кем он работает, он для себя выяснил список профессий, которые не котируются (правда вообще не вызывает положительного отклика), предприниматель, разработчик, сисадмин, программист, все в топку, не вызывает отклика. Лучший отклик вызывают топ менеджер, управляющий (неважно чего) директор и тд. Потом девушка выясняет есть ли у него машина и не важно сколько он до этого ей историй из своей жизни рассказал (а их много и они интересные), если нет машины, то интерес немного угасает, далее выясняют где живет и тут если выясняется, что с родителями, то все, интерес падает до нуля)). Но он человек общительный, может убедить кого угодно в том, что ему нужно, поэтому девушки не уходят, пока он не получит свое. Есть девушки и по умнее, но как правило чек лист стандартный. Большинству не важно что там у тебя в голове, кто ты, как мыслишь, важно пройти чек лист. Это исключительно его наблюдения. Я встречал девушек и по умнее, которым важны другие критерии, наверное просто он таких выбирает, но смысл не в этом. Чтобы экономить вычислительные ресурсы, почти у каждого человека есть ряд триггеров, которые нужно активировать, чтобы получить тот или иной результат. Вот Ваши триггеры купить квартиру с торговли на рынке, машину и что там еще, но проблемка в том, что ни один умный человек не скажет вам правду, вам скажут то, что вам нужно знать для получения своей выгоды. А мне от вас выгода никакая не нужна. Мне интересно что люди пишут по трейдингу на форуме, кто какие методы использует, какие знания применяет, какие идеи рождают, пусть даже некоторые идеи тупые, но это не важно, ровно как мне не важно, какое благосостояние у населяющих форум людей, кто сколько заработал. Я знаю сколько можно заработать на рынке даже торгуя рандомно и как долго это можно делать. Вот с точки зрения теории вероятности на рынке можно и 10 лет торговать случайно и зарабатывать деньги и такие примеры есть. Интересны ли мне их подходы к торговле, конечно нет.
Похоже это воображаемый друг, нет квартиры, машины, айфона это вы взяли с себя, а лимон деревянных в месяц и поездки в Европу, это так хотелось бы, про то как этот ваш вымышленный друг определил какие профессии котируются у дамочек а какие нет это вообще загадка, врал он что ли барышням, извращенец какой то, ну да ладно, за фантазии спросу нет, главное не пробуйте врать в реале, как ваш вымышленный герой, сейчас все в соцсетях, мигом весь мир узнает о таких "чеклистерах".
Трейдеры и стратегии оцениваются как девушки пацанами, или пацаны девушками, всё верно по чеклисту, по профитности по риску, иначе бардак, смешаются кони, люди в одну зловонную кашу, а разбираться в тонкостях нет времени, "будь богатым или умри" поют негритянские рэперы и это на мой взгляд верно, не нужно тут этих соплей про "богатый внутренний мир" и разгон депозита со 100$ до лярда, цыплят по осени считают ёпты.