Pul-Adgi Mo-UlStan:

Сова мартингейл, на основе индикатора RIF ))))

Не убиваемый, что то он вообще не падает))))))))



Со спредом 2 на 1 минутном графике, любой советник может показать в плюс. 

 
все, грааль найден, расходимся, скоро рынок перестанет существовать как таковой, его поглотит великий мартин. Думаю следующий шаг заложить квартиру и за 3 месяца купить 3 таких...)

 
В Mартине разве спред играет роль))))

Я просто проверяю свойство индикатора, обкатка его, мартин показывает где он ишибается дает больший промежуток для анализа. Если он вошел в усреднение значит там ищем фильтр для него. А вы как делаете, визуально смотрите?

Новый индикатор ему нужны новые фильтры. Но он не падает форвард провел ничего не происходит обычно мартин падает сразу на форварде..

 
)))))))))) Нет мартином пользоваться не стоит, хотя кому как. Никого не переубедишь...

 
Нет вы не правы, индикатор не берет данные с минутного графика, там есть перебор Таймфрейма, и самый низкий это М5.

 

Резолюция по индикатору RIF, обновленная версия имеет право на жизнь!

Тест показал что большая часть входов соответствует его визуальному восприятию для торговли.


Евра

 
Плотность сделок говорит о качестве?. Можно так понять из графика.

 
Да, колено всего одно: 

extern int MaxTrades = 1;       // максимально количество одновременно открытых ордеров

Это говорит о том что большая часть сделок прибыльные!

 
Можно узнать какой тейк у советника стоит?
Если не постоянный, то сколько минимальный.
 
25 постоянный

