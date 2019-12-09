Грааль на Форекс - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сова мартингейл, на основе индикатора RIF ))))
Не убиваемый, что то он вообще не падает))))))))
Со спредом 2 на 1 минутном графике, любой советник может показать в плюс.
Сова мартингейл, на основе индикатора RIF ))))
Не убиваемый, что то он вообще не падает))))))))
все, грааль найден, расходимся, скоро рынок перестанет существовать как таковой, его поглотит великий мартин. Думаю следующий шаг заложить квартиру и за 3 месяца купить 3 таких...)
Со спредом 2 на 1 минутном графике, любой советник может показать в плюс.
В Mартине разве спред играет роль))))
Я просто проверяю свойство индикатора, обкатка его, мартин показывает где он ишибается дает больший промежуток для анализа. Если он вошел в усреднение значит там ищем фильтр для него. А вы как делаете, визуально смотрите?
Новый индикатор ему нужны новые фильтры. Но он не падает форвард провел ничего не происходит обычно мартин падает сразу на форварде..
все, грааль найден, расходимся, скоро рынок перестанет существовать как таковой, его поглотит великий мартин. Думаю следующий шаг заложить квартиру и за 3 месяца купить 3 таких...)
)))))))))) Нет мартином пользоваться не стоит, хотя кому как. Никого не переубедишь...
Со спредом 2 на 1 минутном графике, любой советник может показать в плюс.
Нет вы не правы, индикатор не берет данные с минутного графика, там есть перебор Таймфрейма, и самый низкий это М5.
Резолюция по индикатору RIF, обновленная версия имеет право на жизнь!
Тест показал что большая часть входов соответствует его визуальному восприятию для торговли.
Резолюция по индикатору RIF, обновленная версия имеет право на жизнь!
Тест показал что большая часть входов соответствует его визуальному восприятию для торговли.
Плотность сделок говорит о качестве?. Можно так понять из графика.
Плотность сделок говорит о качестве?. Можно так понять из графика.
Да, колено всего одно:
extern int MaxTrades = 1; // максимально количество одновременно открытых ордеров
Это говорит о том что большая часть сделок прибыльные!
Если не постоянный, то сколько минимальный.
Можно узнать какой тейк у советника стоит?
Если не постоянный, то сколько минимальный.
25 постоянный