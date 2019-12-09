Грааль на Форекс - страница 76

EgorKim:

Так на стейте нет волн) 

Свет это волна. Она несет цвет. Не все дальтоники различают все цвета.

 
Uladzimir Izerski:

Свет это волна. Она несет цвет. Не все дальтоники различают все цвета.


transcendreamer:
не побоюсь повториться но лучше на завод пойти
 
EgorKim:


Готов идти на ваш завод)) Давайте  мило и жильё)))

 

До конца не понял про какие волны вы говорите, но скажу о своём опыте. Я делал себе индикатор ритма, который показывал чередование максимумов и минимумов, типа зиг-зага, но по другому алгоритму.

Получалось, что период колебаний иногда примерно повторяется, иногда сильно различается. Все индикаторы построенные на скользящей средней, а это почти все индикаторы из арсенала Метатрейдера, пытаются эксплуатировать именно повторяемость колебаний. А когда колебания растягиваются или сжимаются, происходит слив.

 
Aleksei Stepanenko:

До конца не понял про какие волны вы говорите, но скажу о своём опыте. Я делал себе индикатор ритма, который показывал чередование максимумов и минимумов, типа зиг-зага, но по другому алгоритму.

Получалось, что период колебаний иногда примерно повторяется, иногда сильно различается. Все индикаторы построенные на скользящей средней, а это почти все индикаторы из арсенала, пытаются эксплуатировать именно повторяемость колебаний. А когда колебания растягиваются или сжимаются, происходит слив.

Где то уже говорил , что одни физические законы не могут характеризовать свойства других. У каждого физического- математического- химического свойства(явления) свой закон.

Нельзя применять законы одних свойств к другим. Это уже совсем другие законы.

На рынках колебания во времени могут совпадать со временем открытия и закрытия определённых рынков.

П.С Извините. Волны у меня размечаются по цене , а не по времени.

 
Uladzimir Izerski:
   

На рынках колебания во времени могут совпадать со временем открытия и закрытия определённых рынков.

Да правильно, а потом не совпадать :)

Uladzimir Izerski:
   

П.С Извините. Волны у меня размечаются по цене , а не по времени.

Я тут мерил полупериод колебаний, а Вы что делали? Интересно.

 
Aleksei Stepanenko:

Да правильно, а потом не совпадать :)

Так совершенно верно. Вы на правильном пути.

Поезд может идти, а потом остановится. Кто знает тот выходит. Остальные сидят.))

 
Aleksei Stepanenko:


Я тут мерил полупериод колебаний, а Вы что делали? Интересно.

Вы меня озадачили.

Полупериод колебаний это что за зверь??

 
Uladzimir Izerski:
 что за зверь??

Ну я так образно сказал. Период это время между соседними максимумами, а полупериод между соседним максимумом и минимумом, типа половина :)

 
Pavel Predein:
Стабильно приносящих прибыль советников не существует,у каждого робота есть период отрицательной доходности,и от этого никуда не денешься

Все не так. Существуют и советники и трейдеры, стабильно приносящие доход и не имеющие ни одного периода отрицательной доходности. 

Более того, создать такой советник, или стать таким трейдером не так сложно. Рецепт: 

1. Найдите хоть какую-то зацепку, которая поможет заработать денег. 

2. Поймите процесс, который позволяет Вам воспользоваться этой зацепкой. 

3. Не кидайтесь в исследование зацепки, сначала поймите процесс, найдите его истинные характеристики, например - просадку. 

4. Вам не скучно? 

