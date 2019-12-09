Грааль на Форекс - страница 76
Так на стейте нет волн)
Свет это волна. Она несет цвет. Не все дальтоники различают все цвета.
не побоюсь повториться но лучше на завод пойти
Готов идти на ваш завод)) Давайте мило и жильё)))
До конца не понял про какие волны вы говорите, но скажу о своём опыте. Я делал себе индикатор ритма, который показывал чередование максимумов и минимумов, типа зиг-зага, но по другому алгоритму.
Получалось, что период колебаний иногда примерно повторяется, иногда сильно различается. Все индикаторы построенные на скользящей средней, а это почти все индикаторы из арсенала Метатрейдера, пытаются эксплуатировать именно повторяемость колебаний. А когда колебания растягиваются или сжимаются, происходит слив.
Где то уже говорил , что одни физические законы не могут характеризовать свойства других. У каждого физического- математического- химического свойства(явления) свой закон.
Нельзя применять законы одних свойств к другим. Это уже совсем другие законы.
На рынках колебания во времени могут совпадать со временем открытия и закрытия определённых рынков.
П.С Извините. Волны у меня размечаются по цене , а не по времени.
Да правильно, а потом не совпадать :)
Я тут мерил полупериод колебаний, а Вы что делали? Интересно.
Так совершенно верно. Вы на правильном пути.
Поезд может идти, а потом остановится. Кто знает тот выходит. Остальные сидят.))
Вы меня озадачили.
Полупериод колебаний это что за зверь??
Ну я так образно сказал. Период это время между соседними максимумами, а полупериод между соседним максимумом и минимумом, типа половина :)
Стабильно приносящих прибыль советников не существует,у каждого робота есть период отрицательной доходности,и от этого никуда не денешься
Все не так. Существуют и советники и трейдеры, стабильно приносящие доход и не имеющие ни одного периода отрицательной доходности.
Более того, создать такой советник, или стать таким трейдером не так сложно. Рецепт:
1. Найдите хоть какую-то зацепку, которая поможет заработать денег.
2. Поймите процесс, который позволяет Вам воспользоваться этой зацепкой.
3. Не кидайтесь в исследование зацепки, сначала поймите процесс, найдите его истинные характеристики, например - просадку.
4. Вам не скучно?