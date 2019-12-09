Грааль на Форекс - страница 86

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:

Этот достаточно продолжительный может закончиться внезапно.

Находить точки разворотов надо искать в начале смены тренда.

Если правильно написан индикатор тренда с правильной формулировкой, то поверь проверено временем тренд внезапно не заканчивается. Он или продолжается или вначале идёт планомерный перелом и подготовка, и только потом резко происходит смена тенденции...

Не умею объяснять, но думаю в общих словах понятно...

Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Для разработки торговых систем в платформу встроен собственный язык программирования MetaQuotes Language 5 (MQL5), среда разработки MetaEditor и инструменты тестирования стратегий. Любую информацию о разработке торговых стратегий на языке MQL5 можно найти на официальном сайте MQL5.community. На этом же сайте в разделе Code Base могут быть...
 
Renat Akhtyamov:

Я считаю, что грааль на Форексе не возможен, это сказки, а Вы?

Если Вы считаете наоборот, приведите пожалуйста пример.

Хитро задан вопрос,....


 

Касаемо грааля - постоянного и работающего на прозрачных торгах + (не заряжен от подставы ДЦ) - вряд ли...

Существуют профитные ТС, которые время от времени требуют подкрутки и прокачки... :-)

 
есть грааль... все сделки только в+ (так же защещен от подкруток брокера, тем что ему это только на пользу) заказывайте в ЛС
 
vostavchiy-iz-ada:
есть грааль... все сделки только в+ (так же защещен от подкруток брокера, тем что ему это только на пользу) заказывайте в ЛС
так же смотрите тему - 100% прогноз ГЭПА
 
vostavchiy-iz-ada:
 есть грааль... все сделки только в+

Отлично, вот он и появился! А вы не верили:)

 
Мальчики, вам обязательно здесь находиться? 
 
Идея для грааля: берёшь чувака, который вручную норм торгует. И перекидываешь его ТС в советник. БУМ!
 
Ivan Butko:
Идея для грааля: берёшь чувака, который вручную норм торгует. И перекидываешь его ТС в советник. БУМ!

Грааль, день третий

 
Renat Akhtyamov:

там же ошибка

if(zz>0)

EMPTY тоже больше 0

;)

SELL

zz_sell = NormalizeDouble(zz - High[0], 8);

if (zz==0)  где то близко, но не работает)))

,,,,,,,,,,,,,,,,

;)

1...79808182838485868788
Новый комментарий