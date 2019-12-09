Грааль на Форекс - страница 86
Этот достаточно продолжительный может закончиться внезапно.
Находить точки разворотов надо искать в начале смены тренда.
Если правильно написан индикатор тренда с правильной формулировкой, то поверь проверено временем тренд внезапно не заканчивается. Он или продолжается или вначале идёт планомерный перелом и подготовка, и только потом резко происходит смена тенденции...
Не умею объяснять, но думаю в общих словах понятно...
Я считаю, что грааль на Форексе не возможен, это сказки, а Вы?
Если Вы считаете наоборот, приведите пожалуйста пример.
Хитро задан вопрос,....
Касаемо грааля - постоянного и работающего на прозрачных торгах + (не заряжен от подставы ДЦ) - вряд ли...
Существуют профитные ТС, которые время от времени требуют подкрутки и прокачки... :-)
есть грааль... все сделки только в+ (так же защещен от подкруток брокера, тем что ему это только на пользу) заказывайте в ЛС
есть грааль... все сделки только в+
Отлично, вот он и появился! А вы не верили:)
Идея для грааля: берёшь чувака, который вручную норм торгует. И перекидываешь его ТС в советник. БУМ!
Грааль, день третий
там же ошибка
if(zz>0)
EMPTY тоже больше 0
;)
SELL
zz_sell = NormalizeDouble(zz - High[0], 8);
if (zz==0) где то близко, но не работает)))
,,,,,,,,,,,,,,,,
;)