Подправил алгоритм определения тренда. Суммарная прибыль немного упала, прямая стала чуть кривее, но максимальная просадка сильно уменьшилась. И с самого начала (2010) года идет профит:

Попробую прикрутить к м1 стратегию...

 
Евра  м1 с 2018 по сегодня. Фикс слтп(10-25) и лот(1.00 на 10 000), + безубыток. Чем не тестерный грааль? :)
 
Грааль - грааль....  Ручками торгуйте))) 
 
Yevhenii Levchenko:
это мт4?
там таких граалей можно клепать хоть каждый день.)
 
Anatolii Zainchkovskii:
А что если на завод, на стройку?

 
transcendreamer:

Так тоже ручками))) 
 
Anatolii Zainchkovskii:
трейдинг получается ручная работа? физическая?
 
multiplicator:
Точно!  )))
 
multiplicator:
это мт4?
В смысле тестер мт4 фуфло? Как же там клепать граали? То есть нужно пробовать на мт5 переводить? Если там будет работать, то норм?
 
Yevhenii Levchenko:
ага.

по реальным тикам.
