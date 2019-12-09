Грааль на Форекс - страница 40
Подправил алгоритм определения тренда. Суммарная прибыль немного упала, прямая стала чуть кривее, но максимальная просадка сильно уменьшилась. И с самого начала (2010) года идет профит:
Попробую прикрутить к м1 стратегию...
Евра м1 с 2018 по сегодня. Фикс слтп(10-25) и лот(1.00 на 10 000), + безубыток. Чем не тестерный грааль? :)
там таких граалей можно клепать хоть каждый день.)
Грааль - грааль.... Ручками торгуйте)))
А что если на завод, на стройку?
Так тоже ручками)))
трейдинг получается ручная работа? физическая?)
это мт4?
Если там будет работать, то норм?
ага.по реальным тикам.