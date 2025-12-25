Экономический календарь
Индекс цен на жилье в Норвегии с учетом сезонных колебаний м/м (House Price Index (HPI) s.a. m/m)
|Низкая
|0.7%
|
0.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
0.7%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м (Housing Price Index, HPI, s.a.) отражает процентное изменение средних цен на жилую недвижимость в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем, скорректированное с учетом сезонных колебаний. Расчет основан на данных о продажах домов, полученных из государственных кадастровых органов, и на статистических отчетах крупнейших ипотечных кредиторов Норвегии. Данные покрывают около 70% оборота на рынке жилой недвижимости.
Индекс учитывает цены, уплаченные за покупаемое жилье частными лицами. HPI отражает динамику цен на вторичное жилье по всей стране.
Рынок жилья играет важную роль в экономике Норвегии. Рост цен на жилье, среди прочего, оказывает значимое влияние на рост благосостояния домохозяйств и, следовательно, на рост покупок товаров и услуг. На такие покупки приходится более половины ВВП материковой части Норвегии. Тенденции изменений цен на жилье также важны для развития жилищных инвестиций. Кроме того, динамика цен на жилье влияет на общую инфляцию и финансовую стабильность и, таким образом, может повлиять на установление процентных ставок Банка Норвегии.
Экономисты используют индикатор не только для оценки активности на рынке жилья, но и как аналитический инструмент для оценки изменения ставок ипотечных кредитов, доступности жилья и для общей оценки инфляции в стране. Рост цен на жилье — благоприятный фактор для экономики страны, поскольку говорит об увеличении инфляции национальной валюты. Рост показателя выше ожидаемого может положительно сказаться на котировках норвежской кроны.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен на жилье в Норвегии с учетом сезонных колебаний м/м (House Price Index (HPI) s.a. m/m)".
