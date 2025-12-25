Промышленное производство г/г (Industrial Production y/y) — индикатор изменений объема продукции, выпущенной промышленными предприятиями Норвегии в указанном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Индекс производства входит в состав кратковременной статистики, рассчитываемой для мониторинга состояния экономики страны. Кроме того, он является частью ежеквартальных национальных счетов Норвегии и тем самым участвует в расчете ВВП.

Для расчета индекса Центральное статистическое бюро Норвегии проводит ежемесячный опрос среди 1600 предприятий. Это обязательный опрос, а за не предоставление данных на компанию налагается штраф.

Производство оценивается по двум показателям, в зависимости от сферы работы предприятия. Для некоторых отраслей, таких как сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и др., учитывается физический объем производства. Для других отраслей, например текстильная, печатная, производство оценивается в количестве рабочих часов.

Индекс промышленного производства является ведущим показателем будущего промышленного производства, а также служит одним из важнейших показателей краткосрочной экономической статистики страны. Аналитики используют его для оценки изменения экономического развития на ранних стадиях, а также для прогноза ВВП.

Рост производства свидетельствует о росте экономики в стране и поэтому считается благоприятным для котировок норвежской кроны.

