Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м (Housing Price Index, HPI, n.s.a.) отражает номинальное процентное изменение средних цен на жилую недвижимость в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем. Расчет основан на данных о продажах домов, полученных из государственных кадастровых органов, и на статистических отчетах крупнейших ипотечных кредиторов Норвегии. Данные покрывают около 70% оборота на рынке жилой недвижимости.

Индекс учитывает цены, уплаченные за покупаемое жилье частными лицами. HPI отражает динамику цен на вторичное жилье по всей стране.

Рынок жилья играет важную роль в экономике Норвегии. Рост цен на жилье, среди прочего, оказывает значимое влияние на рост благосостояния домохозяйств и, следовательно, на рост покупок товаров и услуг. На такие покупки приходится более половины ВВП материковой части Норвегии. Тенденции изменений цен на жилье также важны для развития жилищных инвестиций. Кроме того, динамика цен на жилье влияет на общую инфляцию и финансовую стабильность и, таким образом, может повлиять на установление процентных ставок Банка Норвегии.

Экономисты используют индикатор не только для оценки активности на рынке жилья, но и как аналитический инструмент для оценки изменения ставок ипотечных кредитов, доступности жилья и для общей оценки инфляции в стране. Рост цен на жилье — благоприятный фактор для экономики страны, поскольку говорит об увеличении инфляции национальной валюты. Поэтому увеличение показателя положительно сказывается на котировках норвежской кроны.

