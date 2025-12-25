Производство в обрабатывающей промышленности Норвегии г/г (Manufacturing Production y/y) — индикатор изменений объема продукции, выпущенной промышленными предприятиями всех промышленных секторов страны. Индикатор отражает изменение общей добавленной стоимости на произведенные товары по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Обрабатывающая промышленность составляет около 27% от общего объема производства Норвегии и включает в себя следующие отрасли:

продукты питания, напитки и табак;

нефтепереработка, химическое производство и фармацевтическая продукция;

машины и оборудование;

готовые металлоизделия;

корабли, катера и нефтяные платформы;

компьютерное и электрооборудование и пр.

Индекс производства входит в состав кратковременной статистики, рассчитываемой для мониторинга состояния экономики страны. Кроме того, он является частью ежеквартальных национальных счетов Норвегии и тем самым участвует в расчете ВВП.

Для расчета индекса Центральное статистическое бюро Норвегии проводит ежемесячный опрос среди 1600 предприятий. Это обязательный опрос, а за непредоставление данных на компанию налагается штраф.

Индекс производства в обрабатывающей промышленности служит одним из важнейших показателей краткосрочной экономической статистики страны. Аналитики используют его для оценки изменения экономического развития на ранних стадиях, а также для прогноза ВВП.

Рост производства свидетельствует о росте экономики в стране и поэтому считается благоприятным для котировок норвежской кроны.

График последних значений: