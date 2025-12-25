КалендарьРазделы

Изменение числа безработных в Норвегии от NAV (NAV Norway Unemployment Change)

Страна:
Норвегия
NOK, Норвежская крона
Источник:
Норвежское управление труда и социальной защиты (Norway Labour and Welfare Administration (NAV))
Сектор:
Труд
Низкая 22.714 тыс 6.455 тыс
23.206 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
45.631 тыс
22.714 тыс
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Изменение числа безработных в Норвегии от NAV (NAV Unemployment Change) отражает динамику безработицы в стране на основе данных по безработице от Норвежского управления труда и социальной защиты (NAV).

В данной статистике безработными считаются резиденты Норвегии в возрасте от 16 до 65 лет, которые были готовы к работе, но не работали в течение отчетной недели, и пытались найти работу в течение предыдущих четырех недель, обратившись в агентство по трудоустройству или напрямую к работодателю, или откликнувшись на опубликованную вакансию.

Норвежское управление труда и социальной защиты собирает данные по безработице на основе официальных заявлений о поиске работы, поданных соискателями в NAV. В ежемесячный отчет включаются только заявления, поданные или обновленные в течение двух недель до даты составления отчета.

Данная версия индикатора отражает абсолютные цифры. Этот показатель используется при оценке состояния рынка труда. Он не относится к прогнозным индикаторам — его рост или снижение по факту вызывается изменением экономической ситуации.

Безработица – важный показатель не только в социальном, но и в экономическом отношении. Рост безработицы вызывает снижение доходов физических лиц – а значит, и влечет за собой снижение потребительской активности. Кроме того, это увеличивает давление на государственный бюджет и сокращает налоговые поступления. Поэтому значение индикатора выше ожидаемых считается неблагоприятным для котировок норвежской кроны.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение числа безработных в Норвегии от NAV (NAV Norway Unemployment Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
22.714 тыс
6.455 тыс
23.206 тыс
нояб. 2025
23.267 тыс
51.784 тыс
22.816 тыс
окт. 2025
64.696 тыс
17.185 тыс
64.482 тыс
сент. 2025
64.482 тыс
49.698 тыс
64.304 тыс
авг. 2025
64.304 тыс
63.426 тыс
июль 2025
63.426 тыс
50.550 тыс
64.096 тыс
июнь 2025
64.096 тыс
63.409 тыс
май 2025
63.409 тыс
77.571 тыс
61.071 тыс
март 2025
78.061 тыс
77.698 тыс
77.494 тыс
февр. 2025
77.452 тыс
78.269 тыс
77.437 тыс
янв. 2025
77.475 тыс
78.420 тыс
78.311 тыс
дек. 2024
78.396 тыс
78.177 тыс
77.986 тыс
нояб. 2024
77.940 тыс
77.848 тыс
77.304 тыс
окт. 2024
77.249 тыс
78.041 тыс
77.254 тыс
сент. 2024
77.263 тыс
78.151 тыс
75.896 тыс
авг. 2024
75.851 тыс
77.795 тыс
76.316 тыс
июль 2024
76.572 тыс
76.024 тыс
75.055 тыс
июнь 2024
75.005 тыс
74.169 тыс
74.222 тыс
май 2024
74.260 тыс
70.101 тыс
71.772 тыс
апр. 2024
71.217 тыс
71.639 тыс
71.241 тыс
март 2024
71.564 тыс
71.634 тыс
71.002 тыс
февр. 2024
71.076 тыс
70.179 тыс
70.096 тыс
янв. 2024
69.837 тыс
69.297 тыс
69.511 тыс
дек. 2023
69.463 тыс
69.332 тыс
68.824 тыс
нояб. 2023
68.815 тыс
68.392 тыс
67.814 тыс
окт. 2023
67.776 тыс
67.940 тыс
66.507 тыс
сент. 2023
66.385 тыс
66.984 тыс
65.749 тыс
авг. 2023
66.031 тыс
64.162 тыс
64.660 тыс
июль 2023
64.244 тыс
62.466 тыс
62.495 тыс
июнь 2023
62.083 тыс
62.069 тыс
61.604 тыс
май 2023
61.426 тыс
60.518 тыс
61.441 тыс
апр. 2023
61.638 тыс
59.682 тыс
60.349 тыс
март 2023
59.822 тыс
59.471 тыс
59.764 тыс
февр. 2023
59.985 тыс
58.865 тыс
59.518 тыс
янв. 2023
59.400 тыс
57.960 тыс
59.027 тыс
дек. 2022
58.777 тыс
57.960 тыс
58.517 тыс
нояб. 2022
58.007 тыс
58.534 тыс
58.540 тыс
окт. 2022
58.375 тыс
59.010 тыс
59.201 тыс
сент. 2022
59.156 тыс
59.229 тыс
59.845 тыс
авг. 2022
59.323 тыс
61.014 тыс
60.176 тыс
июль 2022
59.596 тыс
63.256 тыс
62.479 тыс
июнь 2022
62.901 тыс
65.391 тыс
64.542 тыс
май 2022
64.053 тыс
68.486 тыс
67.037 тыс
апр. 2022
67.166 тыс
71.472 тыс
70.110 тыс
март 2022
70.211 тыс
77.331 тыс
75.331 тыс
февр. 2022
73.099 тыс
80.969 тыс
81.520 тыс
янв. 2022
81.894 тыс
80.062 тыс
81.457 тыс
дек. 2021
80.178 тыс
82.610 тыс
81.422 тыс
нояб. 2021
80.125 тыс
87.344 тыс
85.173 тыс
окт. 2021
85.281 тыс
91.729 тыс
89.737 тыс
