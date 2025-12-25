Экономический календарь
Баланс внешней торговли товарами в Норвегии (Norway Goods Trade Balance)
|Низкая
|Kr41.315 млрд
|Kr47.050 млрд
|
Kr56.090 млрд
Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Kr45.698 млрд
|
Kr41.315 млрд
Следующий релиз
|Актуальное
Прогноз
|
Предыдущее
Баланс внешней торговли товарами Норвегии (Goods Trade Balance) отражает разницу между экспортом и импортом страны за определенный период. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры торговых потоков между странами.
Внешняя торговля товарами учитывается на основе физического перемещения товаров через границу. Норвежская экономическая территория состоит из материковой части Норвегии, Шпицбергена, Ян-Майена, зависимых территорий Норвегии, территориальных вод, включая воздушное пространство над ними и др. Статистика внешней торговли основана в большей степени на информации, полученной из таможенных деклараций. Однако зона ответственности таможенных органов Норвегии охватывает только материковую часть и территориальные воды. В качестве дополнения данные о значительной торговле также собираются из отдельных территорий путем опроса.
Если импортируется больше товаров и услуг, чем экспортируется, то складывается ситуация торгового дефицита. В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров и услуг, чем она может потребить.
Влияние значения торгового баланса на котировки норвежской кроны неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики ВВП. К примеру, в условиях рецессии экономики страны начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. И наоборот, если экономика быстро растет, то для обеспечения ценовой конкуренции развитые страны предпочитают развивать импорт. Всё это влияет на норвежскую крону соответствующим образом.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Баланс внешней торговли товарами в Норвегии (Norway Goods Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
