КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Баланс внешней торговли товарами в Норвегии (Norway Goods Trade Balance)

Страна:
Норвегия
NOK, Норвежская крона
Источник:
Центральное статистическое бюро Норвегии (Statistics Norway (SSB))
Сектор:
Торговля
Низкая Kr​41.315 млрд Kr​47.050 млрд
Kr​56.090 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Kr​45.698 млрд
Kr​41.315 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Баланс внешней торговли товарами Норвегии (Goods Trade Balance) отражает разницу между экспортом и импортом страны за определенный период. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры торговых потоков между странами.

Внешняя торговля товарами учитывается на основе физического перемещения товаров через границу. Норвежская экономическая территория состоит из материковой части Норвегии, Шпицбергена, Ян-Майена, зависимых территорий Норвегии, территориальных вод, включая воздушное пространство над ними и др. Статистика внешней торговли основана в большей степени на информации, полученной из таможенных деклараций. Однако зона ответственности таможенных органов Норвегии охватывает только материковую часть и территориальные воды. В качестве дополнения данные о значительной торговле также собираются из отдельных территорий путем опроса.

Если импортируется больше товаров и услуг, чем экспортируется, то складывается ситуация торгового дефицита. В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров и услуг, чем она может потребить.

Влияние значения торгового баланса на котировки норвежской кроны неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики ВВП. К примеру, в условиях рецессии экономики страны начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. И наоборот, если экономика быстро растет, то для обеспечения ценовой конкуренции развитые страны предпочитают развивать импорт. Всё это влияет на норвежскую крону соответствующим образом.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Баланс внешней торговли товарами в Норвегии (Norway Goods Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
Kr​41.315 млрд
Kr​47.050 млрд
Kr​56.090 млрд
окт. 2025
Kr​56.452 млрд
Kr​45.229 млрд
Kr​35.033 млрд
сент. 2025
Kr​36.875 млрд
Kr​61.773 млрд
Kr​59.929 млрд
авг. 2025
Kr​60.066 млрд
Kr​60.695 млрд
Kr​54.625 млрд
июль 2025
Kr​54.004 млрд
Kr​58.935 млрд
Kr​46.184 млрд
июнь 2025
Kr​47.415 млрд
Kr​51.782 млрд
Kr​46.090 млрд
май 2025
Kr​46.117 млрд
Kr​69.762 млрд
Kr​54.552 млрд
апр. 2025
Kr​55.873 млрд
Kr​81.786 млрд
Kr​59.359 млрд
март 2025
Kr​60.225 млрд
Kr​87.585 млрд
Kr​84.589 млрд
февр. 2025
Kr​84.662 млрд
Kr​65.399 млрд
Kr​94.113 млрд
янв. 2025
Kr​94.819 млрд
Kr​63.655 млрд
Kr​83.187 млрд
дек. 2024
Kr​83.187 млрд
Kr​62.968 млрд
Kr​74.064 млрд
нояб. 2024
Kr​74.240 млрд
Kr​61.501 млрд
Kr​62.606 млрд
окт. 2024
Kr​63.710 млрд
Kr​58.450 млрд
Kr​41.732 млрд
сент. 2024
Kr​42.755 млрд
Kr​62.858 млрд
Kr​63.417 млрд
авг. 2024
Kr​65.972 млрд
Kr​60.177 млрд
Kr​58.652 млрд
июль 2024
Kr​59.316 млрд
Kr​61.848 млрд
Kr​60.934 млрд
июнь 2024
Kr​61.739 млрд
Kr​61.880 млрд
Kr​58.350 млрд
май 2024
Kr​58.653 млрд
Kr​58.811 млрд
Kr​65.772 млрд
апр. 2024
Kr​65.295 млрд
Kr​55.506 млрд
Kr​63.298 млрд
март 2024
Kr​63.962 млрд
Kr​60.999 млрд
Kr​51.709 млрд
февр. 2024
Kr​51.796 млрд
Kr​77.931 млрд
Kr​65.264 млрд
янв. 2024
Kr​72.930 млрд
Kr​84.729 млрд
Kr​77.273 млрд
дек. 2023
Kr​77.273 млрд
Kr​43.730 млрд
Kr​79.290 млрд
нояб. 2023
Kr​80.110 млрд
Kr​30.419 млрд
Kr​85.756 млрд
окт. 2023
Kr​86.885 млрд
Kr​20.274 млрд
Kr​44.043 млрд
сент. 2023
Kr​45.579 млрд
Kr​21.634 млрд
Kr​61.492 млрд
авг. 2023
Kr​61.369 млрд
Kr​13.855 млрд
Kr​61.605 млрд
июль 2023
Kr​61.319 млрд
Kr​14.104 млрд
Kr​44.107 млрд
июнь 2023
Kr​44.156 млрд
Kr​29.892 млрд
Kr​40.916 млрд
май 2023
Kr​41.068 млрд
Kr​52.991 млрд
Kr​74.665 млрд
апр. 2023
Kr​76.078 млрд
Kr​65.188 млрд
Kr​70.359 млрд
март 2023
Kr​71.094 млрд
Kr​90.070 млрд
Kr​77.860 млрд
февр. 2023
Kr​79.288 млрд
Kr​116.643 млрд
Kr​99.882 млрд
янв. 2023
Kr​102.797 млрд
Kr​126.632 млрд
Kr​148.775 млрд
дек. 2022
Kr​148.775 млрд
Kr​153.254 млрд
Kr​99.997 млрд
нояб. 2022
Kr​101.115 млрд
Kr​56.834 млрд
Kr​81.312 млрд
окт. 2022
Kr​82.005 млрд
Kr​158.854 млрд
Kr​122.180 млрд
сент. 2022
Kr​122.448 млрд
Kr​228.383 млрд
Kr​197.858 млрд
авг. 2022
Kr​197.697 млрд
Kr​122.381 млрд
Kr​153.304 млрд
июль 2022
Kr​153.199 млрд
Kr​80.741 млрд
Kr​87.709 млрд
июнь 2022
Kr​87.458 млрд
Kr​92.392 млрд
Kr​86.340 млрд
май 2022
Kr​86.617 млрд
Kr​114.230 млрд
Kr​92.835 млрд
апр. 2022
Kr​92.566 млрд
Kr​151.492 млрд
Kr​137.436 млрд
март 2022
Kr​138.371 млрд
Kr​79.427 млрд
Kr​84.233 млрд
февр. 2022
Kr​84.182 млрд
Kr​101.286 млрд
Kr​91.786 млрд
янв. 2022
Kr​91.817 млрд
Kr​117.826 млрд
Kr​105.954 млрд
дек. 2021
Kr​105.954 млрд
Kr​82.086 млрд
Kr​77.566 млрд
нояб. 2021
Kr​78.675 млрд
Kr​96.308 млрд
Kr​83.564 млрд
окт. 2021
Kr​84.466 млрд
Kr​47.439 млрд
Kr​52.554 млрд
1234
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания