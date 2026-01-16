Экономический календарь
Индекс доверия в промышленном производстве Норвегии (Norway Industrial Confidence)
|Низкая
|2.6
|1.2
|
0.2
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс доверия в промышленном производстве Норвегии (Industrial Confidence, ICI) отражает оптимизм компаний промышленного сектора относительно текущей экономической обстановки. Индекс рассчитывается ежеквартально на основе трех вопросов из обширного бизнес-исследования, проводимого Центральным статистическим бюро Норвегии:
- Фактическое изменение общего объема заказов по сравнению с предыдущим кварталом;
- Ожидаемое изменение производства в следующем квартале по сравнению с текущим;
- Оценка запасов собственной продукции на складах, предназначенной для продажи.
В выборку включаются около 800 бизнес-единиц, в которых работают не менее 300 сотрудников. Итоговый индекс рассчитывается как среднее арифметическое ответов. Значение выше 50 означает положительное настроение промышленного производства.
Индекс ICI считается опережающим индикатором производства в обрабатывающих отраслях. При этом ожидаемый рост производства указывает на предстоящее увеличение объема выпускаемой продукции, увеличение заказов говорит о предстоящем росте производства за счет выполнения полученных заказов. Увеличение запасов же указывает на снижение активности продаж, поэтому данный компонент учитывается с инвертированным знаком при расчете общего значения индекса.
Рост индекса и его значения выше ожидаемых считаются благоприятными и могут положительно отразиться на котировках норвежской кроны.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия в промышленном производстве Норвегии (Norway Industrial Confidence)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
