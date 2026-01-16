Индекс доверия в промышленном производстве Норвегии (Industrial Confidence, ICI) отражает оптимизм компаний промышленного сектора относительно текущей экономической обстановки. Индекс рассчитывается ежеквартально на основе трех вопросов из обширного бизнес-исследования, проводимого Центральным статистическим бюро Норвегии:

Фактическое изменение общего объема заказов по сравнению с предыдущим кварталом; Ожидаемое изменение производства в следующем квартале по сравнению с текущим; Оценка запасов собственной продукции на складах, предназначенной для продажи.

В выборку включаются около 800 бизнес-единиц, в которых работают не менее 300 сотрудников. Итоговый индекс рассчитывается как среднее арифметическое ответов. Значение выше 50 означает положительное настроение промышленного производства.

Индекс ICI считается опережающим индикатором производства в обрабатывающих отраслях. При этом ожидаемый рост производства указывает на предстоящее увеличение объема выпускаемой продукции, увеличение заказов говорит о предстоящем росте производства за счет выполнения полученных заказов. Увеличение запасов же указывает на снижение активности продаж, поэтому данный компонент учитывается с инвертированным знаком при расчете общего значения индекса.

Рост индекса и его значения выше ожидаемых считаются благоприятными и могут положительно отразиться на котировках норвежской кроны.

График последних значений: