Экономический календарь
Решение Банка Норвегии по процентной ставке (Norges Bank Interest Rate Decision)
|Средняя
|4.00%
|
4.00%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Решение Банка Норвегии по процентной ставке (Norges Bank Interest Rate Decision) относится к числу важнейших событий, влияющих на котировки норвежской кроны. Это основной инструмент, используемый Норвежским банком для стабилизации инфляции и влияния на развитие норвежской экономики. В данном случае процентная ставка (Policy Rate) — это ставка по депозитам овернайт в Norges Bank.
Процентная ставка прежде всего влияет на межбанковские ставки и процентные ставки банков по клиентским депозитам и кредитам. Также ставка Банка Норвегии может влиять на ожидания по инфляции и экономическому развитию.
Решение об уровне процентной ставки принимает Комитет по денежно-кредитной политике Банка Норвегии. Регулятор может снижать процентную ставку при необходимости увеличить инфляцию до целевого уровня. И наоборот, если инфляция превышает целевой уровень, норвежскую крону стараются сделать более дорогой, для чего (помимо комплекса остальных мер) поднимают процентную ставку центробанка.
Трейдеры внимательно следят за изменениями процентных ставок, поскольку краткосрочные ставки являются одним из основных факторов при оценке валюты. Так, решение о ее подъеме ставки рассматривается как фактор, который может приводить к росту котировок норвежской кроны.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Решение Банка Норвегии по процентной ставке (Norges Bank Interest Rate Decision)".
