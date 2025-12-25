Экономический календарь
Индекс доверия потребителей в Норвегии (Norway Consumer Confidence)
|Низкая
|N/D
|-1.6
|
-3.6
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-1.6
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс доверия потребителей Норвегии (Consumer Confidence Index) отражает оптимизм потребителей относительно состояния экономики в стране. Индекс рассчитывается ежеквартально на основе опроса потребителей, проводимого Организацией финансовой индустрии Норвегии среди домохозяйств страны.
В опросе респондентам задаются пять вопросов:
- Улучшилось ли финансовое положение вашего домохозяйства в сравнении с ситуацией год назад?
- По вашему мнению, улучшится ли финансовое положение вашего домохозяйства через год или ухудшится?
- Говоря об экономике Норвегии в целом, считаете ли вы, что экономика страны улучшилась/ухудшилась в сравнении с ситуацией год назад?
- По вашему мнению, улучшится ли экономическая ситуация в Норвегии через год или ухудшится?
- Является ли настоящее время благоприятным для крупных покупок?
Для расчета итогового индикатора высчитывается разница между оптимистичными и пессимистичными ответами, а полученное значение делится на 5.
Положительные значения указывают на доверие со стороны потребителей и благоприятную экономическую обстановку в стране, поэтому рост значения выше ожидаемого может иметь положительное влияние на котировки норвежской кроны. И наоборот, значения ниже ожидаемых могут двигать котировки вниз.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия потребителей в Норвегии (Norway Consumer Confidence)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
