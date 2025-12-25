Экономический календарь
Задолженность населения по внутренним займам в Норвегии г/г (Norway General Public Domestic Loan Debt y/y)
|Низкая
|3.9%
|3.9%
|
3.9%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|4.0%
|
3.9%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Задолженность населения по внутренним займам г/г (General Public Domestic Loan Debt y/y) отражает задолженность населения кредитным организациям Норвегии в норвежской кроне и иностранной валюте. Под населением здесь понимаются институциональные секторы государственного управления, нефинансовые корпорации, домохозяйства и пр. К домохозяйствам также относятся некоммерческие организации, обслуживающие домохозяйства.
В статистику включаются задолженности по всем кредитам, выданным банками, государственными кредитными учреждениями, финансовыми и страховыми предприятиями, ипотечными учреждениями, пенсионными фондами и пр. Также сюда относят долговые ценные бумаги, выпущенные в Норвегии.
Центральное статистическое бюро Норвегии собирает данные по задолженности из отчетности по счетам от банков, ипотечных компаний, государственных кредитных учреждений и финансовых компаний. Дополнительные данные предоставляют пенсионный фонд, центральный депозитарий и Центральное управление финансового надзора.
Индикатор задолженности по займам напрямую отражает кредитование частного сектора Норвегии. Количество кредитов, выданных домохозяйствам и частным бизнесам, характеризует уровень развития банковского сектора страны, потребительского благополучия и отчасти — розничные продажи. Этот показатель не является прогнозным: люди берут больше кредитов, когда снижается процентная ставка или когда растет рынок труда (домохозяйства получают большую уверенность в последующих доходах). Эта цифра редко интерпретируется как отдельный показатель и анализируется экономистами в связке с другими индикаторами: потребительскими расходами, уровнем заработной платы, развитием банковского сектора.
В общем случае рост индекса может рассматриваться как благоприятный фактор для котировок норвежской кроны, поскольку свидетельствует о росте экономической активности.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Задолженность населения по внутренним займам в Норвегии г/г (Norway General Public Domestic Loan Debt y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
