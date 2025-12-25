Задолженность населения по внутренним займам г/г (General Public Domestic Loan Debt y/y) отражает задолженность населения кредитным организациям Норвегии в норвежской кроне и иностранной валюте. Под населением здесь понимаются институциональные секторы государственного управления, нефинансовые корпорации, домохозяйства и пр. К домохозяйствам также относятся некоммерческие организации, обслуживающие домохозяйства.

В статистику включаются задолженности по всем кредитам, выданным банками, государственными кредитными учреждениями, финансовыми и страховыми предприятиями, ипотечными учреждениями, пенсионными фондами и пр. Также сюда относят долговые ценные бумаги, выпущенные в Норвегии.

Центральное статистическое бюро Норвегии собирает данные по задолженности из отчетности по счетам от банков, ипотечных компаний, государственных кредитных учреждений и финансовых компаний. Дополнительные данные предоставляют пенсионный фонд, центральный депозитарий и Центральное управление финансового надзора.

Индикатор задолженности по займам напрямую отражает кредитование частного сектора Норвегии. Количество кредитов, выданных домохозяйствам и частным бизнесам, характеризует уровень развития банковского сектора страны, потребительского благополучия и отчасти — розничные продажи. Этот показатель не является прогнозным: люди берут больше кредитов, когда снижается процентная ставка или когда растет рынок труда (домохозяйства получают большую уверенность в последующих доходах). Эта цифра редко интерпретируется как отдельный показатель и анализируется экономистами в связке с другими индикаторами: потребительскими расходами, уровнем заработной платы, развитием банковского сектора.

В общем случае рост индекса может рассматриваться как благоприятный фактор для котировок норвежской кроны, поскольку свидетельствует о росте экономической активности.

График последних значений: