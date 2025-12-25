Экономический календарь
Промышленное производство в Норвегии м/м (Norway Industrial Production m/m)
|Низкая
|-2.8%
|2.3%
|
3.7%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-1.1%
|
-2.8%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Промышленное производство Норвегии м/м (Industrial Production m/m) — индикатор изменений объема продукции, выпущенной предприятиями всего промышленного сектора страны. Индикатор отражает изменение общей добавленной стоимости на произведенные товары по сравнению с предыдущим месяцем.
Индекс производства входит в состав кратковременной статистики, рассчитываемой для мониторинга состояния экономики страны. Кроме того, он является частью ежеквартальных национальных счетов Норвегии и тем самым участвует в расчете ВВП.
Для расчета индекса Центральное статистическое бюро Норвегии проводит ежемесячный опрос среди 1600 предприятий. Это обязательный опрос, а за непредоставление данных на компанию налагается штраф.
Добавленная стоимость оценивается по двум показателям, в зависимости от сферы работы предприятия. Для некоторых отраслей, таких как сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и др., учитывается физический объем производства. Для других отраслей, например текстильная, печатная, производство оценивается в количестве рабочих часов. Данные корректируются с учетом сезонных колебаний.
Индекс промышленного производства служит одним из важнейших показателей краткосрочной экономической статистики страны. Аналитики используют его для оценки изменения экономического развития на ранних стадиях, а также для прогноза ВВП.
Рост производства свидетельствует о росте экономики в стране и поэтому считается благоприятным для котировок норвежской кроны.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Промышленное производство в Норвегии м/м (Norway Industrial Production m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
