Экономический календарь
Cчет текущих операций Норвегии (Norway Current Account)
|Низкая
|Kr174.541 млрд
|Kr258.383 млрд
|
Kr179.255 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Kr199.045 млрд
|
Kr174.541 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Счет текущих операций Норвегии (Current Account) отражает баланс транзакций между резидентами страны и остальным миром. Он представляет собой сумму торгового баланса (экспорт минус импорт товаров и услуг), чистого факторного дохода резидентов страны (например, процентов по вкладам, дивидендов и т.п.) и чистых трансфертных платежей (к примеру, иностранных пожертвований) в пользу резидентов страны.
Иными словами, счет текущих операций платежного баланса состоит из операций между резидентами и нерезидентами Норвегии в отношении товаров, услуг, первичного (инвестиционного) и вторичного (транзакционного) дохода.
В нем выделяются три статьи баланса: товары и услуги, доходы (от оплаты труда и инвестиций) и текущие трансферты. Баланс товаров и услуг складывается из экспорта и импорта. В баланс доходов включены оплата труда и доходы от инвестиций между резидентами и нерезидентами страны. В состав текущих трансфертов входит передача между резидентами и нерезидентами страны денежных средств, не относящихся к двум вышеперечисленным статьям баланса: например, это гуманитарная помощь, частные денежные переводы, пенсии, алименты, пожертвования и т.п.
Положительный баланс счета текущих операций говорит о том, что страна является чистым кредитором для остального мира, отрицательный – о том, что страна — заемщик.
Влияние показателя на норвежскую крону может варьироваться, в зависимости от текущих экономических условий. Чаще всего рост счета текущих операций положительно отражается на котировках NOK.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Cчет текущих операций Норвегии (Norway Current Account)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
