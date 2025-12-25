Счет текущих операций Норвегии (Current Account) отражает баланс транзакций между резидентами страны и остальным миром. Он представляет собой сумму торгового баланса (экспорт минус импорт товаров и услуг), чистого факторного дохода резидентов страны (например, процентов по вкладам, дивидендов и т.п.) и чистых трансфертных платежей (к примеру, иностранных пожертвований) в пользу резидентов страны.

Иными словами, счет текущих операций платежного баланса состоит из операций между резидентами и нерезидентами Норвегии в отношении товаров, услуг, первичного (инвестиционного) и вторичного (транзакционного) дохода.

В нем выделяются три статьи баланса: товары и услуги, доходы (от оплаты труда и инвестиций) и текущие трансферты. Баланс товаров и услуг складывается из экспорта и импорта. В баланс доходов включены оплата труда и доходы от инвестиций между резидентами и нерезидентами страны. В состав текущих трансфертов входит передача между резидентами и нерезидентами страны денежных средств, не относящихся к двум вышеперечисленным статьям баланса: например, это гуманитарная помощь, частные денежные переводы, пенсии, алименты, пожертвования и т.п.

Положительный баланс счета текущих операций говорит о том, что страна является чистым кредитором для остального мира, отрицательный – о том, что страна — заемщик.

Влияние показателя на норвежскую крону может варьироваться, в зависимости от текущих экономических условий. Чаще всего рост счета текущих операций положительно отражается на котировках NOK.

