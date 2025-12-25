КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Cчет текущих операций Норвегии (Norway Current Account)

Страна:
Норвегия
NOK, Норвежская крона
Источник:
Центральное статистическое бюро Норвегии (Statistics Norway (SSB))
Сектор:
Торговля
Низкая Kr​174.541 млрд Kr​258.383 млрд
Kr​179.255 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Kr​199.045 млрд
Kr​174.541 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Счет текущих операций Норвегии (Current Account) отражает баланс транзакций между резидентами страны и остальным миром. Он представляет собой сумму торгового баланса (экспорт минус импорт товаров и услуг), чистого факторного дохода резидентов страны (например, процентов по вкладам, дивидендов и т.п.) и чистых трансфертных платежей (к примеру, иностранных пожертвований) в пользу резидентов страны.

Иными словами, счет текущих операций платежного баланса состоит из операций между резидентами и нерезидентами Норвегии в отношении товаров, услуг, первичного (инвестиционного) и вторичного (транзакционного) дохода.

В нем выделяются три статьи баланса: товары и услуги, доходы (от оплаты труда и инвестиций) и текущие трансферты. Баланс товаров и услуг складывается из экспорта и импорта. В баланс доходов включены оплата труда и доходы от инвестиций между резидентами и нерезидентами страны. В состав текущих трансфертов входит передача между резидентами и нерезидентами страны денежных средств, не относящихся к двум вышеперечисленным статьям баланса: например, это гуманитарная помощь, частные денежные переводы, пенсии, алименты, пожертвования и т.п.

Положительный баланс счета текущих операций говорит о том, что страна является чистым кредитором для остального мира, отрицательный – о том, что страна — заемщик.

Влияние показателя на норвежскую крону может варьироваться, в зависимости от текущих экономических условий. Чаще всего рост счета текущих операций положительно отражается на котировках NOK.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Cчет текущих операций Норвегии (Norway Current Account)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
Kr​174.541 млрд
Kr​258.383 млрд
Kr​179.255 млрд
2 кв. 2025
Kr​217.848 млрд
Kr​261.842 млрд
Kr​285.289 млрд
1 кв. 2025
Kr​286.456 млрд
Kr​224.122 млрд
Kr​203.710 млрд
4 кв. 2024
Kr​211.190 млрд
Kr​236.040 млрд
Kr​208.445 млрд
3 кв. 2024
Kr​225.471 млрд
Kr​249.042 млрд
Kr​232.276 млрд
2 кв. 2024
Kr​231.839 млрд
Kr​91.505 млрд
Kr​238.325 млрд
1 кв. 2024
Kr​249.000 млрд
Kr​243.400 млрд
4 кв. 2023
Kr​235.300 млрд
Kr​193.100 млрд
3 кв. 2023
Kr​193.000 млрд
Kr​171.339 млрд
2 кв. 2023
Kr​171.339 млрд
Kr​454.416 млрд
Kr​279.192 млрд
1 кв. 2023
Kr​279.693 млрд
Kr​465.814 млрд
Kr​359.259 млрд
4 кв. 2022
Kr​361.204 млрд
Kr​660.059 млрд
Kr​592.003 млрд
3 кв. 2022
Kr​570.571 млрд
Kr​366.289 млрд
Kr​321.927 млрд
2 кв. 2022
Kr​276.801 млрд
Kr​320.644 млрд
Kr​335.156 млрд
1 кв. 2022
Kr​341.055 млрд
Kr​300.697 млрд
Kr​256.712 млрд
4 кв. 2021
Kr​269.482 млрд
Kr​97.317 млрд
Kr​156.081 млрд
3 кв. 2021
Kr​148.337 млрд
Kr​104.107 млрд
Kr​104.409 млрд
2 кв. 2021
Kr​93.244 млрд
Kr​91.511 млрд
Kr​92.136 млрд
1 кв. 2021
Kr​94.301 млрд
Kr​18.694 млрд
Kr​5.055 млрд
4 кв. 2020
Kr​9.277 млрд
Kr​41.154 млрд
Kr​14.176 млрд
3 кв. 2020
Kr​9.906 млрд
Kr​59.347 млрд
Kr​2.883 млрд
2 кв. 2020
Kr​20.482 млрд
Kr​46.699 млрд
Kr​63.231 млрд
1 кв. 2020
Kr​66.078 млрд
Kr​4.700 млрд
Kr​25.059 млрд
4 кв. 2019
Kr​19.100 млрд
Kr​29.500 млрд
3 кв. 2019
Kr​23.900 млрд
Kr​26.500 млрд
2 кв. 2019
Kr​30.600 млрд
Kr​73.100 млрд
1 кв. 2019
Kr​67.800 млрд
Kr​47.300 млрд
4 кв. 2018
Kr​46.800 млрд
Kr​91.400 млрд
3 кв. 2018
Kr​91.800 млрд
Kr​79.100 млрд
2 кв. 2018
Kr​80.900 млрд
Kr​75.100 млрд
1 кв. 2018
Kr​61.000 млрд
Kr​40.200 млрд
4 кв. 2017
Kr​35.000 млрд
Kr​21.200 млрд
3 кв. 2017
Kr​17.700 млрд
Kr​55.000 млрд
2 кв. 2017
Kr​35.800 млрд
Kr​41.600 млрд
1 кв. 2017
Kr​77.500 млрд
Kr​61.700 млрд
4 кв. 2016
Kr​59.300 млрд
Kr​19.000 млрд
3 кв. 2016
Kr​24.900 млрд
Kr​28.500 млрд
2 кв. 2016
Kr​40.300 млрд
Kr​42.800 млрд
1 кв. 2016
Kr​54.000 млрд
Kr​52.900 млрд
4 кв. 2015
Kr​55.000 млрд
Kr​62.100 млрд
3 кв. 2015
Kr​43.600 млрд
Kr​71.100 млрд
2 кв. 2015
Kr​71.900 млрд
Kr​69.400 млрд
1 кв. 2015
Kr​72.600 млрд
Kr​83.300 млрд
4 кв. 2014
Kr​66.000 млрд
Kr​44.800 млрд
3 кв. 2014
Kr​52.300 млрд
Kr​55.300 млрд
2 кв. 2014
Kr​68.800 млрд
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания