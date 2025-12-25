Экономический календарь
Индекс потребительских цен Норвегии м/м (Norway Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Низкая
|0.1%
|0.7%
|
0.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.2%
|
0.1%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских цен м/м (Consumer Price Index m/m) отражает динамику потребительских цен на товары и услуги, приобретаемые частными домохозяйствами в Норвегии. Оценивается изменение цен в отчетном месяце в сравнении с предыдущим месяцем. Для данного варианта индикатора используется поправка на сезонность, что позволяет корректнее сравнивать изменения. Например, такая поправка очень важна для статистики цен на одежду и обувь, на которые сильно влияют сезонные распродажи.
В расчет индекса входят затраты на все основные сегменты частного потребления: продукты питания, одежду, платежи, содержание жилья, оплата аренды, расходы на здравоохранение, связь и прочие услуги. В расчет индекса включаются поправочные коэффициенты на изменение средней заработной платы или пенсий, на экономический рост в реальном выражении. Статистика отражает реальные цены, уплаченные потребителями, с учетом всех прямых и косвенных налогов, дополнительных сборов, субсидий и скидок.
Данные собираются из электронных опросников, статистики торговли товарами и исследования бюджетов домохозяйств. Для расчета изменений цен составляется выборка из 650 товаров и услуг, отражающих типичное потребление домохозяйств страны. Основная часть выборки постоянна, при этом она периодически обновляется, отражая изменения в структуре потребления. Цены для расчета индекса собираются в торговых точках — для этого составляют выборку из примерно 2 000 компаний, при этом ежегодно обновляется одна шестая часть этой выборки. Для включения в статистику данных об арендных платежах в опрос включаются 2 500 арендаторов.
ИПЦ публикуется десятого числа каждого месяца Центральным статистическим бюро Норвегии. Данные о потребительских индексах цен Норвегии также отправляются в Евростат и участвуют в расчете общеевропейской статистики.
Индекс потребительских цен — ключевой показатель инфляции. ИПЦ используется при индексации платежей, а также в качестве дефлятора при расчете показателя розничных продаж. Значение индекса потребительских цен выше ожидаемого считается благоприятным для котировок NOK, а значение ниже - неблагоприятным.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен Норвегии м/м (Norway Consumer Price Index (CPI) m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
