Индекс потребительских цен м/м (Consumer Price Index m/m) отражает динамику потребительских цен на товары и услуги, приобретаемые частными домохозяйствами в Норвегии. Оценивается изменение цен в отчетном месяце в сравнении с предыдущим месяцем. Для данного варианта индикатора используется поправка на сезонность, что позволяет корректнее сравнивать изменения. Например, такая поправка очень важна для статистики цен на одежду и обувь, на которые сильно влияют сезонные распродажи.

В расчет индекса входят затраты на все основные сегменты частного потребления: продукты питания, одежду, платежи, содержание жилья, оплата аренды, расходы на здравоохранение, связь и прочие услуги. В расчет индекса включаются поправочные коэффициенты на изменение средней заработной платы или пенсий, на экономический рост в реальном выражении. Статистика отражает реальные цены, уплаченные потребителями, с учетом всех прямых и косвенных налогов, дополнительных сборов, субсидий и скидок.

Данные собираются из электронных опросников, статистики торговли товарами и исследования бюджетов домохозяйств. Для расчета изменений цен составляется выборка из 650 товаров и услуг, отражающих типичное потребление домохозяйств страны. Основная часть выборки постоянна, при этом она периодически обновляется, отражая изменения в структуре потребления. Цены для расчета индекса собираются в торговых точках — для этого составляют выборку из примерно 2 000 компаний, при этом ежегодно обновляется одна шестая часть этой выборки. Для включения в статистику данных об арендных платежах в опрос включаются 2 500 арендаторов.

ИПЦ публикуется десятого числа каждого месяца Центральным статистическим бюро Норвегии. Данные о потребительских индексах цен Норвегии также отправляются в Евростат и участвуют в расчете общеевропейской статистики.

Индекс потребительских цен — ключевой показатель инфляции. ИПЦ используется при индексации платежей, а также в качестве дефлятора при расчете показателя розничных продаж. Значение индекса потребительских цен выше ожидаемого считается благоприятным для котировок NOK, а значение ниже - неблагоприятным.

