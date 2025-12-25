Экономический календарь
Индекс цен производителей в Норвегии м/м (Norway Producer Price Index (PPI) m/m)
|Низкая
|2.0%
|
0.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
2.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс цен производителей м/м (Producer Price Index m/m) отражает динамику цен на товары, произведенные норвежскими предприятиями и продаваемые как внутри страны, так и на зарубежные рынки. Оценивается изменение в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем с точки зрения производителей. Индекс публикуется 10 числа каждого месяца Центральным статистическим бюро Норвегии.
Статистика охватывает производство, добычу нефти и газа, электроэнергию, добычу полезных ископаемых и некоторые услуги. Индексом охватываются товары, которые затем поступают в качестве конечных продуктов в розничную торговлю, являются предметом инвестиций или переходят в другие сектора производства в качестве промежуточных продуктов.
Основной источник данных — опрос производителей относительно цен на выборку, включающую 630 групп товаров. Ежемесячно опросник отправляется примерно 1300 компаниям, которые предоставляют данные по ценам на 5000 товаров. В выборку включены компании, в которых на постоянной основе работают не менее 100 человек. Заполненный опросник отправляется по электронной почте.
Индекс цен производителей рассматривают как опережающий индикатор потребительских цен, а следовательно — и инфляции. По отношению к индексу потребительских цен он является самым точным предварительным показателем: если растут цены производителей, то примерно в той же мере вырастут и потребительские цены. Эти два индекса тесно коррелируют между собой.
Поскольку отпускные цены производителей — опережающий индикатор инфляции потребительских цен, рост ИЦП может положительно отразиться на котировках норвежской кроны.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен производителей в Норвегии м/м (Norway Producer Price Index (PPI) m/m)".
