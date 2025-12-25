Базовый индекс потребительских цен г/г (Core Consumer Price Index y/y) отражает изменение цен на товары и услуги из потребительской корзины Норвегии в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Индекс потребительских цен демонстрирует изменение цен с точки зрения домохозяйств, которые являются конечными потребителями товаров и услуг.

Индекс рассчитывается на основе данных из разных источников: онлайн-опросов, данных об оборотах компаний из Статистического бизнес-реестра Норвегии, статистики по торговле товарами и исследований бюджетов домохозяйств. Данные о потребительских индексах цен Норвегии также отправляются в Евростат и участвуют в расчете общеевропейской статистики.

Индекс потребительских цен рассчитывается как изменение в стоимости товаров и услуг из фиксированной потребительской корзины, в которую включены 650 товаров и услуг. В расчет базового ИПЦ не входят цены на продукты питания, алкоголь, табачные изделия и энергию в силу их высокой волатильности. Также игнорируются продукты и услуги, которые не являются частью конечных потребительских расходов домохозяйств, а также некоторые категории расходов, которые невозможно поставить под единую систему учета, например, азартные игры, вмененная аренда жилья, страхование жизни, государственное страхование здоровья, косвенно исчисляемые услуги по финансовому посредничеству и т. д.

Индекс потребительских цен — ключевой показатель инфляции. ИПЦ используется при индексации платежей, а также в качестве дефлятора при расчете показателя розничных продаж. Значение индекса потребительских цен выше ожидаемого считается благоприятным для котировок NOK, а значение ниже - неблагоприятным.

График последних значений: