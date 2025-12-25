Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от DNB/NIMA (DNB/NIMA Manufacturing PMI) — индикатор деловых условий в Норвегии, рассчитываемый на основе ежемесячных опросов, которые рассылаются менеджерам по снабжению в примерно 300 производственных компаний частного сектора.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий производственного сектора.

Индекс представляет собой средневзвешенное значение пяти субиндексов, измеряющих производство, заказы, товарные запасы, условия поставок и занятость. При этом респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Для расчета итогового индекса к проценту ответов, оценивающих текущие уровни как "более высокие", прибавляется половина доли ответов "на прежнем уровне". Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую деятельность всего частного сектора Норвегии. Его трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост индекса менеджеров по закупкам в производственном секторе от DNB/NIMA благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки норвежской кроны.

График последних значений: