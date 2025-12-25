КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Норвегии от DNB/NIMA (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Норвегия
NOK, Норвежская крона
Источник:
DNB/NIMA
Сектор:
Бизнес
Низкая 53.0 47.0
47.7
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
51.6
53.0
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от DNB/NIMA (DNB/NIMA Manufacturing PMI) — индикатор деловых условий в Норвегии, рассчитываемый на основе ежемесячных опросов, которые рассылаются менеджерам по снабжению в примерно 300 производственных компаний частного сектора.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли. Выборка респондентов производится таким образом, чтобы охватить максимальное количество крупных предприятий производственного сектора.

Индекс представляет собой средневзвешенное значение пяти субиндексов, измеряющих производство, заказы, товарные запасы, условия поставок и занятость. При этом респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Для расчета итогового индекса к проценту ответов, оценивающих текущие уровни как "более высокие", прибавляется половина доли ответов "на прежнем уровне". Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

PMI – один из самых популярных индексов среди аналитиков. Он дает оперативную информацию, охватывающую деятельность всего частного сектора Норвегии. Его трактуют как опережающий индикатор уровня производства и инфляции. Рост индекса менеджеров по закупкам в производственном секторе от DNB/NIMA благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки норвежской кроны.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Норвегии от DNB/NIMA (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
53.0
47.0
47.7
окт. 2025
47.7
56.9
59.6
сент. 2025
59.6
45.5
48.7
авг. 2025
48.7
55.3
50.9
июль 2025
50.9
47.4
49.3
июнь 2025
49.3
47.2
51.2
май 2025
51.2
50.4
46.2
апр. 2025
46.1
49.1
50.1
март 2025
51.0
50.9
51.9
февр. 2025
51.9
52.3
51.2
янв. 2025
51.2
56.1
50.4
дек. 2024
57.4
52.0
46.4
нояб. 2024
46.4
53.0
52.4
окт. 2024
52.4
53.0
51.7
сент. 2024
51.8
50.7
52.0
авг. 2024
52.1
53.0
59.8
июль 2024
56.9
50.9
48.1
июнь 2024
47.7
50.9
51.7
май 2024
52.3
50.5
52.6
апр. 2024
52.4
50.3
50.7
март 2024
50.8
49.9
50.9
февр. 2024
50.9
49.8
50.7
янв. 2024
50.7
49.4
51.6
дек. 2023
50.9
50.3
49.9
нояб. 2023
49.9
50.6
47.9
окт. 2023
47.0
48.3
52.9
сент. 2023
52.9
47.1
43.7
авг. 2023
43.7
56.0
56.7
июль 2023
56.7
47.3
48.0
июнь 2023
48.0
45.3
47.4
май 2023
47.4
49.3
51.2
апр. 2023
51.2
49.3
48.6
март 2023
48.3
48.5
47.3
февр. 2023
47.5
48.9
49.6
янв. 2023
50.0
50.6
50.0
дек. 2022
50.0
53.5
51.1
нояб. 2022
51.2
50.3
52.9
окт. 2022
53.1
45.9
50.3
сент. 2022
50.0
52.9
51.9
авг. 2022
52.3
57.5
54.0
июль 2022
54.6
57.5
56.4
июнь 2022
56.4
53.5
54.7
май 2022
54.9
58.3
60.6
апр. 2022
60.6
61.1
59.6
март 2022
59.6
59.0
56.3
февр. 2022
55.9
56.8
56.3
янв. 2022
56.5
57.3
57.5
дек. 2021
58.0
63.4
63.9
нояб. 2021
63.7
58.9
58.8
окт. 2021
58.5
60.8
59.0
